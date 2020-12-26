В нынешнем сезоне Ф1 Льюис Хэмилтон опередил Михаэля Шумахера по числу побед в Гран При и сравнялся с немцем по количеству титулов – оба гонщика становились сильнейшими по семь раз за карьеру.

Между тем, история на Гран При Сахира, когда заболевшего Хэмилтона заменил Джордж Расселл и выступил на практически таком же уровне, заставила многих задуматься о значимости достижений гонщиков.

Ярно Трулли, который провел в чемпионате 14 сезонов и был соперником как Михаэля, так и Льюиса, отметил, что обоим удалось добиваться выдающихся результатов благодаря удачному стечению обстоятельств – хорошей скорости собственной машины и отсутствию конкуренции внутри команды.

«Расселл безоговорочно показал превосходство машины [Mercedes], – объяснил итальянский гонщик в интервью Formulapassion.it. – Без опыта езды на ней он практически выиграл с первой же попытки.

Не поймите меня неправильно, Хэмилтон лучше всех в пелотоне, но будет справедливо отметить, что за рулем такой ракеты и другие гонщики выиграли бы по много титулов».

Он добавил: «У Льюиса никогда не было равного по силе напарника – или хотя бы близкого. Думаю, что настоящие поклонники Ф1 понимают это. То же самое относится и к Михаэлю Шумахеру. Без столь быстрой машины Михаэль не выиграл бы так много.

Они со Льюисом добились почти всех своих побед на первоклассной технике».

За время выступлений в Ф1 напарниками Хэмилтона были чемпионы мира Фернандо Алонсо, Дженсон Баттон и Нико Росберг. Шумахер ездил в одной команде с Нельсоном Пике, Рубенсом Баррикелло, Фелипе Массой и тем же Росбергом.