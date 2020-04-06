Видали DAS? Но есть и PAS. И есть он даже у Haas

Борьбу с инновационным решением Mercedes, которое стало чуть ли не главной темой для разговоров по ходу заездов в Барселоне, взяла на себя Red Bull Racing. Представители австрийской команды даже собирались опротестовать легальность системы двухмерного руления – сразу после финиша первой гонки.

В Скудерии же были на удивление спокойны. Ограничившись репликой, что сами пришли к подобной идее ранее – но отказались от нее. Однако, как стало известно Motorsport.com, ларчик открывался просто: поведение Ferrari было вызвано тем, что еще в прошлом году итальянцы переманили пару инженеров Mercedes и еще до завершения сезона внедрили на своих машинах систему, близкую к DAS и по конструкции, и по функции.

Оно не позволяет пилоту регулировать углы схождения передних колес, но за счет особой конструкции с двумя рулевыми рейками дает возможность менять разницу в углах поворота передних колес в зависимости от крутизны поворота. Нам удалось выяснить, что это решение (которое также есть и у Mercedes), в самих командах называют PAS (Power Assisted Steering – система дополнительной помощи при рулении).

Mercedes начала использовать PAS с первых гонок 2019 года. Благодаря новинке проскальзывание каждого из передних колес в поворотах было минимальным, что позволяло меньше изнашивать шины и не допускать их перегрева.

Если вспомнить события прошлого сезона, W10 действительно очень здорово смотрелась на медленных трассах, которые прежде традиционно были для Mercedes источником проблем. К примеру, Льюис Хэмилтон смог выиграть и в Монако, и в Венгрии.

«Перед нами передняя часть Ferrari SF90 с рулевым механизмом, который Ferrari использовала до Гран При Канады включительно. На Гран При Франции конструкцию обновили, внедрив туда новую систему PAS. Решение стало результатом изучения опыта Mercedes по изменению углов Аккермана».

Разумеется, получив доступ к концепции Mercedes на ранней стадии, Ferrari доработала ее силами собственных конструкторов – и впервые опробовала на Гран При Франции.

Именно тогда внимательный наблюдатель имел возможность разглядеть изменения в области переднего фланца шасси – новый механизм был заметно массивнее прежнего. Впрочем, этот недостаток с лихвой перекрывался той выгодой, которую обеспечивала PAS.

Также очень любопытно, что возможность точно настраивать расположение колес в поворотах имела одно весьма примечательное аэродинамическое следствие.

Как известно, при вращении любое колесо любого гоночного автомобиля неизбежно генерирует множество завихрений. Благодаря PAS команды смогли в том числе уменьшить интенсивность этих завихрений, что позволило повысить эффективность аэродинамических элементов, создающих прижимную силу.

Но так как изначально систему все же придумали в Mercedes, в работе над ней чемпионы мира опережали соперников – благодаря чему смогли сделать следующий шаг уже к старту сезона-2020. Шагом этим стала DAS.

Любопытно, что в Скудерии решили не только самостоятельно использовать изначальную схему с двумя рулевыми рейками, но и поделились этим решением с партнерами из Haas. С одной стороны, это говорит о том, насколько в Маранелло в своей PAS, с другой – лишний раз свидетельствует о тесной связи между двумя коллективами.