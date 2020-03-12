Три команды Ф1 утром не приехали в паддок

Ситуация вокруг Гран При Австралии продолжает развиваться по странному сценарию. Ни компания-промоутер гонки, ни организаторы чемпионата мира Ф1, ни FIA пока не опубликовали официальных заявлений – хотя очевидно, что после отказа команды McLaren выйти на старт проведение соревнований находится под угрозой.

Лишний раз это подтверждает ситуация в паддоке. В 9:00 пятницы по местному времени (в 1:00 по Москве) сотрудникам команд был открыт доступ в паддок. Однако, по сообщению обозревателя Motorsport.com Адама Купера, в паддоке появились сотрудники только 6-ти команд. Наряду с представителями McLaren отсутствуют сотрудники Mercedes, Ferrari и Renault.

В своем твитере Купер заявляет, что сложившаяся ситуация является противостоянием между большинством команд, которые не хотят участвовать в гонке, и организаторами соревнований (включая FIA), не желающими терять доходы от проведения мероприятия.