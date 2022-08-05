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По ходу уик-энда в Венгрии гоночный директор Ferrari Лоран Мекис подтвердил, что слушатель Академии Ferrari (FDA) Роберт Шварцман примет участие в двух тренировочных сессиях Гран При во второй половине сезона Ф1. Выступавший на протяжении всей своей карьеры под российским флагом пилот по разу заменит Карлоса Сайнса и Шарля Леклера.

Журналист итальянской редакции Motorsport.com Роберто Кинкеро встретился с 22-летним Шварцманом в Маранелло.

Роберт, мы видели тебя за рулем SF71H в январе во Фьорано, а до этого в Абу-Даби на молодежных тестах, где ты пилотировал еще и машину Haas. Теперь ты вернулся за руль в Муджелло, работал на Ferrari SF21. Как все прошло?

Это был очень позитивный и при этом важный для меня день. Мне кажется, тесты прошли хорошо, и я думаю, команде они тоже были полезны, потому что мы проехали много кругов – 130, если быть точным, это приблизительно 680 километров. Примерно дистанция гоночного уик-энда в Формуле 1.

Ты вернулся за руль формулы спустя пять месяцев, причем сразу на непростой трассе в Муджелло. Были ли проблемы с адаптацией?

Мне хотелось получить ответы на некоторые вопросы, прежде всего в отношении той работы, которой мы занимались на симуляторе, плюс о собственной физической подготовке – и я должен сказать, что остался доволен. Я справился со своей частью, полностью выполнив программу, подготовленную для меня Ferrari.

Это были сложные тесты, но важные и интересные. У меня уже были возможности поездить на разных машинах Формулы 1, но эта сессия в Муджелло стала самой сложным, потому что никто не мог гарантировать, что я справлюсь со всей программой после пятимесячного перерыва. Как вы и сказали, Муджелло – очень требовательная трасса, но симулятор помог быстро освоиться и обрести уверенность.

Роберт Шварцман на тестах Ferrari SF21 2021 года в Муджелло Фото: Ferrari

Ты упомянул симулятор. Мы еще не видели тебя на трассах в этом году, но ты много работал в Маранелло, так?

В этом году мои обязанности отличаются от предыдущих лет. В начале года мы с Ferrari решили, что я в роли тест-пилота буду проводить очень много времени на симуляторе – в том числе, чтобы получить полное представление о работе команды, даже не принимая участия в чемпионате.

Работал ли ты в этой роли над тем, чтобы помочь команде улучшить свой симулятор?

Да, но это всегда коллективные усилия. Инженеры дают мне свои комментарии, чтобы я знал, в чем надо прибавить мне, я делаю то же самое – чтобы они оптимизировали свою работу. Я бы сказал, что вместе мы хорошо справляемся.

Уже не секрет, что мы скоро увидим тебя за рулем машины Ф1 в рамках уик-энда Гран При. Тебя ждут две тренировки в составе Ferrari...

Да, и я с нетерпением их жду. Я пока не знаю точные даты, но без сомнений, это будет здорово. Я горд тем, что Ferrari доверила мне пилотировать одну из машин в рамках гоночного уик-энда, и жду возможности сравнить ощущения от управления реальной машиной с той моделью, с которой мы работали на симуляторе. Мы провели очень много часов, пытаясь улучшить характеристики виртуальной машины, и очень хочется, чтобы эта работа помогла сделать реальную быстрее. Поэтому я жду возможности сравнить их, проверить результат нашей работы.

У многих пилотов симулятор оставляет не самые однозначные впечатления. Какие у тебя?

Я уже даже примерно не могу сказать, сколько дней провел с инженерами на симуляторе! Не знаю, могу говорить только за себя, но это мне кажется очень полезным – прежде всего потому, что симулятор дал мне возможность получить представление о том, как работает команда Формулы 1. В частности – о том, как выстроена работа инженеров.

Я уже лучше понимаю, что требуется от пилота, как нужно вести диалог в наиболее конструктивном ключе. Я чувствую, что уже готов намного лучше, и получил этому подтверждение в Муджелло. Я приехал на трассу, уже имея полное представление о том, чего ожидать – вплоть до выбора передач, точек торможения, траекторий.

Роберт Шварцман, Ferrari Фото: Ferrari

Ты чувствовал себя более комфортно, чем раньше?

Да, но это касается не непосредственного управления машиной, а скорее диалога с инженерами. Я думаю, та работа, которой мы занимались в последние месяцы, помогла мне вырасти.

На твоей машине уже в ходе этих тестов был израильский флаг. Расскажи о том, как получилось, что ты теперь выступаешь по израильской лицензии.

Все просто. Я родился в Израиле, в Тель-Авиве. Семья моего отца – из Израиля, они жили там. Я провел первые три года своей жизни в Тель-Авиве, потом моя семья переехала в Россию, но мы часто возвращались в Израиль навещать родственников отца. Когда я начал заниматься картингом, мой отец решил, что мы получим российскую лицензию, поскольку мы жили там.

Я был еще маленьким, мне было шесть – и мы уже часто ездили на гонки в Италию, пока отец не решил, что для меня будет лучше совсем переехать туда. Я перебрался в Италию, когда мне было девять. Сначала я говорил только на английском, но затем быстро выучил итальянский. Я учился в Италии, и в 2017 году переехал в Маранелло, когда меня включили в Академию Ferrari.

Если возвращаться к вопросу, у меня всегда был израильский паспорт, и поэтому, когда произошло обострение ситуации между Россией и Украиной, я решил получить гоночную лицензию Израиля. В конце концов, я хочу быть пилотом. Моя цель – добраться до Формулы 1, и наблюдая за реакцией автоспортивных властей, мы сразу приняли решение сделать все необходимое, чтобы я был доступен и готов использовать любую возможность, которую Ferrari мне предоставит.

На протяжении многих лет твою карьеру поддерживала программа SMP Racing. Сейчас эти отношения закончены?

Да, они закончены. Я определенно не смог достичь тех позиций, какие занимаю сейчас, без их поддержки – как и без поддержки FDA. SMP Racing сильно помогала мне в последние годы, но начиная с этого сезона все мои спортивные активности завязаны только на Ferrari.

Роберт Шварцман, Ferrari Фото: Ferrari

Ты спортсмен, который привык работать в гонках с людьми разных национальностей и культур. Как ты отреагировал на конфликт России и Украины?

Кадры, которые я наблюдал, как мне кажется, говорят за себя. Я все еще молод, мой жизненный опыт не так богат, но очевидно, что этот конфликт – как и любой другой конфликт – ничего хорошего в себе не несет. Видеть, как умирают люди – это трагедия.

Это шокировало меня, и, конечно затронуло тоже, потому что это настолько чуждо моему миру. Я всегда фокусировался на спорте, и продолжаю это делать, но принять такую реальность очень тяжело. Мне говорили: «Почему бы тебе не высказаться об этом в социальных сетях?» – и я думал об этом. Но что я могу добавить?

Это кажется чем-то нереальным и большим, чем я. Есть вещи, которые, возможно, я пойму со временем, я вырос в мире без границ, с сильными ценностями и открытостью, и очевидно, что происходящее очень далеко от этого. Я хочу сосредоточиться на создании чего-то хорошего, чего-то, чем сможет гордиться моя семья, и что сможет исполнить мечту моего отца - увидеть меня в Формуле 1.

Вернемся к спортивным вопросам. Скучаешь ли ты по адреналину, который получаешь во время гоночных уик-эндов?

Во время гоночных уик-эндов Формулы 1 моя роль заключается в поддержке гоночной бригады: мы работаем в Маранелло столько, сколько нужно. Во время на уик-энда в Майами мы заканчивали в шесть утра! Наша машина – это словно третья машина команды, участвующая в тренировках, но только виртуально.

Конечно, я скучаю по адреналину, по ощущениям от реальных перегрузок в кокпите, когда ты приближаешься к пределу. Как бы ни развивался виртуальный мир, но тот адреналин, который ты ощущаешь, когда знаешь, что находишься очень близко к пределу возможностей машины, ты не получишь нигде, кроме трассы.

В роли пилота симулятора у тебя есть возможность сравнить себя с Шарлем Леклером и Карлосом Сайнсом?

Да, конечно. Когда поступают данные с трассы, в течение всего уик-энда я занимаюсь корреляцией и дополнительными тестами. Потом мы сравниваем ощущения, они задают вопросы относительно того, что я думаю о том или ином решении. Это командная работа.

Ты уже размышлял о том, как проведешь 2023 год? Где, как ты думаешь, мы можем тебя увидеть?

Думал, конечно, а как же! Моя цель – оказаться в Формуле 1, и я сделаю все, что от меня зависит, чтобы получить такой шанс. Потом мы примем решение вместе с Ferrari, но в настоящий момент говорить об этом еще рано. Посмотрим. Конечно, я надеюсь, что та работа, которой я занимаюсь в этом году, поможет мне добиться цели.

У тебя есть запасной план, на случай если с Формулой 1 не выйдет?

Если честно, запасного плана у меня нет. Но если не получится с Формулой 1, возможности поучаствовать в альтернативных проектах так или иначе появятся. Порой я задумываюсь о том, чем мог бы заняться, но здесь и сейчас я полностью сфокусирован только на Формуле 1.

Роберт Шварцман, Ferrari Фото: Ferrari