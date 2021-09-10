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Формула 1 Новость

В Alfa Romeo рассказали, как будут выбирать пилота

Автор:
, Ответственный редактор

Тим-менеджер Беат Цендер пообещал определиться с составом на будущий год до середины октября

В Alfa Romeo рассказали, как будут выбирать пилота

После того, как на неделе перед Гран При Италии были официально объявлены имена четырех пилотов Ф1 будущего сезона,  пелотоне-2022 осталась всего одна вакансия.

Это довольно необычная ситуация, так как последние контракты обычно подписываются в январе или даже феврале. Но сейчас командам важно поскорее закрыть этот вопрос, чтобы ничто не отвлекало от подготовки к новому чемпионату, когда радикально изменится технический регламент. 

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В интервью Sky Германия тим-менеджер Alfa Romeo Беат Цендер признался, что пока в Хинвиле нет понимания, кого можно считать главным кандидатом на свободное место, но круг претендентов постепенно сужается. 

«Пока мы не готовы что-то объявить, – сказал он. – Гонщиков много. Список ощутимо сократился за последнюю неделю. Скажем, Джордж Рассел более недоступен. Но если говорить серьезно, вариантов еще немало.

На настоящий момент никакого решения нет. Надеюсь, мы сможем что-то объявить до конца сентября или хотя бы к середине октября».

Ральф Шумахер, принимавший участие в интервью, спросил Цендера прямо: «Француз, англичанин или китаец?». Экс-пилот Ф1 подразумевал пилотов Ф2 Тео Пуршера и Гуанью Чжоу, а также резервиста Ferrari Каллума Илотта.

Дальше диалог принял следующий поворот:

– Но ты забыл итальянца [Джовинацци]! 

– Да нет, он уже вне игры…

– Нет-нет, вовсе нет.

Тео Пуршер накануне этого уик-энда сказал, что два ближайших этапа Ф2 в Монце и Сочи станут для него определяющими. Пока дебютант молодежной серии идет шестым в общем зачете, выиграв гонку в Монако.

Если Alfa Romeo откажется от продолжения сотрудничества с Антонио Джовинацци, то станет единственной командой, которая полностью сменит свой состав к сезону 2022 года.

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Дополнительная информация: Мария Райер

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