Боттас установил рекорд трассы на тренировке Гран При Айфеля, Леклер показал 3-е время
Главной новостью по ходу сессии стало отсутствие на трассе Лэнса Стролла
Пилоты Mercedes показали лучшие времена на субботней тренировке Гран При Айфеля. Самым быстрым представителем чемпионской команды при этом стал Валттери Боттас, установивший новый рекорд трассы и опередивший Льюиса Хэмилтона на 0,135 с. Определенный сюрприз преподнесли пилоты Шарль Леклер и Себастьян Феттель, показавшие 3-е и 5-е времена соответственно.
Утром в субботу погода на «Нюрбургринге» была скорее солнечной, чем пасмурной – и на протяжении всего времени тренировки асфальт трассы оставался сухим. Но по-прежнему не слишком теплым: в момент начала сессии воздух прогрелся лишь до 8 градусов – и выше температура до конца тренировки не поднялась. В такой ситуации проблемы были не только с прогревом шин: Ландо Норрис, к примеру, однажды при возвращении в боксы пожаловался на замерзшие руки и попросил у команды что-нибудь, чтобы их согреть.
Тем не менее, после отмены обеих пятничных тренировок пилоты не стали отсиживаться в боксах – и почти в полном составе выехали на трассу на первых минутах. За одним единственным исключением: Лэнс Стролл не смог принять участие в практике из-за плохого самочувствия – команда Racing Point официально объявила об этом на первых минутах сессии.
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В первой половине сессии большинство пилотов использовало шины Medium. Исключениями стали пилоты Renault, Серхио Перес и Даниил Квят, которые совершили длинные серии кругов на мягкой резине (россиянин проехал больше всех – 15 кругов) – а также Кевин Магнуссен, чей болид был обут в покрышки состава Hard. На первых двух строчках к экватору тренировки закрепились пилоты Red Bull – при этом Ферстаппен опережал Элбона всего на четыре сотых. Следом за «Быками» в таблице находились несколько пилотов, ездивших на мягкой резине – а Ландо Норрис, лучший из гонщиков других команд, ездивших на Medium, отставал от Ферстаппена сразу на семь десятых секунды.
На холодном асфальте пилоты не раз теряли контроль над своими автомобилями, но в итоге сессия обошлась без серьезных инцидентов. К примеру, наиболее впечатляющим был вылет на траву Джорджа Расселла – но британец допустил ошибку на участке трассы, где отбойники находятся достаточно далеко от асфальта. Благодаря этому болид Williams избежал контакта со стеной и не получил повреждений.
Во второй половине тренировки все пилоты перешли на мягкие шины – что сразу же сказалось на времени круга: время того же Ферстаппена на Soft оказалось на 2 секунды быстрее, чем результат голландца на Medium. На мягких шинах пилот Red Bull, жаловавшийся инженерам на гранулирование резины, уже не смог соперничать с гонщиками чемпионской команды.
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Даниил Квят показал 12-й результат, проиграв Боттасу полторы секунды, а собственному напарнику Пьеру Гасли – две позиции и почти три десятых секунды.
Результаты тренировки
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Круги
|Время
|Отрыв
|Отставание
|1
|Валттери Боттас
|Mercedes
|25
|1'26.225
|2
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|27
|1'26.361
|0.136
|0.136
|3
|Шарль Леклер
|Ferrari
|25
|1'26.681
|0.456
|0.320
|4
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|24
|1'26.896
|0.671
|0.215
|5
|Себастьян Феттель
|Ferrari
|25
|1'27.038
|0.813
|0.142
|6
|Ландо Норрис
|McLaren
|29
|1'27.167
|0.942
|0.129
|7
|Серхио Перес
|Racing Point
|25
|1'27.245
|1.020
|0.078
|8
|Даниэль Риккардо
|Renault
|23
|1'27.392
|1.167
|0.147
|9
|Александр Элбон
|Red Bull
|23
|1'27.449
|1.224
|0.057
|10
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|28
|1'27.528
|1.303
|0.079
|11
|Эстебан Окон
|Renault
|27
|1'27.634
|1.409
|0.106
|12
|Даниил Квят
|AlphaTauri
|26
|1'27.795
|1.570
|0.161
|13
|Карлос Сайнс
|McLaren
|29
|1'27.924
|1.699
|0.129
|14
|Кими Райкконен
|Alfa Romeo
|25
|1'27.956
|1.731
|0.032
|15
|Ромен Грожан
|Haas
|27
|1'28.115
|1.890
|0.159
|16
|Кевин Магнуссен
|Haas
|27
|1'28.293
|2.068
|0.178
|17
|Джордж Расселл
|Williams
|30
|1'28.343
|2.118
|0.050
|18
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo
|25
|1'28.370
|2.145
|0.027
|19
|Николя Латифи
|Williams
|26
|1'28.941
|2.716
|0.571
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Айфеля
|Автор
|Кирилл Качнов