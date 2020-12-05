Триумф Квята и унижение Элбона. Герои и неудачники квалификации в Сахире
Выбираем лучших и худших пилотов по итогам субботы Гран При Сахира
Герои
Джордж Расселл
Самый предсказуемый кандидат. Чтобы стать героем, Джорджу нужно было просто не провалиться. Хотя слово «просто» тут не подходит. Просто ли впервые в карьере сесть за руль быстрейшей машины лучшей гоночной серии мира и поехать на ее уровне?
Так или иначе, Джордж с этим справился блестяще. Да, сказки с поул-позицией с первой попытки не сложилось, но Расселл сделал для этого все возможное. И его итоговые 26 тысячных отставания от Валттери Боттаса – удар скорее по Боттасу. А еще по Льюису Хэмилтону, ведь если на Mercedes опережать всех соперников может даже дебютант, то зачем команде пилот за 40 млн долларов в год?
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Фото: Steve Etherington / Motorsport Images
Шарль Леклер
«Это был очень хороший круг», – сказал монегаск по радио в самом начале решающего сегмента. Тогда он оказался на второй строчке, в 22 тысячных от Макса Ферстаппена и впереди обоих пилотов Mercedes. Круг оказался настолько хорошим, что в Ferrari даже не увидели шанса его улучшить – Леклер заехал в боксы и покинул кокпит.
Был ли этот поступок ошибкой? Очень вряд ли. Да, в итоге Шарля подвинули на четвертое место, но тягаться с Mercedes Ferrari не в состоянии. А никто из середняков дотянуться до Леклера так и не смог. Это и впрямь был очень хороший круг.
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Фото: Mark Sutton / Motorsport Images
Даниил Квят
Россиянин редко радует нас успешными квалификациями – чаще Даниилу приходится отыгрываться в гонке. Но завтра ситуация будет иной: сберечь стартовое место уже будет для Квята подвигом. А все потому, что сегодня он прыгнул намного выше головы.
Казалось, что выходом в Q3 Даниил ограничится – ведь и это ему удается в одном случае из пяти. И в начале решающего сегмента все к тому и шло: Квят долго стоял в боксах, потом выехал на шинах Medium и даже не стал завершать круг. Проблема была в отсутствии мягких шин, истраченных в двух первых сегментах.
Но на решающую попытку Soft у AlphaTauri все же нашелся. К тому моменту Даниил был десятым, не имея никакого времени. У него был лишь один шанс подняться повыше, и он выдал просто идеальный круг. Шестое место – лучший результат Квята в сезоне, а круг – наверняка один из лучших в карьере. Если через неделю нам объявят об уходе Даниила из Ф1, мы сможем хотя бы вспоминать этот круг.
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Фото: Charles Coates / Motorsport Images
Неудачники
Лэнс Стролл
Нынешняя конфигурация «Сахира» – самая североамериканская во всей Формуле 1. И странно, что именно североамериканец не смог к ней адаптироваться.
Лэнс со скрипом прошел первый сегмент, когда от вылета его отделило чуть более десятой. Из Q2 он вышел более уверенно, проиграв Чеко Пересу менее десятой. Однако в третьем сегменте у Стролла произошло необъяснимое западение скорости – за несколько попыток он не смог и близко подобраться к своему результату из прошлого сегмента.
Просто повторив то время в Q3, Лэнс оказался бы шестым. Но он проиграл себе самому четыре десятых и стал десятым. Опять дали старые шины?
Лэнс Стролл, Racing Point RP20
Фото: Mark Sutton / Motorsport Images
Алекс Элбон
Еще один постоянный участник нашей рубрики – два прошлых уик-энда Алекс ходил в «героях», неизменно занимая второй ряд на решетке. Но сегодня выступил ниже всякой критики.
Q1 Элбон завершил 15-м, выиграв у Магнуссена 0,085 секунды. В Q2 ему удалось скинуть шесть десятых, но этого было совсем недостаточно. Ферстаппен этот сегмент прошел лидером, а Алекс отстал от партнера на четыре десятых. И стал в итоге 12-м, уступив Максу аж девять позиций на решетке. Это не просто плохо, это унизительно плохо.
Так борьбу за кокпит у Переса не выиграешь.
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Фото: Charles Coates / Motorsport Images
Себастьян Феттель
Кажется, в этой части рубрики мы собрали настоящее бинго из всех, кто любит проваливать квалификацию. Конечно, на Себе сказались непонятные игры Ferrari с шинами. Зачем вообще ставить Medium, если у вас не Mercedes?
Однако Леклер с таким положением справился, и ему одной попытки на мягких шинах в Q2 хватило для выхода в третий сегмент и последующего подвига. А Себ так быстро адаптироваться не смог и, как Элбон, завтра стартует в девяти позиция за напарником.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Сахира
|Пилоты
|Себастьян Феттель , Даниил Квят , Лэнс Стролл , Джордж Расселл , Александр Элбон , Шарль Леклер
|Автор
|Иван Матушкин