Три лидера Ф1 проведут Гран При в Бразилии в особых шлемах
Макс Ферстаппен, Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас подготовили особые раскраски для этапа в Сан-Паулу
Макс Ферстаппен на этот раз выступит в шлеме, который получил яркое желто-зеленое основание. «Обычно я использую однотонную раскраску, но в этот раз решил добавить в нее карнавала», – объяснил гонщик на видео, которое опубликовал в социальных сетях.
Льюис Хэмилтон посвятил свой шлем Айртону Сенне, добавив на шлем желтую и зеленую полосы.
Интереснее всех поступил Боттас: Валттери вспомнил, насколько любит кофе, который производят в Бразилии. «Сначала я пью кофе, а уж потом переходу к делам», – так можно перевести надпись на шлеме финна. Также он добавил в разные места небольшие флаги страны, где в этот уик-энд гостит Ф1.
Фотограф: Макс Ферстаппен
Фотограф: Макс Ферстаппен
Фотограф: Макс Ферстаппен
Фотограф: Макс Ферстаппен
Фотограф: Mercedes AMG
Фотограф: Mercedes AMG
Фотограф: Mercedes AMG
Фотограф: Mercedes AMG
Хэмилтон получил новый мотор и потеряет пять позиций на решетке
Хэмилтон на 0,4 с опередил Ферстаппена на FP1 в Сан-Паулу