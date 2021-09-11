Триумф Мазепина, провал Хэмилтона. Герои и неудачники Монцы

Герои

Даниэль Риккардо

Второй подряд идеальный день в исполнении австралийца. Вчера он сумел не сильно уступить Ландо Норрису и выдал один из лучших квалификационных результатов сезона. А сегодня воспользовался преимуществом чистой стороны стартовой решетки и сразу обошел и Норриса, и Льюиса Хэмилтона.

После этого Дэн оказался защищен от Mercedes напарником и его главной задачей было не ошибиться. С ней Риккардо справился, а в качестве награды получил не только третье место в спринте, но и первый ряд стартовой решетки основной гонки благодаря штрафу Валттери Боттаса. Заявка на лучший уик-энд сезона!

Даниэль Риккардо, McLaren MCL35M, Ландо Норрис, McLaren MCL35M, Льюис Хэмилтон, Mercedes W12 Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Антонио Джовинацци

Итальянец феерит второй уик-энд подряд. В Зандфорте ему удалась только квалификация, но на этот раз Антонио справился и со спринтом. На старте Джовинацци отыграл одну позицию за счет вылета Пьера Гасли, а вот с Чеко Пересом разобрался сам. От мексиканца получилось отгородиться еще и Лэнсом Строллом, что обеспечило пилоту Alfa Romeo спокойствие на протяжении большей части заезда.

А когда ближе к финишу Перес его все-таки догнал, Джовинацци сумел отбить атаки Red Bull и сохранил восьмое место. На старте оно станет седьмым – как и неделю назад в Зандфорте.

Антонио Джовинацци, Alfa Romeo Racing C41 Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Никита Мазепин

Вот уж кого мы не ждали в этой части рубрики! Однако, в этот раз россиянин и впрямь был хорош. На старте Никита отыграл позиции за счет проблем Гасли, Цуноды и Кубицы. А на рестарте в очередной раз самостоятельно разобрался с Шумахером.

Удержать позади гораздо более быструю AlphaTauri не удалось, а вот Кубица и Шумахер с россиянином ничего поделать не смогли. Мазепин не просто победил партнера по команде – он впервые опередил его в квалификации, в которой оба пилота показали результат. Достойный ответ на конфликт прошлого этапа.

Никита Мазепин, Haas VF-21 Фото: Jerry Andre / Motorsport Images

Неудачники

Льюис Хэмилтон

Уверенная победа, которая светила Льюису в Монце, превратилась в боль и страдание буквально за несколько секунд. Сначала чемпион не смог стартовать как следует и пропустил сразу трех соперников, а потом в борьбе с Пьером Гасли отстал от них.

Возможно, Хэмилтона подвели шины Medium, но ведь у Ферстаппена и Боттаса были такие же. Вернувшись в гонку, Льюис довольно быстро догнал Ландо Норриса. Но за все 18 кругов так и не сподобился хотя бы на одну стоящую атаку. Теперь его и Ферстаппена разделяют 5 очков в чемпионате и два McLaren на старте завтрашней гонки. И это на этапе, где вообще все предсказывали успех Mercedes.

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Льюис Хэмилтон Mercedes W12 Фото: Jerry Andre / Motorsport Images

Серхио Перес

Очередной провал мексиканца. Не такой громкий, как неделю назад, но вновь сиптоматичный. Кажется, в Red Bull все-таки поторопились с подписанием контракта на 2022-й.

Вчера Чеко ужасно провел третий сегмент, проиграв там всем, кроме Джовинацци. А сегодня он вдобавок развалился в спринте. Сначала мексиканец пустил того же Джовинацци и Лэнса Стролла вперед на старте. А затем надолго завяз позади канадца вопреки огромному преимуществу в скорости.

Потом Перес прошел Aston Martin с нарушением правил и не подумал вернуть позицию, пока не получил приказ из боксов. Пришлось обгонять во второй раз, а потом долго и мучительно гнаться за Alfa Romeo. Догнать удалось, а вот обогнать – нет. Итог – девятое место и в очередной раз брошенный в одиночестве Ферстаппен. Вклад Чеко в командные успехи становится все менее весомым.

Серхио Перес, Red Bull Racing RB16B Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Роберт Кубица

Понятно, что ждать от поляка больших успехов было нельзя, но ко второму этапу он мог хоть сколько-то вкатиться в болид. Вспомните хоть прошлогодние выступления Нико Хюлькенберга.

Однако пока Джовинацци вчера бился в Q3, Кубица едва-едва смог одолеть одного лишь Мазепина. Сегодня на старте Роберту, конечно, сильно помешал контакт с Юки Цунодой. Но темп у Alfa Romeo был, а у Кубицы – нет. Так что итоговое предпоследнее место при восьмой позиции напарника оправдать нечем. Думается, в Хинвиле могли найти резервиста и получше.