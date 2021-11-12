Три лидера Ф1 проведут Гран При в Бразилии в особых шлемах

Макс Ферстаппен на этот раз выступит в шлеме, который получил яркое желто-зеленое основание. «Обычно я использую однотонную раскраску, но в этот раз решил добавить в нее карнавала», – объяснил гонщик на видео, которое опубликовал в социальных сетях.

Льюис Хэмилтон посвятил свой шлем Айртону Сенне, добавив на шлем желтую и зеленую полосы.

Интереснее всех поступил Боттас: Валттери вспомнил, насколько любит кофе, который производят в Бразилии. «Сначала я пью кофе, а уж потом переходу к делам», – так можно перевести надпись на шлеме финна. Также он добавил в разные места небольшие флаги страны, где в этот уик-энд гостит Ф1.

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