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Формула 1 / Гран При Азербайджана Новость

Цунода назвал старты своим слабым местом

Дебютант Формулы 1 проводил в Баку отличную гонку, но в самый последний момент пропустил двух соперников

Цунода назвал старты своим слабым местом

Юки Цуноде гонка в Азербайджане принесла смешанные эмоции: с одной стороны, японец приехал седьмым, добившись лучшего результата в карьере. С другой – он занимал пятое место в тот момент, когда борьбу остановили красными флагами. 

За этим последовал рестарт с места: в первых же поворотах Юки уступил позиции Ландо Норрису и Фернандо Алонсо. 

«На самом дела, я расстроился, – признался Цунода журналистам. – До красного флага я был доволен тем, как веду гонку. Но затем потерял две позиции. 

Я старался изо всех сил, пробовал удержать свое место или даже что-то отыграть. Мне надо разобраться с тем. как действовать в таких ситуациях, как точнее располагать машину на трассе, чтобы не проигрывать. Два финальных круга очень расстроили меня. Надо стараться лучше, особенно на круге после старта».

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Победа над Хэмилтоном и покушение на Шумахера. Мазепин в Баку
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Азербайджана
Сессия Гонка
Пилоты Юки Цунода
Команды AlphaTauri

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