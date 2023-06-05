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«Целую ночь убеждал его». Марко рассказал, как Ferrari едва не увела Хорнера

Как оказалось, место Фредерика Вассера в Маранелло изначально предназначалось совсем другому человеку – и Red Bull пришлось изрядно раскошелиться, чтобы удержать главу своей команды от перехода

Александр Кабановский
Автор:
Кристиан Хорнер, руководитель Red Bull Racing, Хельмут Марко, гоночный консультант Red Bull

Хорошо известно, что за последние десятилетия Ferrari несколько раз предпринимала попытки подписать контракт с Эдрианом Ньюи. Как сам конструктор рассказал Sky Sports, впервые это произошло еще в 1993 году – со временем сумма гонорара неизменно росла, пока не стала «неприлично большой».

Однако Ньюи, как известно, так и не перебрался в Маранелло, а последние 18 лет успешно строит машины для Red Bull.

Но едва ли многие поклонники Ф1 в курсе того, что также Скудерия пыталась переманить из Милтон-Кинса и главу команды Кристиана Хорнера. Как оказалось, именно он должен был сменить уволенного в самом конце прошлого года Маттиа Бинотто. 

Детали этой истории в интервью Blick приоткрыл гоночный консультант Хельмут Марко. 

«Мне потребовалось целую ночь убеждать его остаться, – признался 80-летний австриец. – И это обошлось нам в несколько лишних миллионов».

В итоге, как известно, Ferrari пришлось взять Фредерика Вассера, который сейчас объясняет на каждом Гран При, почему команда вновь потерпела неудачу.  

Возвращаясь к теме Ньюи, Марко отметил, как-то раз сумел вправить мозги и знаменитому конструктору. Было это в 2014 году. 

«[Президент Ferrari Лука ди] Монтедземоло уже приехал в паддок и ходил невероятно довольный, готовясь объявить о контракте, – рассказал консультант. – Но у нас и в тот раз оставалась одна ночь, и мы сумели уговорить Ньюи изменить свою точку зрения».

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