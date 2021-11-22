Три поломки и лишний вес. Как Мазепин провел Гран При Катара

Чего ждали: отката назад

В Бразилии Никита провел одну из лучших гонок в сезоне, но ждать повторения успеха в Катаре не приходилось. Длинная прямая и обилие скоростных, техничных поворотов явно не играли на руку неповоротливому болиду Haas с низкой максимальной скоростью. Так что о борьбе с соперниками речи на этот раз не шло.

Сам Мазепин был одним из всего двух гонщиков в пелотоне, которые прежде выступали на катарской трассе. Но даже это не давало пилоту больших надежд.

«Возможно, первые десять кругов [в пятницу утром] я буду на хорошей позиции. Но все соперники так сильны, что смогут быстро выучить трассу. Да я и сам буду заниматься этим же», – сказал россиянин перед этапом.

Как все начиналось: поломка, поломка, еще поломка

Хотя перед этапом Никита знал о Катаре едва ли не больше всех, к боевым сессиям он подошел самым неподготовленным гонщиком пелотона. На первой тренировке Мазепин привычно оказался самым медленным, уступив своему напарнику восемь десятых. Но не в этом была главная проблема.

Никита Мазепин, Haas VF-21 Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Всем гонщикам в Катаре мешали не адаптированные для Формулы 1 поребрики, и Никита пострадал от них первым. Уже в первой тренировке его болид оказался поврежден, да так сильно, что пришлось менять шасси. Из-за этого Мазепин пропустил вторую тренировку целиком.

«Я почувствовал, как что-то оказалось совсем близко под днищем. Очень досадно, так как я не нарушал границ трассы и все время оставался внутри белых линий, в том числе и в тот момент, когда это произошло.

Похоже, эти поребрики не очень дружелюбны к машинам. Удар по моей пришелся под неудачным углом, и теперь нам придется быть особенно осторожными во всех оставшихся сессиях, включая гонку», – рассказал обескураженный россиянин вечером.

На этом проблемы Мазепина не кончились. Едва выехав на третью тренировку, он услышал посторонний звук в работе мотора и сразу остановился. Как оказалось, возникли проблемы с электронным блоком управления, замена которого заставила россиянина пропустить вторую сессию подряд.

Никита Мазепин, Haas F1 Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Естественно, к квалификации Никита подошел совершенно не подготовленным. Вдобавок, вместо нового шасси ему пришлось выступать на прошлогоднем, которое испортило ему всю первую половину сезона своим лишним весом. В таких условиях даже 2,5 секунды отставания от Мика Шумахера по итогам квалификации не кажутся чем-то странным. К тому же, поребрики вновь ударили по россиянину, сломав ему переднее крыло.

«На этой трассе вам особенно важна уверенность в машине, так как тут много быстрых поворотов. А откуда ей взяться, если не ездить?», – понимающе подвел итог первых двух дней для Мазепина босс команды Гюнтер Штайнер.

Как все прошло: никак

После всего произошедшего в пятницу и субботу, ждать от Никиты чего-либо в гонке не приходилось. Россиянин стартовал последним и последним же финишировал, практически не участвуя ни в какой борьбе.

Лучшей позиций за всю гонку для Мазепина стала 15-я, на которую он на пару кругов поднялся из-за пит-стопов соперников. К 31-му кругу Никита вернулся на последнее место и больше до самого финиша его не покидал.

Мик Шумахер, Haas VF-21, Николя Латифи, Williams FW43B, Никита Мазепин, Haas VF-21 Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Из положительных моментов можно отметить то, что Никита провел всю гонку на двух комплектах шин, причем вообще не использовал Hard. Сам гонщик порадовался прогрессу, которого добился по ходу дистанции, но признал, что шансов на место выше последнего у него не было изначально.

«Психологически эта гонка не была сложной. В то же время, нет ощущения, что можно было добиться чего-то значительно лучшего.

Большую часть дистанции я атаковал, словно в квалификации – и меня самого удивило, насколько удалось прибавить с пятого круга до 55-го», – сказал Мазепин после финиша.

Чего ждать дальше: борьбы с лишним весом

Гонка в Джидде выглядит более благоприятной для Haas с точки зрения конфигурации трассы. Там будет не так много техничных поворотов и прижимной силы, которой у американских болидов нет, потребуется меньше. Но вот для самого Мазепина этап грозит стать провальным.

Никита Мазепин, Haas VF-21 Фото: Charles Coates / Motorsport Images

В Катаре он потерял свое рабочее шасси, и в Haas пока не уверены, что будут его чинить ради двух оставшихся гонок. Если нет, то россиянину придется ехать на прошлогодней тяжелой машине, которая явно его замедляет.

«Я вернулся к тяжелому шасси. Сейчас в плане управляемости с ним все нормально, но лишний вес едва ли помогает в гонках. Пилоты не едят картошку-фри и сэндвичи именно по этой причине. А мое нынешнее шасси чуть толще, чем хотелось бы.

Надеюсь, прежнее успеют починить до Абу-Даби. Если нет – останется вспоминать, как здорово оно помогало нам в Мексике и Бразилии», – сказал сам Мазепин после Катара.

Будем надеяться, что две последние гонки не превратятся для Никиты в мучение.