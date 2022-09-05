Цунода и AlphaTauri разошлись во мнениях о случившемся в Зандфорте
Команда разбирается, почему ее пилот выбыл из гонки – однако их описание событий совпадает не во всем
Юки Цунода претендовал на очки в Гран При Нидерландов, пока на 43-м круге не провел второй плановый пит-стоп. После этого гонщик сообщил по радио, что ему не прикрутили одно из колес и остановил машину.
Японец уже начал выбираться из кокпита, когда ему ответили, что все данные в полном порядке. Юки вернулся на пит-лейн, где ему поставили новый комплект шин и вновь затянули ремни.
Но едва выехав на трассу, Цунода услышал распоряжение остановить машину, что и сделал.
Главный гоночный инженер команды Клаудио Балестри не стал вдаваться в детали поломки.
«После пит-стопа гонщик сообщил о странном поведении, – цитирует его пресс-служба AlphaTauri. – Мы попросили его вернуться на пит-лейн и сменили шины, но сразу после этого машина отказала.
Сейчас команда разбирается в причинах случившегося».
Но сам Цунода уверен, что проблемы начались не поcле второго выезда на трассу, а еще тогда, когда он впервые остановил машину.
«Там совершенно точно была какая-то проблема в задней левой части машины, – заверил гонщик, отвечая на вопрос Motorsport.com. – Инженер сказал мне остановиться, но они не увидели в данных никаких аномалий.
Именно поэтому я поехал дальше за свежими шинами. После этого мы увидели на телеметрии четкое свидетельство проблем и остановились».
Он добавил, что поведение машины было очень странным: «Такое ощущение, что привод был только на одно колесо, которое постоянно пробуксовывало. Я ехал по прямой словно в дрифте, мне приходилось "ловить" машину обратным движением руля.
Ощущения были совершенно ненормальными».
Судьи назначили гонщику предупреждение за то, что он ехал с не полностью затянутыми ремнями – от более строгого наказания Юки спасло то, что он не расстегнул их полностью.
Также в документе FIA оказалась названа причина проблем на AlphaTauri – неполадки в дифференциале.
Глава Mercedes F1 Тото Вольф, комментируя все случившееся, отметил: «Цунода остановился на трассе, потом поехал дальше, вернулся на пит-лейн с незатянутыми ремнями, перезапустил машину и окончательно сошел на следующем круге. Просто нет слов».
Лэнс Стролл финишировал в Зандфорте десятым, благодаря чему отставание Aston Martin от идущей восьмой AlphaTauri сократилось уже до четырех очков.
Дополнительная информация: Олег Карпов
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