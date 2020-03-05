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Формула 1 / Аналитика

Три команды Ф1 отказались от моды задирать машинам зад

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Три команды Ф1 отказались от моды задирать машинам зад
Автор:
, Главный редактор
5 мар. 2020 г., 08:03

Если раньше технические специалисты предпочитали следовать примеру Red Bull, теперь они ориентируются скорее на Mercedes.

Эксперты немецкого издания Auto Motor und Sport, проанализировав фотографии автомобилей Ф1 с предсезонных тестов, пришли к выводу, что тенденция создания машин с большим «углом атаки» в межсезонье стала ощутимо менее популярной среди команд Ф1. В частности, от использования такого решения отказались McLaren, Renault и Racing Point.

Напомним, что речь идет о наклоне кузова гоночного автомобиля вдоль продольной оси: в последние годы у многих машин Ф1 дорожный просвет в районе передней оси был гораздо меньше, чем в районе задней. Считается, что первым с большим «углом атаки» начал работать Эдриан Ньюи (нынешний технический директор команды Red Bull), стремясь с помощью такого решения сделать менее турбулентными потоки воздуха вдоль краев днища машины – и повысить таким образом уровень прижимной силы, который генерируется корпусом автомобиля. Со временем все больше и больше конструкторов, работающих в командах Ф1, изначально проектировали свои машины под езду с большими «углами атаки».

По-другому на ситуацию смотрели и смотрят представители Mercedes – они предпочитают добиваться прибавки в уровне прижимной силы, увеличивая площадь соответствующих поверхностей. И решают задачу увеличением колесной базы болидов.

Моторы Ferrari и здесь отметились

Достаточно долго концепция больших «углов атаки» считалась более выигрышной – а многочисленные победы Mercedes объяснялись большим преимуществом двигателей немецкой марки. Однако события прошлого года – когда наиболее мощной и эффективной считалась силовая установка Ferrari, а титулы выиграл все равно Mercedes – заставила многих конструкторов еще раз оценить плюсы и минусы двух подходов. В частности, немецкие журналисты по ходу недавних предсезонных тестов отметили, что наклон кузова у новых болидов McLaren, Renault и Racing Point заметно меньше, чем у прошлогодних.

В случае с Racing Point ситуация наиболее очевидна, так как новый болид RP20 по сути скопирован с прошлогоднего Mercedes W10. При этом технический директор британской команды Энди Грин в беседе с журналистами Auto Motor und Sport отметил: «В последние годы Pirelli повышает рабочее давление в шинах – и когда дорожный просвет в задней части большой, становится все сложнее сохранять стабильность пятна контакта шины с асфальтом. В этой ситуации лучше, опустив задок, потерять в прижимной силе – но сделать поведение машины более стабильным».

Похожим образом аргументируют снижение «угла атаки» и представители Renault и McLaren. Технический директор французской команды Мартин Будковски рассказал журналистам, что к мысли об уменьшении дорожного просвета в задней части его коллеги пришли в попытках сделать машину менее нервной в быстрых поворотах. Руководитель британского коллектива Андреас Зайдль, общаясь с представителями Auto Motor und Sport, также рассказал о желании сделать машину менее чувствительной к условиям входа в конкретный поворот на конкретном круге.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды McLaren В Магазин , Red Bull Racing В Магазин , Renault Sport , Racing Point
Автор Кирилл Качнов

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