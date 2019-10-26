Три команды выступили за отсрочку нового регламента на 2022 год

На прошлой неделе в Париже состоялась финальная встреча команд Формулы 1 с представителями чемпионата и FIA, на которой обсуждался новый технический регламент 2021 года. В окончательной редакции он должен быть опубликован 31 октября.

При этом часть команд выступила за то, чтобы перенести введение новых правил на 2022 год, что позволит лучше их проработать.

«Честно сказать, было бы лучше ввести ограничение бюджета в 2021 году, а введение технического регламента отложить на 2022 год, – считает руководитель Red Bull Кристиан Хорнер. – В 2020 году ограничение бюджета ввести уже невозможно. По этому вопросу не договориться. 2020-й обещает быть очень затратным, так как команды будут готовиться к следующему сезону.

Так что жаль, что мы упустили возможность ввести ограничение бюджета за год до введения нового регламента, что позволило бы удержать траты.

При этом концепция машины 2021 года сейчас выглядит очень недоработанной. Было бы неплохо поработать над этим еще год, сделать его рабочим. Например, решить проблему с весом и что-то еще. Это было бы полезно».

Глава команды Mercedes Тото Вольф также поддержал идею отсрочки – но не верит в такую возможность: «Я согласен с Кристианом, что новые правила пока недостаточно созрели. Не думаю, что работа над ними остановится. Нам ясно дали понять, что процесс будет идти вперед. Будут вноситься изменения в детали, в формулировки. Но регламент в целом примут».

Поддержал перенос принятия регламента и руководитель Racing Point Отмар Сафнауэр: «Было бы разумно так поступить. Но вероятность отсрочки мала».

Против отсрочки категорически выступили McLaren и Williams.

«Нас устраивает то, что есть сейчас. С точки зрения техники, спортивных правил, финансов. Так что осталось дождаться 31 октября, прочесть опубликованный регламент и начать работать по нему», – заявил руководитель команды McLaren Андреас Зайдль.