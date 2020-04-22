Цена на нефть стала отрицательной. Ирвайн придумал, как на этом заработать
Бывший гонщик Формулы 1 креативно отреагировал на резкое падение нефтяных котировок. Вице-чемпион мира предложил инвестировать в бассейны
На этой неделе цена нефти достигла отрицательных значений. Речь идет о биржевых котировках американского сорта нефти WTI. Добывающие компании из США выкачали столько нефти, что ее стало негде хранить – и покупатели начали экстренно избавляться от контрактов на срочную поставку нефти.
Вице-чемпион мира Формулы 1 Эдди Ирвайн с юмором отреагировал на эти новости. Гонщик известен тем, что много зарабатывает на инвестициях: бывший пилот Ferrari играет на бирже, а также вкладывает деньги в недвижимость. Ирвайн воспользовался своей репутацией, чтобы дать совет своим подписчикам в инстаграме.
Эдди написал: «Наконец-то бассейны станут отличной инвестицией! Заполняйте ваши бассейны [нефтью], ребята». Свои слова Ирвайн подкрепил графиком падения нефтяных котировок.
Эдди Ирвайн выступал в Формуле 1 с 1993 по 2002 год. За это время североирландец одержал четыре победы. В 1999 году Ирвайн до последней гонки боролся за титул, но в итоге уступил чемпионское звание Мике Хаккинену. После завершения гоночной карьеры Ирвайн приумножил свое состояние благодаря грамотным инвестициям.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Эдди Ирвайн
|Автор
|Антон Погорельский
Цена на нефть стала отрицательной. Ирвайн придумал, как на этом заработать
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