Три рестарта, девять сходов, выиграл Боттас: Ф1 начала сезон
Льюис Хэмилтон не попал на подиум из-за столкновения с соперником и полученного за это наказания, а Даниил Квят в последний момент лишился очков из-за прокола
Валттери Боттас второй год подряд начал чемпионат Формулы 1 с победы. Действующий вице-чемпион мира выиграл Гран При Австрии – гонку, которая открыла сезон спустя почти четыре месяца после отмененного в последний момент Гран При Австралии.
Накануне в борьбе за поул финский пилот лишь на 0,012 с опередил своего напарника Льюиса Хэмилтона – что обещало плотную борьбу в гонке. Однако незадолго до старта британский пилот потерял три позиции на стартовой решетке. Утром в воскресенье команда Red Bull попросила судей повторно рассмотреть действия шестикратного чемпиона мира на последних минутах третьего сегмента – представители австрийской команды посчитали, что Хэмилтон не сбросил скорость под желтыми флагами.
После изучения видео, которое не было просмотрено в субботу вечером, судьи признали правоту Red Bull и выписали пилоту Mercedes предусмотренный правилами штраф – минус три позиции на стартовой решетке. Примечательно, что этот штраф действующий чемпион мира получает второй год подряд: 12 месяцев назад его таким же образом наказали за блокировку соперника.
Впрочем, это отнюдь не лишило Хэмилтона шансов на победу. Благодаря скорости болида, сходу Макса Ферстаппена и выездам автомобиля безопасности британец догнал своего товарища по команде. В середине гонки протяжении второй половины гонки Хэмилтон держался в секунде от напарника, но до реальной борьбы дело не дошло. При этом по радио пилотов призывали быть особо осторожными – из-за того, что в начале заезда проблема с одним из датчиков на болиде Racing Point привела к сходу Лэнса Стролла.
Хаос за спиной лидера
Ферстаппен, которого многие считали реальным претендентом на победу, продержался на трассе чуть больше 10-ти кругов. Электроника на болиде Red Bull активировала систему, которая не дает мотору заглохнуть – и с этой целью понижает обороты. Пилот смог довести болид до боксов, но на трассу после этого уже не вернулся. Руководитель Red Bull Кристиан Хорнер позже назвал причиной неисправности некую «проблему с электрикой».
После схода Ферстаппена на третье место переместился напарник голландца Алекс Элбон, конкуренцию которому составил Серхио Перес. Однако в итоге пилота из Таиланда подвело желание отобрать вторую позицию у Хэмилтона – в борьбе пилоты столкнулись колесами, что привело к вылету болида Red Bull в зону безопасности.
Виновным в инциденте признали британца, который еще по ходу гонки получил 5 штрафных секунд. Это позволило занять второе место Шарлю Леклеру, а третье – Ландо Норрису. Британец, начавший заезд с лучшей в своей карьере стратовой позиции (3-й), достаточно быстро (как только пилоты топ-команд получили возможность использовать DRS) выпал из лидирующей группы – но в итоге вернулся в нее благодаря увлекательной борьбе на последних кругах. И поднялся на подиум Ф1 впервые в своей короткой карьере.
Одним из антигероев гонки стал Себастьян Феттель, отметившийся очередным разворотом. Примечательно, что немец потерял контроль над машиной в борьбе с Карлосом Сайнсом, который заменит четырехкратного чемпиона мира за рулем Ferrari в следующем году.
В целом гонка оказалась насыщена самыми разными событиями – вплоть до колеса, на ходу отвалившегося от машины Кими Райкконена. Из-за всевозможных инцидентов автомобиль безопаности выезжал на трассу трижды, а до финиша добрались чуть больше половины гонщиков – 11 из 20-ти.
В числе сошедших с трассы оказался и Даниил Квят. В итоговом протоколе россиянин занял 12-е место, но на деле не смог пересечь финишную линию, так как незадолго до окончания гонки был вынужден остановить машину из-за прокола. Такое завершение заезда стало особенно обидным для россиянина, так как он на протяжении почти всей гонки держался в первой десятке и имел хорошие шансы впервые в карьере набрать очки на Гран При Австрии. В итоге же трасса в Шпильберге так и остается одной из наименее счастливых для Даниила.
Результаты гонки
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отрыв
|Отставание
|Очки
|1
|Валттери Боттас
|Mercedes
|1:30'55.739
|25
|2
|Шарль Леклер
|Ferrari
|1:30'58.439
|2.700
|2.700
|18
|3
|Ландо Норрис
|McLaren
|1:31'01.230
|5.491
|2.791
|16
|4
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|1:31'01.428
|5.689
|0.198
|12
|5
|Карлос Сайнс
|McLaren
|1:31'04.642
|8.903
|3.214
|10
|6
|Серхио Перес
|Racing Point
|1:31'10.831
|15.092
|6.189
|8
|7
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|1:31'12.421
|16.682
|1.590
|6
|8
|Эстебан Окон
|Renault
|1:31'13.195
|17.456
|0.774
|4
|9
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo
|1:31'16.885
|21.146
|3.690
|2
|10
|Себастьян Феттель
|Ferrari
|1:31'20.284
|24.545
|3.399
|1
|11
|Николя Латифи
|Williams
|1:31'27.389
|31.650
|7.105
|12
|Даниил Квят
|AlphaTauri
|13
|Александр Элбон
|Red Bull
|Кими Райкконен
|Alfa Romeo
|Джордж Расселл
|Williams
|Ромен Грожан
|Haas
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Лэнс Стролл
|Racing Point
|Даниэль Риккардо
|Renault
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
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