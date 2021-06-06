Цунода назвал старты своим слабым местом
Дебютант Формулы 1 проводил в Баку отличную гонку, но в самый последний момент пропустил двух соперников
Юки Цуноде гонка в Азербайджане принесла смешанные эмоции: с одной стороны, японец приехал седьмым, добившись лучшего результата в карьере. С другой – он занимал пятое место в тот момент, когда борьбу остановили красными флагами.
За этим последовал рестарт с места: в первых же поворотах Юки уступил позиции Ландо Норрису и Фернандо Алонсо.
«На самом дела, я расстроился, – признался Цунода журналистам. – До красного флага я был доволен тем, как веду гонку. Но затем потерял две позиции.
Я старался изо всех сил, пробовал удержать свое место или даже что-то отыграть. Мне надо разобраться с тем. как действовать в таких ситуациях, как точнее располагать машину на трассе, чтобы не проигрывать. Два финальных круга очень расстроили меня. Надо стараться лучше, особенно на круге после старта».
Читайте также:
Предыдущая новость
«Я умею ехать тут быстро». Боттас не признал вину в провальной гонке
Следующая новость
Победа над Хэмилтоном и покушение на Шумахера. Мазепин в Баку
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Азербайджана
|Сессия
|Гонка
|Пилоты
|Юки Цунода
|Команды
|AlphaTauri