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Три гонки в Англии и возвращение Малайзии. Новые слухи о календаре Ф1

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Три гонки в Англии и возвращение Малайзии. Новые слухи о календаре Ф1
Автор:
, редактор
23 июл. 2020 г., 08:01

Немецкие источники рассказали о новых планах Ф1 на сезон-2020

Календарь Формулы 1 на 2020 год может претерпеть очередные изменения. На данный момент под угрозой оказалось проведение Гран При Испании, запланированного на 16 августа. В последнее время в Испании начался новый рост числа зараженных коронавирусом, и в первую очередь он затронул Каталонию, где и проходит Гран При.

Боссы Формулы 1 обеспокоены ситуацией, и уже подготовили запасной вариант: в случае отмены гонки в Испании три этапа подряд пройдут в Великобритании на трассе в Сильверстоуне. По плану она уже принимает Гран При 2 и 9 августа. Альтернативой мог бы стать немецкий Хоккенхайм, но так как решение о переносе гонки еще не принято, на трассе могут просто не успеть подготовить оборудование для телетрансляции. 

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Возвращение Нюрбурга и Малайзии

На данный момент календарь распланирован до 27 сентября, когда в Сочи пройдет Гран При России. Далее Ф1 планирует провести еще три гонки в Европе. Изначально сообщалось, что их примут Альгарве в Португалии, Имола в Сан-Марино и Хоккенхайм в Германии, но теперь в планах возможны изменения. По данным Auto Motor und Sport, место Хоккенхайма может занять трасса «Нюрбургринг».

Ранее она принимала Гран При Германии по очереди с «Хоккенхаймрингом», но затем покинула календарь Ф1 из-за финансовых проблем. В последний раз Нюрбург принимал этап Формулы 1 в 2013 году.

Еще одним неожиданным возвращением может стать Гран При Малайзии. Автодром в Сепанге отказался от этапов Ф1 после 2017 года, но сейчас чемпионат ищет чем заполнить календарь в ноябре, и рассматривает вариант с Малайзией.

Так как завершить сезон планируется этапами в Бахрейне и Абу-Даби в конце ноября – начале декабря, то между европейскими и ближневосточными этапами возникает большая пауза. Китай заполнить ее отказался, переговоры с Вьетнамом продолжаются, но ради одной гонки Ф1 ехать в Азию не хочет, из-за чего и может организовать этап в Малайзии.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Иван Матушкин

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