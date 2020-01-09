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Тройное сальто, завал из 11 машин и горящий байк: топ-10 аварий 2019 года

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Тройное сальто, завал из 11 машин и горящий байк: топ-10 аварий 2019 года
Автор:
, редактор
9 янв. 2020 г., 05:04

Автоспорт немыслим без столкновений. Иногда они получаются летальными и травматичными, но чаще зрелищными, экстремальными и попросту дурацкими. Именно их мы и отобрали в свой годовой рейтинг.

Братья Куприяновы на Africa Eco Race

До седьмого этапа теперь главного африканского ралли-марафона Africa Eco Race российский экипаж Сергея и Александра Куприяновых шел в числе лидеров, не сильно отставая от лидеров – Доминика Лора и Кристофа Креспо. Однако, в середине гонки их погоня за французами окончилась столкновением. 

Разница в скорости между багги двух экипажей оказалась так велика, что россияне просто налетели на соперников, отправив обе машины в череду кульбитов. По счастливой случайности, никто из гонщиков не пострадал. Но о победе обоим экипажам пришлось забыть.

Запись аварии начинается на отметке 4:26

 

Тьерри Невилль на Ралли Чили

На второй день Ралли Чили бельгиец Невилль вел плотную борьбу за второе место, не теряя надежд на победу. Конец этому положил спецучасток Мария-Лас-Кручес. Невилль не выдержал траекторию при подъеме в горку, потерял контроль над задней частью машины на вершине и ударился ей о земляную насыпь. В итоге со спуска машина улетела, совершив не менее шести переворотов.

В результате аварии движение по спецучастку пришлось перекрыть, а самому Невиллю потребовалась помощь врачей. По счастью, серьезных травм удалось избежать.

 

Алекс Перони в гонке Формулы 3 в Монце

Австралийский гонщик Ф3 надолго стал звездой видеоподборок самых зрелищных гоночных аварий. В первой гонке Ф3 в Монце Перони просто наехал на так называемый бордюр-«сосиску», но угол атаки оказался неудачным, и машина Алекса взлетела в воздух. До падения болид успел исполнить два с половиной поворота вокруг своей оси, а затем приземлился на крышу. 

Прыжок в стиле российских фигуристок, казалось, не нанес Перони большого вреда: гонщик сам выбрался из болида и сел в машину безопасности. К сожалению, все оказалось не так радужно – позднее у Алекса выявили компрессионный перелом позвоночника, из-за которого он пропустил остаток сезона. Но уже в 2020-м австралиец должен вернуться в гонки.

 

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Массовый завал в Кубке Citroen DS3 в Дании

Гонка датской кузовной серии на «Юлландсринге» должна войти в анналы: 11 аварий в одном повороте на одном круге – редкое зрелище.

Виной такого театра абсурда стал дождь, который внезапно хлынул на седьмой минуте гонки. Пилоты и машины были не готовы к такому и совершенно не могли вписаться в поворот. Даже гонщик на машине под номером 30, который видел перед собой завал из десяти машин, не смог сбросить скорость и проехать поворот достаточно аккуратно, чтобы не стать 11-м в этой компании. 

Скорости, к счастью, были невелики, и никто не получил травм. Разве что, психологические.

 

Мазепин и Мацушита в Сочи

Во второй гонке Формулы 2 на «Сочи Автодроме» Никита Мазепин стартовал с поула благодаря реверсивной решетке, но использовать это себе на благо не сумел. Уже на первом круге россиянин в борьбе с Джеком Эйткеном не смог удержаться на трассе. С траектории съехали оба, но Эйткен на трассу вернулся по правилам, а Мазепин не объехал нужный конус и зацепил машину Джека. После этого Никита потерял контроль над машиной и пушечным снарядом снес с трассы Нобухару Мацушиту.

Мацушите пришлось провести ночь в сочинской больнице, хотя обошелся без ощутимых повреждений. А Мазепин получил 15 позиций штрафа на старте следующей гонки.

 

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Гонщик врезается в спасателей в гонке Toyota 86 в Австралии

Гонка австралийской моносерии Toyota 86 вряд ли когда-то стала бы заметна за пределами Австралии, если бы не курьезная авария на трассе «Маунт Панорама». Потеряв контроль над машиной, Джон Яфолла съехал с трассы и врезался в барьер. После этого машина подлетела в воздух и продолжила движение, почти вернувшись на трассу после срезанных поворотов. От глобального завала гонку уберегла машина спасателей – после ряда кульбитов Яфолла приземлился именно на нее. 

К счастью, удар пришелся на грузовую часть машины, и спасатели не пострадали. Яфолла, несмотря на череду переворотов и не мягкую посадку, тоже не пострадал. 

 

Довициозо и Куартараро в «Сильверстоуне»

В прямом смысле огненная авария. Куартараро не справился с управлением в первом же повороте Гран При Великобритании и лег на трассу вместе с байком. К несчастью, прямо позади француза на полной скорости несся Андреа Довициозо. Итальянец наехал на байк соперника, перелетел через него и сам рухнул с мотоцикла. 

То, что авария обошлась без последствий для здоровья гонщиков – действительно большая удача. Во-первых, Довициозо наехал на байк Куартараро, а не на самого Фабио. Во-вторых, оба гонщики выкатились с трассы, не попав ни под чьи колеса. Наконец, когда протащившись юзом по асфальту, мотоцикл Андреа загорелся, никто из гонщиков не пострадал от огня. 

 

Алонсо на тестах Indy 500
«500 миль Индианаполиса» в 2019 году у Фернандо Алонсо как-то не задались. Причем с самого начала. Еще на подготовительных тестах испанец сумел попасть в красочную аварию: Нандо не справился с машиной в третьем повороте и ударился о внешнюю стену трассы. От нее он отлетел в стену внутреннюю, а от той – снова во внешнюю. Для пинг-понга хорошо, для гонок – не очень.

Травм гонщик не получил, но приспособиться к машине и трассе так и не сумел. Как итог: даже не квалифицировался для участия в гонке.

 

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Алекс Элбон на Гран При Китая

За последний год Алекс Элбон проделал великолепный путь от почти участия в Формуле E до места боевого пилота Red Bull. Но на этом пути без препятствий не обошлось. Третий этап тайца в Ф1 обернулся, пожалуй, самой зрелищной аварией серии в этом году. 

На третьей тренировке Элбон потерял управление в последнем повороте, попытался отловить машину, но все же влетел во внешнее ограждение. Пилот отделался испугом, а вот починить болид до квалификации оказалось невозможным. Стартовать Алексу пришлось с пит-лейна, что не помешало ему прорваться в очки. 

 

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Феттель и Леклер на Гран При Бразилии

Так получилось, что главная авария сезона была больше похожа на дружеское прикосновение. Но такие прикосновения подчас стоят больше массового завала. Напряжение между Себастьяном Феттелем и Шарлем Леклером нарастало весь сезон, выйдя на пик в сентябре, но 19 гонок они умудрялись избегать друг друга на трассе. В 20-й не получилось. 

Легкое касание на прямой «Интерлагоса» неожиданно привело к сходу обеих Ferrari, а обсуждать его не перестанут как минимум до марта. В аварии не пострадал никто, кроме имиджа команды и здравого смысла. Но их-то жалко больше всего.

 

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Об этой статье

Серия Формула 1 , MotoGP , WRC
Автор Иван Матушкин

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