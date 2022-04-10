Хэмилтон: Не мог догнать Расселла из-за перегрева двигателя

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По ходу гонки Формулы 1 в Австралии Льюис Хэмилтон несколько раз менялся позициями с Серхио Пересом и даже представлял угрозу позиции пилота Red Bull. Однако неудачный пит-стоп за несколько минут до выезда машины безопасности отбросил и его, и Переса за Джорджа Расселла: новобранец «Серебряных Стрел» – в отличие от соперников – смог совершить «бесплатную» остановку во время режима сейфти-кара.

По сути, это и решило судьбу гонки Хэмилтона: Перес в конце концов обошел обоих пилотов Mercedes, а у Льюиса не было темпа, чтобы опередить своего напарника. «Это отличный результат для нашей команды, – рассказал семикратный чемпион после финиша. – В этот уик-энд у нас было много сложных моментов с машиной, и с таким прогрессом мы точно не ожидали, что окажемся третьим и четвертым. Джордж проделал отличную работу сегодня.

Я не мог бороться за третье место, потому что двигатель перегревался, так что мне пришлось немного отступить – я должен был просто оставаться сзади [за Джорджем]. Но мы набрали столько очков, сколько могли, и это прекрасно».

Дополнительная информация: Джеймс Ньюболд