Цунода будет стартовать в Мексике последним после замены мотора

До конца нынешнего сезона осталось всего четыре Гран При, а обычного для этой фазы сезона водопада штрафов за установку новых деталей силовой установки пока не видно.

Одним из редких исключений стал случай с Юки Цунодой – гонщику AlphaTauri разом в пятницу на мексиканском этапе обновили все компоненты в сборе, что с учетом штрафа за превышение по каждому из них привело японца к старту с последней позиции в воскресенье. Заодно на машину поставили и свежую коробку передач.

Если по ходу уик-энда аналогичное наказание получит кто-то еще, взаимное расположение гонщиков на решетке будет определено по времени в квалификации.

Для Цуноды уик-энд в Мехико стартует со второй тренировки – в пятницу утром его заменял Исак Хаджар. Юниор отстал от Даниэля Риккардо на другой AT04 на 1,4 секунды, после чего назвал эту возможность «лучшим днем в жизни».