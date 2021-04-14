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Формула 1 / Новость

Трулли вспомнил о политических играх Алонсо

Автор:
, редактор

Бывший напарник Нандо не осуждает испанца за интриги

Трулли вспомнил о политических играх Алонсо

В этом году Фернандо Алонсо вернулся в Формулу 1 и бывшую команду Renault, которая теперь называется Alpine. В середине нулевых испанец вместе с ней завоевал два чемпионских титула.

В первые годы Алонсо в Renault его напарником был Ярно Трулли, который вспомнил об интригах, что испанец плел в команде.

«Он из тех пилотов, что играют в политические игры, – рассказал Трулли в подкасте Beyond the Grid. – Если он из чего-то может извлечь выгоду, то извлечет. Он постоянно пытался лепить команду вокруг себя. 

Но надо уважать такое поведение топ-пилота. В конце концов, все лучшие так поступают».

Трулли также уверен, что несмотря на возраст и паузу в карьере, Алонсо еще готов бороться на высшем уровне: 

«Он на десять лет младше меня, и, в отличие от меня, еще сохранил свой голод. Он в отличной форме и все еще страстно хочет бороться. Я не сомневаюсь, что Фернандо невероятно мотивирован. Будем надеяться, что Renault и Alpine дадут ему хорошую машину».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Ярно Трулли , Фернандо Алонсо
Автор Иван Матушкин

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