Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Гонщики Ferrari и Red Bull займут два первых ряда решетки на Гран При Бахрейна, а Льюис Хэмилтон из Mercedes показал пятую скорость. Его напарник Джордж Расселл из-за ошибки команды остался девятым, что принесло шестой результат гонщику Alfa Romeo Валттери Боттасу.

По мнению гонщика AlphaTauri Пьера Гасли, в воскресенье у команд из средней группы пелотона не будет возможности бросить вызов лидерам, так как те заметно сильнее остальных.

«Их отрыв очень велик, – объяснил француз. – Разумеется, у середняков есть возможность прибавить и подтянуться ближе. Но сейчас я вижу так, что три топ-команды в отдельной лиге.

А вот начиная с четвертого места ничего не ясно, борьба открыта. Надеюсь, мы сможем активно дорабатывать машину с самого старта сезона».

Он добавил: «Мы видели, как в этот раз McLaren [Даниэля Риккардо] выбили уже в первом сегменте. Как и одну из наших машин [Юки Цуноды], и пару Aston Martin. Все они были очень близко друг от друга по скорости. Потому мне кажется, что темпы улучшения машины сейчас будут играть важнейшую роль.

Даже мелочи способны принести дополнительный темп. Кроме того, расстановка сил в средней группе также будет меняться от трассы к трассе».

Год назад Гасли стартовал в Бахрейне пятым, но почти сразу откатился назад из-за столкновения в первом повороте, а в итоге сошел после поломки.