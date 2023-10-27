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Цунода будет стартовать в Мексике последним после замены мотора

В AlphaTauri не уложились в отведенный на сезон набор компонентом силовой установки, что привело к ширафу для пилота

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Юки Цунода, AlphaTauri AT04

До конца нынешнего сезона осталось всего четыре Гран При, а обычного для этой фазы сезона водопада штрафов за установку новых деталей силовой установки пока не видно. 

Одним из редких исключений стал случай с Юки Цунодой – гонщику AlphaTauri разом в пятницу на мексиканском этапе обновили все компоненты в сборе, что с учетом штрафа за превышение по каждому из них привело японца к старту с последней позиции в воскресенье. Заодно на машину поставили и свежую коробку передач. 

Если по ходу уик-энда аналогичное наказание получит кто-то еще, взаимное расположение гонщиков на решетке будет определено по времени в квалификации. 

Для Цуноды уик-энд в Мехико стартует со второй тренировки – в пятницу утром его заменял Исак Хаджар. Юниор отстал от Даниэля Риккардо на другой AT04 на 1,4 секунды, после чего назвал эту возможность «лучшим днем в жизни».

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