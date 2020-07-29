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Формула 1 / ГП Великобритании / Анонс

Третья по скорости. Что нужно знать о трассе Формулы 1 в Великобритании

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Третья по скорости. Что нужно знать о трассе Формулы 1 в Великобритании
29 июл. 2020 г., 06:00

После «Хунгароринга», одной из наиболее медленных трасс в календаре чемпионата, команды приезжают на автодром, которых входит в тройку самых быстрых в Ф1

Характеристики трассы:

 

Год первой гонки на нынешней конфигурации

 

 

2010
Длина круга

5,891 км

3-е место среди всех трасс сезона

+13% к среднему показателю *

 

Направление движения

 

 

По часовой стрелке

 

Количество поворотов

 

 

18 (8 левых, 10 правых)
Средняя скорость

247 км/ч

3-е место среди всех трасс сезона

+10% к среднему показателю
Максимальная скорость

326 км/ч

14-е место среди всех трасс сезона

–5% от среднего показателя
Процент дистанции с полным газом

70 %

8-е место среди всех трасс

+14% к среднему показателю
Расход топлива

2,8 кг на круг

1-е место среди всех трасс

+58 % к среднему показателю

* Среднее арифметическое соответствующих показателей всех трасс сезона. Использованы данные 2019 года (из-за отсутствия определенности в том, какие трассы в итоге войдут в календарь нынешнего чемпионата)

Оценка трассы по методике Pirelli:

Уровень прижимной силы  Выше среднего
Уровень сцепления шин с асфальтом 

Выше среднего
Уровень абразивности асфальта

Средний
Уровень нагрузки на шины на разгонах и торможениях 

Высокий
Уровень боковых нагрузок

Высокий

* Оценки выставляются по пятибалльной шкале: низкий уровень – ниже среднего – средний – выше среднего – высокий

Диапазон шин для гонки (аналогичен прошлогоднему):

Hard Medium Soft
C2 C3 C4

Рекорды круга:

Рекорд круга в квалификации 1:25.093 –  Валттери Боттас /  Mercedes
Рекорд круга в гонке 1:27.369 –   Льюис Хэмилтон /  Mercedes

Рекордсмены Гран При Великобритании в Сильверстоуне:

  Пилоты Команды
Победы

 Льюис Хэмилтон (6)

 Italy Ferrari (14)
Поулы  Льюис Хэмилтон (7) 

Italy Ferrari (11)

 Williams (11)

Лучшие круги

  Найджел Мэнселл (6) Italy Ferrari (17)

Рекордсмены Гран При Великобритании в Сильверстоуне
в современной конфигурации:

  Пилоты Команды
Победы  Льюис Хэмилтон (5) Germany Mercedes (6)
Поулы  Льюис Хэмилтон (5)  Germany Mercedes (7)
Лучшие круги  Льюис Хэмилтон (4) Germany Mercedes (5)

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап ГП Великобритании
Местонахождение Сильверстоун

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