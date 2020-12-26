Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
01 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Турции
15 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
29 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Сахира
06 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
13 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Новость

Трулли: У Хэмилтона с Шумахером никогда не было сильных напарников

Поделились
Комментарии
Трулли: У Хэмилтона с Шумахером никогда не было сильных напарников
Автор:
, Ответственный редактор

По мнению экс-пилота Формулы 1, достижения двух семикратных чемпионов мира объясняются уровнем техники и отсутствием конкуренции

В нынешнем сезоне Ф1 Льюис Хэмилтон опередил Михаэля Шумахера по числу побед в Гран При и сравнялся с немцем по количеству титулов – оба гонщика становились сильнейшими по семь раз за карьеру. 

Между тем, история на Гран При Сахира, когда заболевшего Хэмилтона заменил Джордж Расселл и выступил на практически таком же уровне, заставила многих задуматься о значимости достижений гонщиков. 

Ярно Трулли, который провел в чемпионате 14 сезонов и был соперником как Михаэля, так и Льюиса, отметил, что обоим удалось добиваться выдающихся результатов благодаря удачному стечению обстоятельств – хорошей скорости собственной машины и отсутствию конкуренции внутри команды.

«Расселл безоговорочно показал превосходство машины [Mercedes], – объяснил итальянский гонщик в интервью Formulapassion.it. – Без опыта езды на ней он практически выиграл с первой же попытки. 

Не поймите меня неправильно, Хэмилтон лучше всех в пелотоне, но будет справедливо отметить, что за рулем такой ракеты и другие гонщики выиграли бы по много титулов».

Он добавил: «У Льюиса никогда не было равного по силе напарника – или хотя бы близкого. Думаю, что настоящие поклонники Ф1 понимают это. То же самое относится и к Михаэлю Шумахеру. Без столь быстрой машины Михаэль не выиграл бы так много. 

Они со Льюисом добились почти всех своих побед на первоклассной технике». 

За время выступлений в Ф1 напарниками Хэмилтона были чемпионы мира Фернандо Алонсо, Дженсон Баттон и Нико Росберг. Шумахер ездил в одной команде с Нельсоном Пике, Рубенсом Баррикелло, Фелипе Массой и тем же Росбергом.

Читайте также:

«Понятия не имею, кто его спонсоры». Матешиц о контракте с Пересом

Предыдущая новость

«Понятия не имею, кто его спонсоры». Матешиц о контракте с Пересом

Следующая новость

«Дело не только в скорости». Риккардо объяснил силу Расселла

«Дело не только в скорости». Риккардо объяснил силу Расселла
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Ярно Трулли , Михаэль Шумахер , Льюис Хэмилтон
Автор Александр Кабановский

Самое читаемое Сегодня

Мнение: выступление Расселла за Mercedes опозорило Формулу 1
Формула 1 Формула 1 / Мнение

Мнение: выступление Расселла за Mercedes опозорило Формулу 1

Трулли: У Хэмилтона с Шумахером никогда не было сильных напарников
Формула 1 Формула 1 / Новость

Трулли: У Хэмилтона с Шумахером никогда не было сильных напарников

«Дело не только в скорости». Риккардо объяснил силу Расселла
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Дело не только в скорости». Риккардо объяснил силу Расселла

Марко объяснил, почему Red Bull не вернула Феттеля
Формула 1 Формула 1 / Новость

Марко объяснил, почему Red Bull не вернула Феттеля

«Понятия не имею, кто его спонсоры». Матешиц о контракте с Пересом
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Понятия не имею, кто его спонсоры». Матешиц о контракте с Пересом

Райкконен: Симуляторы? Предпочитаю что-то нормальное
Формула 1 Формула 1 / Новость

Райкконен: Симуляторы? Предпочитаю что-то нормальное

Коробка с секретами. В McLaren раскрыли причину сильных выступлений
Формула 1 Формула 1 / Новость

Коробка с секретами. В McLaren раскрыли причину сильных выступлений

Марко назвал главную проблему Ферстапена
Формула 1 Формула 1 / Новость

Марко назвал главную проблему Ферстапена

Самое важное:

«Дело не только в скорости». Риккардо объяснил силу Расселла
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Дело не только в скорости». Риккардо объяснил силу Расселла

Трулли: У Хэмилтона с Шумахером никогда не было сильных напарников
Формула 1 Формула 1 / Новость

Трулли: У Хэмилтона с Шумахером никогда не было сильных напарников

«Понятия не имею, кто его спонсоры». Матешиц о контракте с Пересом
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Понятия не имею, кто его спонсоры». Матешиц о контракте с Пересом

Марко объяснил, почему Red Bull не вернула Феттеля
Формула 1 Формула 1 / Новость

Марко объяснил, почему Red Bull не вернула Феттеля

Самое читаемое

1
Формула 1

Мнение: выступление Расселла за Mercedes опозорило Формулу 1

19ч
2
Формула 1

«Дело не только в скорости». Риккардо объяснил силу Расселла

20мин
3
Формула 1

Марко объяснил, почему Red Bull не вернула Феттеля

18ч
4
Формула 1

Трулли: У Хэмилтона с Шумахером никогда не было сильных напарников

5
Формула 1

Райкконен: Симуляторы? Предпочитаю что-то нормальное

19ч

Самое важное:

«Дело не только в скорости». Риккардо объяснил силу Расселла
Формула 1

«Дело не только в скорости». Риккардо объяснил силу Расселла

Трулли: У Хэмилтона с Шумахером никогда не было сильных напарников
Формула 1

Трулли: У Хэмилтона с Шумахером никогда не было сильных напарников

«Понятия не имею, кто его спонсоры». Матешиц о контракте с Пересом
Формула 1

«Понятия не имею, кто его спонсоры». Матешиц о контракте с Пересом

Марко объяснил, почему Red Bull не вернула Феттеля
Формула 1

Марко объяснил, почему Red Bull не вернула Феттеля

Мнение: выступление Расселла за Mercedes опозорило Формулу 1
Формула 1

Мнение: выступление Расселла за Mercedes опозорило Формулу 1

Последние видео

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
23ч

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Гран При Турции - стартовая решетка 01:01
Формула 1
15 нояб. 2020 г.

Гран При Турции - стартовая решетка

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.