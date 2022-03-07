Цунода: Год назад Франц Тост был в лучшей форме, чем я

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Юки Цунода провел первый год в Формуле 1, выступая за команду AlphaTauri. Он уже признавался, что недооценивал значение крепкой физической формы в Формуле 1 по сравнению с младшими сериями. Теперь же, в интервью изданию The Race, он подробнее рассказал об этом и даже заявил, что когда дебютировал в Ф1, руководитель его команды, 65-летний (на тот момент) Франц Тост и то был в лучшей физической форме.

«В начале прошлого года Франц Тост был в лучшей форме, чем я, – сказал Цунода. – Но в прежние годы у меня и не было таких проблем. Никогда не было сложностей с шеей. К тому же в младших Формулах даже нет усилителей рулевого управления, так что я думал, что в Формуле 1 с физической точки зрения будет легче. Я ошибся.

Когда мне нужно идти в зал на тренировки, я просыпаюсь с мыслями, что это будет плохой день. Я все еще не люблю тренажерные залы. Я ненавижу там запах, сами тренажеры – ненавижу все. Но я понимаю, что это необходимо.

На трассах, где высокие физические нагрузки, где жарко, я понимаю, что я недостаточно тренирован. К сожалению, по ходу сезона на тренировки просто не хватает времени, вот почему так важно тренироваться в зимний период. Год назад я этого не понимал».