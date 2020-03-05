Три команды Ф1 отказались от моды задирать машинам зад
Если раньше технические специалисты предпочитали следовать примеру Red Bull, теперь они ориентируются скорее на Mercedes.
Эксперты немецкого издания Auto Motor und Sport, проанализировав фотографии автомобилей Ф1 с предсезонных тестов, пришли к выводу, что тенденция создания машин с большим «углом атаки» в межсезонье стала ощутимо менее популярной среди команд Ф1. В частности, от использования такого решения отказались McLaren, Renault и Racing Point.
Напомним, что речь идет о наклоне кузова гоночного автомобиля вдоль продольной оси: в последние годы у многих машин Ф1 дорожный просвет в районе передней оси был гораздо меньше, чем в районе задней. Считается, что первым с большим «углом атаки» начал работать Эдриан Ньюи (нынешний технический директор команды Red Bull), стремясь с помощью такого решения сделать менее турбулентными потоки воздуха вдоль краев днища машины – и повысить таким образом уровень прижимной силы, который генерируется корпусом автомобиля. Со временем все больше и больше конструкторов, работающих в командах Ф1, изначально проектировали свои машины под езду с большими «углами атаки».
По-другому на ситуацию смотрели и смотрят представители Mercedes – они предпочитают добиваться прибавки в уровне прижимной силы, увеличивая площадь соответствующих поверхностей. И решают задачу увеличением колесной базы болидов.
Моторы Ferrari и здесь отметились
Достаточно долго концепция больших «углов атаки» считалась более выигрышной – а многочисленные победы Mercedes объяснялись большим преимуществом двигателей немецкой марки. Однако события прошлого года – когда наиболее мощной и эффективной считалась силовая установка Ferrari, а титулы выиграл все равно Mercedes – заставила многих конструкторов еще раз оценить плюсы и минусы двух подходов. В частности, немецкие журналисты по ходу недавних предсезонных тестов отметили, что наклон кузова у новых болидов McLaren, Renault и Racing Point заметно меньше, чем у прошлогодних.
В случае с Racing Point ситуация наиболее очевидна, так как новый болид RP20 по сути скопирован с прошлогоднего Mercedes W10. При этом технический директор британской команды Энди Грин в беседе с журналистами Auto Motor und Sport отметил: «В последние годы Pirelli повышает рабочее давление в шинах – и когда дорожный просвет в задней части большой, становится все сложнее сохранять стабильность пятна контакта шины с асфальтом. В этой ситуации лучше, опустив задок, потерять в прижимной силе – но сделать поведение машины более стабильным».
Похожим образом аргументируют снижение «угла атаки» и представители Renault и McLaren. Технический директор французской команды Мартин Будковски рассказал журналистам, что к мысли об уменьшении дорожного просвета в задней части его коллеги пришли в попытках сделать машину менее нервной в быстрых поворотах. Руководитель британского коллектива Андреас Зайдль, общаясь с представителями Auto Motor und Sport, также рассказал о желании сделать машину менее чувствительной к условиям входа в конкретный поворот на конкретном круге.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|McLaren В Магазин , Red Bull Racing В Магазин , Renault Sport , Racing Point
|Автор
|Кирилл Качнов
Три команды Ф1 отказались от моды задирать машинам зад
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