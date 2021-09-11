Триумф Мазепина, провал Хэмилтона. Герои и неудачники Монцы
Выбираем лучших и худших по итогам сразу двух квалификаций Гран При Италии
Герои
Даниэль Риккардо
Второй подряд идеальный день в исполнении австралийца. Вчера он сумел не сильно уступить Ландо Норрису и выдал один из лучших квалификационных результатов сезона. А сегодня воспользовался преимуществом чистой стороны стартовой решетки и сразу обошел и Норриса, и Льюиса Хэмилтона.
После этого Дэн оказался защищен от Mercedes напарником и его главной задачей было не ошибиться. С ней Риккардо справился, а в качестве награды получил не только третье место в спринте, но и первый ряд стартовой решетки основной гонки благодаря штрафу Валттери Боттаса. Заявка на лучший уик-энд сезона!
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Фото: Zak Mauger / Motorsport Images
Антонио Джовинацци
Итальянец феерит второй уик-энд подряд. В Зандфорте ему удалась только квалификация, но на этот раз Антонио справился и со спринтом. На старте Джовинацци отыграл одну позицию за счет вылета Пьера Гасли, а вот с Чеко Пересом разобрался сам. От мексиканца получилось отгородиться еще и Лэнсом Строллом, что обеспечило пилоту Alfa Romeo спокойствие на протяжении большей части заезда.
А когда ближе к финишу Перес его все-таки догнал, Джовинацци сумел отбить атаки Red Bull и сохранил восьмое место. На старте оно станет седьмым – как и неделю назад в Зандфорте.
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Фото: Zak Mauger / Motorsport Images
Никита Мазепин
Вот уж кого мы не ждали в этой части рубрики! Однако, в этот раз россиянин и впрямь был хорош. На старте Никита отыграл позиции за счет проблем Гасли, Цуноды и Кубицы. А на рестарте в очередной раз самостоятельно разобрался с Шумахером.
Удержать позади гораздо более быструю AlphaTauri не удалось, а вот Кубица и Шумахер с россиянином ничего поделать не смогли. Мазепин не просто победил партнера по команде – он впервые опередил его в квалификации, в которой оба пилота показали результат. Достойный ответ на конфликт прошлого этапа.
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Фото: Jerry Andre / Motorsport Images
Неудачники
Льюис Хэмилтон
Уверенная победа, которая светила Льюису в Монце, превратилась в боль и страдание буквально за несколько секунд. Сначала чемпион не смог стартовать как следует и пропустил сразу трех соперников, а потом в борьбе с Пьером Гасли отстал от них.
Возможно, Хэмилтона подвели шины Medium, но ведь у Ферстаппена и Боттаса были такие же. Вернувшись в гонку, Льюис довольно быстро догнал Ландо Норриса. Но за все 18 кругов так и не сподобился хотя бы на одну стоящую атаку. Теперь его и Ферстаппена разделяют 5 очков в чемпионате и два McLaren на старте завтрашней гонки. И это на этапе, где вообще все предсказывали успех Mercedes.
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Фото: Jerry Andre / Motorsport Images
Серхио Перес
Очередной провал мексиканца. Не такой громкий, как неделю назад, но вновь сиптоматичный. Кажется, в Red Bull все-таки поторопились с подписанием контракта на 2022-й.
Вчера Чеко ужасно провел третий сегмент, проиграв там всем, кроме Джовинацци. А сегодня он вдобавок развалился в спринте. Сначала мексиканец пустил того же Джовинацци и Лэнса Стролла вперед на старте. А затем надолго завяз позади канадца вопреки огромному преимуществу в скорости.
Потом Перес прошел Aston Martin с нарушением правил и не подумал вернуть позицию, пока не получил приказ из боксов. Пришлось обгонять во второй раз, а потом долго и мучительно гнаться за Alfa Romeo. Догнать удалось, а вот обогнать – нет. Итог – девятое место и в очередной раз брошенный в одиночестве Ферстаппен. Вклад Чеко в командные успехи становится все менее весомым.
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Роберт Кубица
Понятно, что ждать от поляка больших успехов было нельзя, но ко второму этапу он мог хоть сколько-то вкатиться в болид. Вспомните хоть прошлогодние выступления Нико Хюлькенберга.
Однако пока Джовинацци вчера бился в Q3, Кубица едва-едва смог одолеть одного лишь Мазепина. Сегодня на старте Роберту, конечно, сильно помешал контакт с Юки Цунодой. Но темп у Alfa Romeo был, а у Кубицы – нет. Так что итоговое предпоследнее место при восьмой позиции напарника оправдать нечем. Думается, в Хинвиле могли найти резервиста и получше.
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