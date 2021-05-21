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Формула 1 / Гран При Монако Новость

Цунода и Марко разошлись в оценках аварии японца

Автор:
, Главный редактор

Советник Red Bull критикует новичка AlphaTauri – а сам гонщик попытался найти в сложившейся ситуации нечто хорошее

Цунода и Марко разошлись в оценках аварии японца

Контакт со стеной существенно сократил время, которое Юки Цунода смог провести на трассе по ходу второй тренировки Гран При Монако. К моменту, когда болид AlphaTauri задел отбойник на выходе из 16-го поворота, японский гонщик проехал лишь 10 кругов – а после инцидента машина потребовала ремонта, из-за которого Цунода уже не смог вернуться на трассу.

Спортивный консультант концерна Red Bull Хельмут Марко посетовал, что пилот не внял предупреждениям со стороны своего руководства: «Мы тысячу раз говорили о том, что важнее всего в Монако – накат, накат и еще раз накат. Юки пора бы уже показать, что он может быть дисциплинированным – достигать целей, которые перед ним ставятся».

Сам гонщик при этом не стал делать из инцидента особой трагедии – и даже заявил, что у аварии есть кое-какие хорошие последствия.

«Я был слишком агрессивен на входе – и мне просто не хватило сцепления, – рассказал Цунода журналистам о причинах инцидента. – Думаю, сказалось то, что резина быстро теряла цепкость, а ветер нанес на трассу много пыли. В связке 15-го и 16-го поворота заднюю ось сорвало – и машина поехала прямо в стену.

Но это – не худшее, что могло случиться, не конец света. В конце концов, я таким образом сэкономил один комплект мягких шин – и в субботу покрышек Soft у меня будет больше, чем у всех остальных».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Монако
Пилоты Юки Цунода
Команды AlphaTauri
Автор Кирилл Качнов

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