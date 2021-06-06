Цунода назвал старты своим слабым местом

Юки Цуноде гонка в Азербайджане принесла смешанные эмоции: с одной стороны, японец приехал седьмым, добившись лучшего результата в карьере. С другой – он занимал пятое место в тот момент, когда борьбу остановили красными флагами.

За этим последовал рестарт с места: в первых же поворотах Юки уступил позиции Ландо Норрису и Фернандо Алонсо.

«На самом дела, я расстроился, – признался Цунода журналистам. – До красного флага я был доволен тем, как веду гонку. Но затем потерял две позиции.

Я старался изо всех сил, пробовал удержать свое место или даже что-то отыграть. Мне надо разобраться с тем. как действовать в таких ситуациях, как точнее располагать машину на трассе, чтобы не проигрывать. Два финальных круга очень расстроили меня. Надо стараться лучше, особенно на круге после старта».