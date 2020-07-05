Валттери Боттас второй год подряд начал чемпионат Формулы 1 с победы. Действующий вице-чемпион мира выиграл Гран При Австрии – гонку, которая открыла сезон спустя почти четыре месяца после отмененного в последний момент Гран При Австралии.

Накануне в борьбе за поул финский пилот лишь на 0,012 с опередил своего напарника Льюиса Хэмилтона – что обещало плотную борьбу в гонке. Однако незадолго до старта британский пилот потерял три позиции на стартовой решетке. Утром в воскресенье команда Red Bull попросила судей повторно рассмотреть действия шестикратного чемпиона мира на последних минутах третьего сегмента – представители австрийской команды посчитали, что Хэмилтон не сбросил скорость под желтыми флагами.

После изучения видео, которое не было просмотрено в субботу вечером, судьи признали правоту Red Bull и выписали пилоту Mercedes предусмотренный правилами штраф – минус три позиции на стартовой решетке. Примечательно, что этот штраф действующий чемпион мира получает второй год подряд: 12 месяцев назад его таким же образом наказали за блокировку соперника.

Впрочем, это отнюдь не лишило Хэмилтона шансов на победу. Благодаря скорости болида, сходу Макса Ферстаппена и выездам автомобиля безопасности британец догнал своего товарища по команде. В середине гонки протяжении второй половины гонки Хэмилтон держался в секунде от напарника, но до реальной борьбы дело не дошло. При этом по радио пилотов призывали быть особо осторожными – из-за того, что в начале заезда проблема с одним из датчиков на болиде Racing Point привела к сходу Лэнса Стролла.

Хаос за спиной лидера

Ферстаппен, которого многие считали реальным претендентом на победу, продержался на трассе чуть больше 10-ти кругов. Электроника на болиде Red Bull активировала систему, которая не дает мотору заглохнуть – и с этой целью понижает обороты. Пилот смог довести болид до боксов, но на трассу после этого уже не вернулся. Руководитель Red Bull Кристиан Хорнер позже назвал причиной неисправности некую «проблему с электрикой».

После схода Ферстаппена на третье место переместился напарник голландца Алекс Элбон, конкуренцию которому составил Серхио Перес. Однако в итоге пилота из Таиланда подвело желание отобрать вторую позицию у Хэмилтона – в борьбе пилоты столкнулись колесами, что привело к вылету болида Red Bull в зону безопасности.

Виновным в инциденте признали британца, который еще по ходу гонки получил 5 штрафных секунд. Это позволило занять второе место Шарлю Леклеру, а третье – Ландо Норрису. Британец, начавший заезд с лучшей в своей карьере стратовой позиции (3-й), достаточно быстро (как только пилоты топ-команд получили возможность использовать DRS) выпал из лидирующей группы – но в итоге вернулся в нее благодаря увлекательной борьбе на последних кругах. И поднялся на подиум Ф1 впервые в своей короткой карьере.

Одним из антигероев гонки стал Себастьян Феттель, отметившийся очередным разворотом. Примечательно, что немец потерял контроль над машиной в борьбе с Карлосом Сайнсом, который заменит четырехкратного чемпиона мира за рулем Ferrari в следующем году.

В целом гонка оказалась насыщена самыми разными событиями – вплоть до колеса, на ходу отвалившегося от машины Кими Райкконена. Из-за всевозможных инцидентов автомобиль безопаности выезжал на трассу трижды, а до финиша добрались чуть больше половины гонщиков – 11 из 20-ти.

В числе сошедших с трассы оказался и Даниил Квят. В итоговом протоколе россиянин занял 12-е место, но на деле не смог пересечь финишную линию, так как незадолго до окончания гонки был вынужден остановить машину из-за прокола. Такое завершение заезда стало особенно обидным для россиянина, так как он на протяжении почти всей гонки держался в первой десятке и имел хорошие шансы впервые в карьере набрать очки на Гран При Австрии. В итоге же трасса в Шпильберге так и остается одной из наименее счастливых для Даниила.

Результаты гонки