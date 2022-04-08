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Формула 1 / Гран При Австралии Новость

Три пилота получили новые моторы перед Гран При Австралии

Помимо Фернандо Алонсо, свежую силовую установку получили Ландо Норрис и Юки Цунода – пока гонщики избежали штрафов за перерасход

Кемаль Шенгюл
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Три пилота получили новые моторы перед Гран При Австралии
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Алонсо вынужден был досрочно прекратить гонку в Саудовской Аравии из-за проблем с водяным насосом – после этого команда Alpine подтвердила, что в Мельбурне на машине испанца будет стоять свежий двигатель. 

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Однако, как следует из документов FIA, это не единственная подобная замена в Альберт-парке. 

Новый мотор для третьего этапа сезона потребовался Юки Цуноде – после того, как в Джидде пилот AlphaTauri остановился на трассе еще до старта. Третья и самая неожиданная смена силовой установки произошла у Ландо Норриса из McLaren, который без видимых проблем закончил предыдущею гонку. 

Из технического отчета следует, что Алонсо установили вторую в сезоне батарею и управляющую электронику, третий блок внутреннего сгорания, турбину, мотор-генераторы MGU-K и MGU-H. По каждому из компонентов это означает предел «бесплатных» компонентов на сезон – следующая замена уже приведет к штрафной перестановке по решетке. 

Кроме того, испанцу поставили третий по счету набор деталей выхлопа – их разрешено использовать восемь в течение всего чемпионата. 

Цунода получил третий мотор, турбину и оба мотор-генератора, Норрис – второй набор этих же деталей. Как объяснили в команде McLaren, проблемы с мотором обнаружились уже после Джидды, однако они не носят критический характер, так что двигатель получится после ремонта использовать в дальнейшем.

Машину Мика Шумахера, который в Саудовской Аравии попал в серьезную аварию по ходу квалификации, удалось восстановить без потери ключевых компонентов, заменив только выхлоп, батарею и электронику, а также коробку передач. 

На машины обоих пилотов Ferrari также поставили новые детали выхлопной системы, а Даниэлю Риккардо из McLaren – коробку передач.

Нет сомнений, что столь ранние замены почти неизбежно приведут к штрафам позже по ходу сезона, который включает в общей сложности 23 этапа.

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