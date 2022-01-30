Цунода «слегка удивился», что его не выгнали из Ф1

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Юки Цунода в 2021 году стал дебютантом Формулы 1, выступив за команду AlphaTauri. При этом он провел довольно спорный сезон, часто попадая в аварии и серьезно уступив своему напарнику Пьеру Гасли.

Однако AlphaTauri решила продлить контракт с Цунодой на 2022 год. Как выяснилось, самого японца это даже немного удивило.

«Меня это немного удивило, но, честно сказать, именно что немного, – цитирует Цуноду GPFans.com. – Да, я удивился, но не так, чтобы очень.

Признаю, по ходу сезона у меня были проблемы. Но также я несколько раз показал отличные выступления. Этого недостаточно для того, чтобы претендовать на что-то большее, нежели быть напарником более сильного пилота в 2022 году.

В общем, я бы оценил свое удивление в 20%. Когда я узнал, что меня оставили, я сказал себе «Ок, теперь ты можешь расслабиться и больше учиться, нежели стараться сразу что-то доказать»».