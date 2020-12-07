«Ценность Боттаса обвалилась». Эксперты разнесли Валттери за выступление в Сахире

Джордж Расселл едва не выиграл первый же Гран При в составе Mercedes. Британец уже на старте опередил своего напарника Валттери Боттаса и вышел в лидеры, а затем уверенно держался первым, не подпуская финна к себе.

Бывший пилот Формулы 1 Ник Хайдфельд считает, что такое выступление нанесло сильный удар по репутации Боттаса.

«Рыночная ценность Боттаса теперь просто обвалилась, – сказал Хайдфельд в эфире немецкого канала Sky. – Не удивлюсь, если после такого этапа он потеряет свое место».

С Хайдфельдом согласился другой экс-пилот Ф1, соотечественник Боттаса Джей Джей Лехто: «Акции Боттаса просто рухнули. Mercedes явно выберет Джорджа Расселла на будущее. Валттери просто столкнулся с парнем получше него самого.

Очень плохо, что в последние годы у Хэмилтона нет достойного напарника и серьезной борьбы. Было бы здорово, если бы он ее получил. Раньше я говорил, что бой может дать Ферстаппен, но теперь на это способен и Расселл.

В Mercedes теперь подумают, как сделать команду лучше. У Валттери было несколько сезонов, и даже на пике он лишь изредка побеждал Льюиса. Мы уже поняли его уровень».

С тем, что Боттас выступил на Гран При Сахира не лучшим образом, согласился и босс Mercedes Тото Вольф: «Это надо обсуждать с ним и с командой, но нет, он не блеснул. Может, это связано с тем, что борьба в чемпионате уже закончилась. Я не знаю».