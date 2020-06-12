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Формула 1 / Аналитика

Три российских гонщика в Формуле 1 в 2021 году. Как такое возможно?

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Три российских гонщика в Формуле 1 в 2021 году. Как такое возможно?
Автор:
, редактор
12 июн. 2020 г., 13:43

Еще ни разу на старт самых престижных гонок в мире не выходило больше одного нашего соотечественника за раз. Но в будущем году ситуация вполне может измениться

Российское присутствие в Формуле 1 не прерывается с 2014 года, когда в серии дебютировал Даниил Квят. Тогда же Сочи принял свой первый Гран При. В сезоне-2020 этого присутствия может стать даже больше – организаторы обсуждают проведение сразу двух гонок в России.

Но что на счет пилотов? Есть ли у россиян шанс увидеть сразу двух своих гонщиков на стартовой решетке? А может, и трех? В честь дня России мы решили посмотреть, кто из россиян мог бы пополнить Формулу 1 уже в 2021 году.

Даниил Квят

В этом году Даниил будет проводить уже шестой сезон в качестве боевого пилота команды Ф1. Но место на 2021 год ему пока не гарантировано. Как обычно, Red Bull не торопится с продлением контрактов пилотов младшей команды, до последнего держа их в напряжении. Но шансы россиянина остаться в AlphaTauri велики.

Даниил Квят, AlphaTauri AT01

Даниил Квят, AlphaTauri AT01

Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Во-первых, сам Квят провел очень успешный сезон-2019, несмотря на спад в концовке. Во-вторых, мало кто всерьез возьмется судить гонщиков по результатам-2020 – даже отдельные провалы легко можно будет оправдать сумбурным сезоном. Наконец, у Red Bull попросту нет кандидатов на замену.

В последние пару лет юниорская команда «быков» активно пополнялась, но Джехан Дарувала и Игор Фрага не смотрятся кандидатами на место в Ф1. Да и Юри Випс с Юки Цунодой пока не показали нужных для перехода на высший уровень качеств. По крайней мере, со стороны их не разглядеть. А значит, уж один пилот Ф1 у России в 2021 году должен быть наверняка.

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Роберт Шварцман

Из тех, кто пока не в Ф1, но на пути к ней, Роберт Шварцман – самый очевидный вариант. В этом году действующему чемпиону Формулы 3 предстоит дебют в Ф2. И если он сложится удачно, то почему бы не помечтать о повышении?

Роберт Шварцман

Роберт Шварцман

Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Да, Шварцман поедет в одной команде с Миком Шумахером, и они оба входят в программу развития Ferrari. Возраст и фамилия делают первым кандидатом на переход в Ф1 Мика, но не все так просто.

Немец действительно поедет в Ф2 уже второй год и его будут всеми силами тянуть к титулу. Но в прошлом году Шумахер-младший особой прыти не показал: всего одна победа и 12-е место в чемпионате. Даже среди дебютантов была пара парней поуспешнее.

Если и в 2020-м Шумахер не проявит семейных генов, то пальма лидерства может перейти к Шварцману. В этом году Роберт пережил смерть отца и просто ему не будет, но тем ценнее окажется каждый успех. Если нервы будут в порядке, а скорость на уровне прошлого года, то, может, именно Шварцман придет на место стареющего Райкконена или не впечатляющего пока Джовинацци.

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Никита Мазепин

Будем честны, по спортивному принципу пробиться в Ф1 Мазепину будет непросто – в прошлом сезоне Ф2 у него не получалось ничего. Однако, в 2020-м ситуация должна исправиться, ведь теперь он поедет в собственной команде! Точнее, в команде своего отца Дмитрия Мазепина.

Никита Мазепин, Carlin

Никита Мазепин, Carlin

Фото: FIA Formula 2

Сам Никита прошлогоднее 18-е место объяснял проблемой с настройками машины, которую пришлось решать почти весь сезон. Надеемся, в Hitech такая ситуация не повторится. 

Но лучший шанс Мазепина-младшего пробиться в Ф1 уже в 2021 году все-таки лежит за пределами трассы. Его отца называют одним из кандидатов на покупку Williams, и если команда действительно достанется Мазепину-старшему, то место Никите в ней наверняка найдется. 

Списывать Мазепина со счетов не стоит и без покупки команды его отцом, но появление в Формлуе 1 уже в 2021 году вряд ли возможно.

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Другие кандидаты

Среди прочих российских пилотов выделяется Сергей Сироткин. Он был в Ф1 совсем недавно и, по слухам, может получить место в Renault. Сергей сотрудничает с французской командой, а помощь SMP Racing не бывает лишней. Но в противостоянии что с Фернандо Алонсо, что с Гуанью Чжоу россиянин не смотрится фаворитом: один задавит титулами, другой – маркетинговыми перспективами. Хотя шансы все-таки есть.

Сергей Сироткин, Renault Sport F1 Team

Сергей Сироткин, Renault Sport F1 Team

Фото: Joe Portlock / Motorsport Images

Помимо Шварцмана и Мазепина в Формуле 2 в этом году будет еще один россиянин, но в перспективы Артема Маркелова поверить трудно. Он выступает в GP2/Ф2 аж с 2014 года и даже становился вице-чемпионом, но с тех пор прошло три года.

Маркелов успел побыть тест-пилотом Renault, съездить в Японию ради Суперформулы, а теперь вернулся в Ф2. И кажется, в формульных сериях это его предел.

Еще пара россиян поедет в Формуле 4, но говорить о перспективах Артема Лобаненко и Владислава Ломко пока слишком рано. 

Итого мы имеем четырех кандидатов с реальными шансами разной степени вероятности. Конечно, выбить три из четырех – задача непростая. Но выполнимая. А значит, мы вполне можем помечтать о трех россиянах в Ф1 уже через год.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Иван Матушкин

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