Триумф Квята и унижение Элбона. Герои и неудачники квалификации в Сахире

Герои

Джордж Расселл

Самый предсказуемый кандидат. Чтобы стать героем, Джорджу нужно было просто не провалиться. Хотя слово «просто» тут не подходит. Просто ли впервые в карьере сесть за руль быстрейшей машины лучшей гоночной серии мира и поехать на ее уровне?

Так или иначе, Джордж с этим справился блестяще. Да, сказки с поул-позицией с первой попытки не сложилось, но Расселл сделал для этого все возможное. И его итоговые 26 тысячных отставания от Валттери Боттаса – удар скорее по Боттасу. А еще по Льюису Хэмилтону, ведь если на Mercedes опережать всех соперников может даже дебютант, то зачем команде пилот за 40 млн долларов в год?

Джордж Расселл, Mercedes F1 W11 Фото: Steve Etherington / Motorsport Images

Шарль Леклер

«Это был очень хороший круг», – сказал монегаск по радио в самом начале решающего сегмента. Тогда он оказался на второй строчке, в 22 тысячных от Макса Ферстаппена и впереди обоих пилотов Mercedes. Круг оказался настолько хорошим, что в Ferrari даже не увидели шанса его улучшить – Леклер заехал в боксы и покинул кокпит.

Был ли этот поступок ошибкой? Очень вряд ли. Да, в итоге Шарля подвинули на четвертое место, но тягаться с Mercedes Ferrari не в состоянии. А никто из середняков дотянуться до Леклера так и не смог. Это и впрямь был очень хороший круг.

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Шарль Леклер, Ferrari SF1000 Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Даниил Квят

Россиянин редко радует нас успешными квалификациями – чаще Даниилу приходится отыгрываться в гонке. Но завтра ситуация будет иной: сберечь стартовое место уже будет для Квята подвигом. А все потому, что сегодня он прыгнул намного выше головы.

Казалось, что выходом в Q3 Даниил ограничится – ведь и это ему удается в одном случае из пяти. И в начале решающего сегмента все к тому и шло: Квят долго стоял в боксах, потом выехал на шинах Medium и даже не стал завершать круг. Проблема была в отсутствии мягких шин, истраченных в двух первых сегментах.

Но на решающую попытку Soft у AlphaTauri все же нашелся. К тому моменту Даниил был десятым, не имея никакого времени. У него был лишь один шанс подняться повыше, и он выдал просто идеальный круг. Шестое место – лучший результат Квята в сезоне, а круг – наверняка один из лучших в карьере. Если через неделю нам объявят об уходе Даниила из Ф1, мы сможем хотя бы вспоминать этот круг.

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Даниил Квят, AlphaTauri AT01 Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Неудачники

Лэнс Стролл

Нынешняя конфигурация «Сахира» – самая североамериканская во всей Формуле 1. И странно, что именно североамериканец не смог к ней адаптироваться.

Лэнс со скрипом прошел первый сегмент, когда от вылета его отделило чуть более десятой. Из Q2 он вышел более уверенно, проиграв Чеко Пересу менее десятой. Однако в третьем сегменте у Стролла произошло необъяснимое западение скорости – за несколько попыток он не смог и близко подобраться к своему результату из прошлого сегмента.

Просто повторив то время в Q3, Лэнс оказался бы шестым. Но он проиграл себе самому четыре десятых и стал десятым. Опять дали старые шины?

Лэнс Стролл, Racing Point RP20 Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Алекс Элбон

Еще один постоянный участник нашей рубрики – два прошлых уик-энда Алекс ходил в «героях», неизменно занимая второй ряд на решетке. Но сегодня выступил ниже всякой критики.

Q1 Элбон завершил 15-м, выиграв у Магнуссена 0,085 секунды. В Q2 ему удалось скинуть шесть десятых, но этого было совсем недостаточно. Ферстаппен этот сегмент прошел лидером, а Алекс отстал от партнера на четыре десятых. И стал в итоге 12-м, уступив Максу аж девять позиций на решетке. Это не просто плохо, это унизительно плохо.

Так борьбу за кокпит у Переса не выиграешь.

Алекс Элбон, Red Bull Racing RB16 Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Себастьян Феттель

Кажется, в этой части рубрики мы собрали настоящее бинго из всех, кто любит проваливать квалификацию. Конечно, на Себе сказались непонятные игры Ferrari с шинами. Зачем вообще ставить Medium, если у вас не Mercedes?

Однако Леклер с таким положением справился, и ему одной попытки на мягких шинах в Q2 хватило для выхода в третий сегмент и последующего подвига. А Себ так быстро адаптироваться не смог и, как Элбон, завтра стартует в девяти позиция за напарником.