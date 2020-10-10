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Формула 1 / Гран При Айфеля / Отчет о тренировке

Боттас установил рекорд трассы на тренировке Гран При Айфеля, Леклер показал 3-е время

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Боттас установил рекорд трассы на тренировке Гран При Айфеля, Леклер показал 3-е время
Автор:
, Главный редактор

Главной новостью по ходу сессии стало отсутствие на трассе Лэнса Стролла

Пилоты Mercedes показали лучшие времена на субботней тренировке Гран При Айфеля. Самым быстрым представителем чемпионской команды при этом стал Валттери Боттас, установивший новый рекорд трассы и опередивший Льюиса Хэмилтона на 0,135 с. Определенный сюрприз преподнесли пилоты Шарль Леклер и Себастьян Феттель, показавшие 3-е и 5-е времена соответственно.

Утром в субботу погода на «Нюрбургринге» была скорее солнечной, чем пасмурной – и на протяжении всего времени тренировки асфальт трассы оставался сухим. Но по-прежнему не слишком теплым: в момент начала сессии воздух прогрелся лишь до 8 градусов – и выше температура до конца тренировки не поднялась. В такой ситуации проблемы были не только с прогревом шин: Ландо Норрис, к примеру, однажды при возвращении в боксы пожаловался на замерзшие руки и попросил у команды что-нибудь, чтобы их согреть.

 

Тем не менее, после отмены обеих пятничных тренировок пилоты не стали отсиживаться в боксах – и почти в полном составе выехали на трассу на первых минутах. За одним единственным исключением: Лэнс Стролл не смог принять участие в практике из-за плохого самочувствия – команда Racing Point официально объявила об этом на первых минутах сессии.

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В первой половине сессии большинство пилотов использовало шины Medium. Исключениями стали пилоты Renault, Серхио Перес и Даниил Квят, которые совершили длинные серии кругов на мягкой резине (россиянин проехал больше всех – 15 кругов) – а также Кевин Магнуссен, чей болид был обут в покрышки состава Hard. На первых двух строчках к экватору тренировки закрепились пилоты Red Bull – при этом Ферстаппен опережал Элбона всего на четыре сотых. Следом за «Быками» в таблице находились несколько пилотов, ездивших на мягкой резине – а Ландо Норрис, лучший из гонщиков других команд, ездивших на Medium, отставал от  Ферстаппена сразу на семь десятых секунды.

На холодном асфальте пилоты не раз теряли контроль над своими автомобилями, но в итоге сессия обошлась без серьезных инцидентов. К примеру, наиболее впечатляющим был вылет на траву Джорджа Расселла – но британец допустил ошибку на участке трассы, где отбойники находятся достаточно далеко от асфальта. Благодаря этому болид Williams избежал контакта со стеной и не получил повреждений.

 

Во второй половине тренировки все пилоты перешли на мягкие шины – что сразу же сказалось на времени круга: время того же Ферстаппена на Soft оказалось на 2 секунды быстрее, чем результат голландца на Medium. На мягких шинах пилот Red Bull, жаловавшийся инженерам на гранулирование резины, уже не смог соперничать с гонщиками чемпионской команды.

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Даниил Квят показал 12-й результат, проиграв Боттасу полторы секунды, а собственному напарнику Пьеру Гасли – две позиции и почти три десятых секунды.

Результаты тренировки

Позиция Гонщик Команда Круги Время Отрыв Отставание
1 Finland Валттери Боттас Mercedes 25 1'26.225    
2 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 27 1'26.361 0.136 0.136
3 Monaco Шарль Леклер Ferrari 25 1'26.681 0.456 0.320
4 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull 24 1'26.896 0.671 0.215
5 Germany Себастьян Феттель Ferrari 25 1'27.038 0.813 0.142
6 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 29 1'27.167 0.942 0.129
7 Mexico Серхио Перес Racing Point 25 1'27.245 1.020 0.078
8 Australia Даниэль Риккардо Renault 23 1'27.392 1.167 0.147
9 Thailand Александр Элбон Red Bull 23 1'27.449 1.224 0.057
10 France Пьер Гасли AlphaTauri 28 1'27.528 1.303 0.079
11 France Эстебан Окон Renault 27 1'27.634 1.409 0.106
12 Russian Federation Даниил Квят AlphaTauri 26 1'27.795 1.570 0.161
13 Spain Карлос Сайнс McLaren 29 1'27.924 1.699 0.129
14 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo 25 1'27.956 1.731 0.032
15 France Ромен Грожан Haas 27 1'28.115 1.890 0.159
16 Denmark Кевин Магнуссен Haas 27 1'28.293 2.068 0.178
17 United Kingdom Джордж Расселл Williams 30 1'28.343 2.118 0.050
18 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo 25 1'28.370 2.145 0.027
19 Canada Николя Латифи Williams 26 1'28.941 2.716 0.571
Полные результаты

 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Айфеля
Автор Кирилл Качнов

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