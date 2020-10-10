Пилоты Mercedes показали лучшие времена на субботней тренировке Гран При Айфеля. Самым быстрым представителем чемпионской команды при этом стал Валттери Боттас, установивший новый рекорд трассы и опередивший Льюиса Хэмилтона на 0,135 с. Определенный сюрприз преподнесли пилоты Шарль Леклер и Себастьян Феттель, показавшие 3-е и 5-е времена соответственно.

Утром в субботу погода на «Нюрбургринге» была скорее солнечной, чем пасмурной – и на протяжении всего времени тренировки асфальт трассы оставался сухим. Но по-прежнему не слишком теплым: в момент начала сессии воздух прогрелся лишь до 8 градусов – и выше температура до конца тренировки не поднялась. В такой ситуации проблемы были не только с прогревом шин: Ландо Норрис, к примеру, однажды при возвращении в боксы пожаловался на замерзшие руки и попросил у команды что-нибудь, чтобы их согреть.

Тем не менее, после отмены обеих пятничных тренировок пилоты не стали отсиживаться в боксах – и почти в полном составе выехали на трассу на первых минутах. За одним единственным исключением: Лэнс Стролл не смог принять участие в практике из-за плохого самочувствия – команда Racing Point официально объявила об этом на первых минутах сессии.

В первой половине сессии большинство пилотов использовало шины Medium. Исключениями стали пилоты Renault, Серхио Перес и Даниил Квят, которые совершили длинные серии кругов на мягкой резине (россиянин проехал больше всех – 15 кругов) – а также Кевин Магнуссен, чей болид был обут в покрышки состава Hard. На первых двух строчках к экватору тренировки закрепились пилоты Red Bull – при этом Ферстаппен опережал Элбона всего на четыре сотых. Следом за «Быками» в таблице находились несколько пилотов, ездивших на мягкой резине – а Ландо Норрис, лучший из гонщиков других команд, ездивших на Medium, отставал от Ферстаппена сразу на семь десятых секунды.

На холодном асфальте пилоты не раз теряли контроль над своими автомобилями, но в итоге сессия обошлась без серьезных инцидентов. К примеру, наиболее впечатляющим был вылет на траву Джорджа Расселла – но британец допустил ошибку на участке трассы, где отбойники находятся достаточно далеко от асфальта. Благодаря этому болид Williams избежал контакта со стеной и не получил повреждений.

Во второй половине тренировки все пилоты перешли на мягкие шины – что сразу же сказалось на времени круга: время того же Ферстаппена на Soft оказалось на 2 секунды быстрее, чем результат голландца на Medium. На мягких шинах пилот Red Bull, жаловавшийся инженерам на гранулирование резины, уже не смог соперничать с гонщиками чемпионской команды.

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Даниил Квят показал 12-й результат, проиграв Боттасу полторы секунды, а собственному напарнику Пьеру Гасли – две позиции и почти три десятых секунды.

Результаты тренировки