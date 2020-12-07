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Формула 1 / Гран При Сахира / Новость

«Ценность Боттаса обвалилась». Эксперты разнесли Валттери за выступление в Сахире

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«Ценность Боттаса обвалилась». Эксперты разнесли Валттери за выступление в Сахире
Автор:
, редактор

Бывшие пилоты считают, что Боттаса пора уволить. И даже Вольф признает слабость его выступления

Джордж Расселл едва не выиграл первый же Гран При в составе Mercedes. Британец уже на старте опередил своего напарника Валттери Боттаса и вышел в лидеры, а затем уверенно держался первым, не подпуская финна к себе.

Бывший пилот Формулы 1 Ник Хайдфельд считает, что такое выступление нанесло сильный удар по репутации Боттаса.

«Рыночная ценность Боттаса теперь просто обвалилась, – сказал Хайдфельд в эфире немецкого канала Sky. – Не удивлюсь, если после такого этапа он потеряет свое место».

С Хайдфельдом согласился другой экс-пилот Ф1, соотечественник Боттаса Джей Джей Лехто: «Акции Боттаса просто рухнули. Mercedes явно выберет Джорджа Расселла на будущее. Валттери просто столкнулся с парнем получше него самого.

Очень плохо, что в последние годы у Хэмилтона нет достойного напарника и серьезной борьбы. Было бы здорово, если бы он ее получил. Раньше я говорил, что бой может дать Ферстаппен, но теперь на это способен и Расселл.

В Mercedes теперь подумают, как сделать команду лучше. У Валттери было несколько сезонов, и даже на пике он лишь изредка побеждал Льюиса. Мы уже поняли его уровень».

С тем, что Боттас выступил на Гран При Сахира не лучшим образом, согласился и босс Mercedes Тото Вольф: «Это надо обсуждать с ним и с командой, но нет, он не блеснул. Может, это связано с тем, что борьба в чемпионате уже закончилась. Я не знаю».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Сахира
Пилоты Валттери Боттас
Команды Mercedes
Автор Иван Матушкин

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