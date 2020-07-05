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Формула 1 / Гран При Австрии / Отчет о гонке

Три рестарта, девять сходов, выиграл Боттас: Ф1 начала сезон

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Три рестарта, девять сходов, выиграл Боттас: Ф1 начала сезон
5 июл. 2020 г., 14:48

Льюис Хэмилтон не попал на подиум из-за столкновения с соперником и полученного за это наказания, а Даниил Квят в последний момент лишился очков из-за прокола

Валттери Боттас второй год подряд начал чемпионат Формулы 1 с победы. Действующий вице-чемпион мира выиграл Гран При Австрии – гонку, которая открыла сезон спустя почти четыре месяца после отмененного в последний момент Гран При Австралии.

Накануне в борьбе за поул финский пилот лишь на 0,012 с опередил своего напарника Льюиса Хэмилтона – что обещало плотную борьбу в гонке. Однако незадолго до старта британский пилот потерял три позиции на стартовой решетке. Утром в воскресенье команда Red Bull попросила судей повторно рассмотреть действия шестикратного чемпиона мира на последних минутах третьего сегмента – представители австрийской команды посчитали, что Хэмилтон не сбросил скорость под желтыми флагами.

После изучения видео, которое не было просмотрено в субботу вечером, судьи признали правоту Red Bull и выписали пилоту Mercedes предусмотренный правилами штраф – минус три позиции на стартовой решетке. Примечательно, что этот штраф действующий чемпион мира получает второй год подряд: 12 месяцев назад его таким же образом наказали за блокировку соперника.

Впрочем, это отнюдь не лишило Хэмилтона шансов на победу. Благодаря скорости болида, сходу Макса Ферстаппена и выездам автомобиля безопасности британец догнал своего товарища по команде. В середине гонки протяжении второй половины гонки Хэмилтон держался в секунде от напарника, но до реальной борьбы дело не дошло. При этом по радио пилотов призывали быть особо осторожными – из-за того, что в начале заезда проблема с одним из датчиков на болиде Racing Point привела к сходу Лэнса Стролла.

Хаос за спиной лидера

Ферстаппен, которого многие считали реальным претендентом на победу, продержался на трассе чуть больше 10-ти кругов. Электроника на болиде Red Bull активировала систему, которая не дает мотору заглохнуть – и с этой целью понижает обороты. Пилот смог довести болид до боксов, но на трассу после этого уже не вернулся. Руководитель Red Bull Кристиан Хорнер позже назвал причиной неисправности некую «проблему с электрикой».

После схода Ферстаппена на третье место переместился напарник голландца Алекс Элбон, конкуренцию которому составил Серхио Перес. Однако в итоге пилота из Таиланда подвело желание отобрать вторую позицию у Хэмилтона – в борьбе пилоты столкнулись колесами, что привело к вылету болида Red Bull в зону безопасности.

 

Виновным в инциденте признали британца, который еще по ходу гонки получил 5 штрафных секунд. Это позволило занять второе место Шарлю Леклеру, а третье – Ландо Норрису. Британец, начавший заезд с лучшей в своей карьере стратовой позиции (3-й), достаточно быстро (как только пилоты топ-команд получили возможность использовать DRS) выпал из лидирующей группы – но в итоге вернулся в нее благодаря увлекательной борьбе на последних кругах. И поднялся на подиум Ф1 впервые в своей короткой карьере.

Одним из антигероев гонки стал Себастьян Феттель, отметившийся очередным разворотом. Примечательно, что немец потерял контроль над машиной в борьбе с Карлосом Сайнсом, который заменит четырехкратного чемпиона мира за рулем Ferrari в следующем году.

 

В целом гонка оказалась насыщена самыми разными событиями – вплоть до колеса, на ходу отвалившегося от машины Кими Райкконена. Из-за всевозможных инцидентов автомобиль безопаности выезжал на трассу трижды, а до финиша добрались чуть больше половины гонщиков – 11 из 20-ти.

 

В числе сошедших с трассы оказался и Даниил Квят. В итоговом протоколе россиянин занял 12-е место, но на деле не смог пересечь финишную линию, так как незадолго до окончания гонки был вынужден остановить машину из-за прокола. Такое завершение заезда стало особенно обидным для россиянина, так как он на протяжении почти всей гонки держался в первой десятке и имел хорошие шансы впервые в карьере набрать очки на Гран При Австрии. В итоге же трасса в Шпильберге так и остается одной из наименее счастливых для Даниила.

Результаты гонки

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв Отставание Очки
1 Finland Валттери Боттас Mercedes 1:30'55.739     25
2 Monaco Шарль Леклер Ferrari 1:30'58.439 2.700 2.700 18
3 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 1:31'01.230 5.491 2.791 16
4 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 1:31'01.428 5.689 0.198 12
5 Spain Карлос Сайнс McLaren 1:31'04.642 8.903 3.214 10
6 Mexico Серхио Перес Racing Point 1:31'10.831 15.092 6.189 8
7 France Пьер Гасли AlphaTauri 1:31'12.421 16.682 1.590 6
8 France Эстебан Окон Renault 1:31'13.195 17.456 0.774 4
9 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo 1:31'16.885 21.146 3.690 2
10 Germany Себастьян Феттель Ferrari 1:31'20.284 24.545 3.399 1
11 Canada Николя Латифи Williams 1:31'27.389 31.650 7.105  
12 Russian Federation Даниил Квят AlphaTauri        
13 Thailand Александр Элбон Red Bull        
  Finland Кими Райкконен Alfa Romeo        
  United Kingdom Джордж Расселл Williams        
  France Ромен Грожан Haas        
  Denmark Кевин Магнуссен Haas        
  Canada Лэнс Стролл Racing Point        
  Australia Даниэль Риккардо Renault        
  Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull        
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