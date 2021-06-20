Цитата дня: Хорнер пригрозил Mercedes

Макс Ферстаппен одержал красивую победу в Ле-Кастелле, обогнав Льюиса Хэмилтона на предпоследнем круге. На финальном отрезке в команде Red Bull предпочли лишний раз сменить своему пилоту шины, и на свежем комплекте он компенсировал потерянное время и вышел в лидеры.

Эта история напомнила многим недавний Гран При Испании, когда точно такой же прием принес победу Mercedes и Хэмилтону.

После гонки, когда гостями Sky Sport стали руководитель двух команд – Тото Вольф и Кристиан Хорнер, – разговор зашел как об этом, так и о подзабытых было гибких крыльях. С Гран При Франции FIA установила дополнительные проверки задних крыльев, чтобы не допустить их лишней гибкости.

Считается, что эта мера прежде всего направлена против Red Bull – хотя в самой команде уверяли, что и к крыльям Mercedes (правда, передним) тоже есть вопросы.

Эксперт Sky Нико Росберг, поинтересовался у Хорнера, поставлена ли точка в истории с крыльями. Тот, поглядывая на Вольфа, ответил: «Сегодня мы поквитались с ними за Испанию. А через пару недель будет ответ и за крылья».