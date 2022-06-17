Цунода будет стартовать в Монреале последним из-за замены мотора
FIA опубликовала отчет о замене компонентов силовых установок на Гран При Канады. Штраф Шарля Леклера пока не подтвержден
В списке пилотов, которые получили перед девятым этапом сезона-22 новые детали, лишь напротив одной фамилии есть пометка «не укладывается в лимиты, отведенные на сезон». На AlphaTauri Юки Цуноды поставили новую силовую установку в сборе, и сразу по четырем главным компонентам это стало превышением «бесплатного» количества.
Таким образом, в воскресенье японцу, который никогда прежде не выступал в Монреале ни в одном гоночном классе, предстоит стартовать последним (если только кто-то не получит аналогичный штраф и не проедет еще медленнее в квалификации).
Кроме того, на третий мотор (вкупе с турбиной и обоими мотор-генераторами) перешли Эстебан Окон из Alpine и Кевин Магнуссен из Haas. Они пока остаются в пределах нештрафуемого количества.
Шарлю Леклеру обновили только блок внутреннего сгорания и пару MGU. О замене турбины – а это самый главный вопрос для лидера Ferrari – в документе нет ни слова. Ожидается, что решение об этом команда примет уже по итогам пятничных заездов.
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