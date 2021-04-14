Трулли вспомнил о политических играх Алонсо

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В этом году Фернандо Алонсо вернулся в Формулу 1 и бывшую команду Renault, которая теперь называется Alpine. В середине нулевых испанец вместе с ней завоевал два чемпионских титула.
В первые годы Алонсо в Renault его напарником был Ярно Трулли, который вспомнил об интригах, что испанец плел в команде.
«Он из тех пилотов, что играют в политические игры, – рассказал Трулли в подкасте Beyond the Grid. – Если он из чего-то может извлечь выгоду, то извлечет. Он постоянно пытался лепить команду вокруг себя.
Но надо уважать такое поведение топ-пилота. В конце концов, все лучшие так поступают».
Трулли также уверен, что несмотря на возраст и паузу в карьере, Алонсо еще готов бороться на высшем уровне:
«Он на десять лет младше меня, и, в отличие от меня, еще сохранил свой голод. Он в отличной форме и все еще страстно хочет бороться. Я не сомневаюсь, что Фернандо невероятно мотивирован. Будем надеяться, что Renault и Alpine дадут ему хорошую машину».
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|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Ярно Трулли , Фернандо Алонсо
|Автор
|Иван Матушкин