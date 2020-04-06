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Формула 1 / Аналитика

Видали DAS? Но есть и PAS. И есть он даже у Haas

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Видали DAS? Но есть и PAS. И есть он даже у Haas
Автор:
Соавтор: Мэтт Сомерфилд
6 апр. 2020 г., 03:25

Когда зимой на тестах эксперты обнаружили на машине Mercedes хитрую систему двойного руления, многие ожидали, что Ferrari возглавит крестовый поход с целью запретить удивительную новинку. Но Скудерия хранила удивительное молчание…

Борьбу с инновационным решением Mercedes, которое стало чуть ли не главной темой для разговоров по ходу заездов в Барселоне, взяла на себя Red Bull Racing. Представители австрийской команды даже собирались опротестовать легальность системы двухмерного руления – сразу после финиша первой гонки. 

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В Скудерии же были на удивление спокойны. Ограничившись репликой, что сами пришли к подобной идее ранее – но отказались от нее. Однако, как стало известно Motorsport.com, ларчик открывался просто: поведение Ferrari было вызвано тем, что еще в прошлом году итальянцы переманили пару инженеров Mercedes и еще до завершения сезона внедрили на своих машинах систему, близкую к DAS и по конструкции, и по функции.

Оно не позволяет пилоту регулировать углы схождения передних колес, но за счет особой конструкции с двумя рулевыми рейками дает возможность менять разницу в углах поворота  передних колес в зависимости от крутизны поворота. Нам удалось выяснить, что это решение (которое также есть и у Mercedes), в самих командах называют PAS (Power Assisted Steering – система дополнительной помощи при рулении).

Mercedes начала использовать PAS с первых гонок 2019 года. Благодаря новинке проскальзывание каждого из передних колес в поворотах было минимальным, что позволяло меньше изнашивать шины и не допускать их перегрева.  

Если вспомнить события прошлого сезона, W10 действительно очень здорово смотрелась на медленных трассах, которые прежде традиционно были для Mercedes источником проблем. К примеру, Льюис Хэмилтон смог выиграть и в Монако, и в Венгрии.

«Перед нами передняя часть Ferrari SF90 с рулевым механизмом, который Ferrari использовала до Гран При Канады включительно. На Гран При Франции конструкцию обновили, внедрив туда новую систему PAS. Решение стало результатом изучения опыта Mercedes по изменению углов Аккермана».

Разумеется, получив доступ к концепции Mercedes на ранней стадии, Ferrari доработала ее силами собственных конструкторов – и впервые опробовала на Гран При Франции. 

Именно тогда внимательный наблюдатель имел возможность разглядеть изменения в области переднего фланца шасси – новый механизм был заметно массивнее прежнего. Впрочем, этот недостаток с лихвой перекрывался той выгодой, которую обеспечивала PAS. 

Также очень любопытно, что возможность точно настраивать расположение колес в поворотах имела одно весьма примечательное аэродинамическое следствие. 

Как известно, при вращении любое колесо любого гоночного автомобиля неизбежно генерирует множество завихрений. Благодаря PAS команды смогли в том числе уменьшить интенсивность этих завихрений, что позволило повысить эффективность аэродинамических элементов, создающих прижимную силу.  

Но так как изначально систему все же придумали в Mercedes, в работе над ней чемпионы мира опережали соперников – благодаря чему смогли сделать следующий шаг уже к старту сезона-2020. Шагом этим стала DAS.

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Любопытно, что в Скудерии решили не только самостоятельно использовать изначальную схему с двумя рулевыми рейками, но и поделились этим решением с партнерами из Haas. С одной стороны, это говорит о том, насколько в Маранелло в своей PAS, с другой – лишний раз свидетельствует о тесной связи между двумя коллективами. 

Слайдер
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Детали рулевого механисма Haas VF-20

Детали рулевого механисма Haas VF-20
1/6

Фотограф: Джорджо Пиола

Это фото новой машины Haas, сделанное на тестах, подтверждает наличие у команды системы помощи при рулении.

Детали рулевого уравления Ferrari SF1000

Детали рулевого уравления Ferrari SF1000
2/6

Фотограф: Джорджо Пиола

Механизмы PAS на Ferrari SF1000 скрывает специальный углепластиковый кожух. Именно поэтому обнаружить устройство оказалось так непросто.

Детали передней части Alfa Romeo C39

Детали передней части Alfa Romeo C39
3/6

Фотограф: Джорджо Пиола

У Alfa Romeo, которая также использует моторы Ferrari, отлично видно традиционное решение с единственной рулевой рейкой.

Детали передней части Ferrari SF90, 2019 года

Детали передней части Ferrari SF90, 2019 года
4/6

Фотограф: Джорджо Пиола

Наглядное сравнение конфигуреции прошлогодней Ferrari в Монреале и Ле-Кастелле. Просто удивительно, что никто из технических экспертов не разглядел уже в тот момент явные перемены в передней части машины.

Детали передней части Mercedes F1 W11

Детали передней части Mercedes F1 W11
5/6

Фотограф: Джорджо Пиола

Mercedes еще раз доказала, что является несомненным лидером Ф1 с точки зрения технологий. Возможность не просто направлять колеса по оптимальной траектории в поворотах, но и менять их положение на прямых – да еще и оставаясь в рамках регламента – доказывает, что революционные находки конструкторов возможны и в наши дни.

Mercedes W09 front suspension

Mercedes W09 front suspension
6/6

Фотограф: Джорджо Пиола

Mercedes' more conventional steering assembly was last seen here on their 2018 challenger, the W09.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Ferrari В Магазин
Автор Джорджо Пиола

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