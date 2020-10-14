Цунода дебютирует за рулем болида Ф1 в Имоле

Участник молодежной программы Red Bull Юки Цунода проведет первые тесты в Формуле 1 в ноябре. Японец поработает на трассе в Имоле через пару дней после того, как там пройдет Гран При Эмилии-Романьи.

Цунода проведет тесты 4 ноября в составе AlphaTauro за рулем болида STR13, с которым Toro Rosso (прежнее название AlphaTauri) выступала в 2018 году. Пилот уже прошел подгонку сиденья.

Тесты станут одним из последних шагов японца на пути к Формуле 1. FIA требует, чтобы у пилота было не менее 40 баллов суперлицензии (Цунода из получит, если завершит сезон Формулы 2 в топ-5), а также он должен проехать не менее 300 км за рулем техники Ф1.

Цунода считается главным претендентом на замену Даниила Квята в составе AlphaTauri в 2021 году.