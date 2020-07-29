Третья по скорости. Что нужно знать о трассе Формулы 1 в Великобритании
После «Хунгароринга», одной из наиболее медленных трасс в календаре чемпионата, команды приезжают на автодром, которых входит в тройку самых быстрых в Ф1
Характеристики трассы:
|
Год первой гонки на нынешней конфигурации
|
2010
|Длина круга
|
5,891 км
3-е место среди всех трасс сезона
+13% к среднему показателю *
|
Направление движения
|
По часовой стрелке
|
Количество поворотов
|
18 (8 левых, 10 правых)
|Средняя скорость
|
247 км/ч
3-е место среди всех трасс сезона
+10% к среднему показателю
|Максимальная скорость
|
326 км/ч
14-е место среди всех трасс сезона
–5% от среднего показателя
|Процент дистанции с полным газом
|
70 %
8-е место среди всех трасс
+14% к среднему показателю
|Расход топлива
|
2,8 кг на круг
1-е место среди всех трасс
+58 % к среднему показателю
* Среднее арифметическое соответствующих показателей всех трасс сезона. Использованы данные 2019 года (из-за отсутствия определенности в том, какие трассы в итоге войдут в календарь нынешнего чемпионата)
Оценка трассы по методике Pirelli:
|Уровень прижимной силы
|Выше среднего
|Уровень сцепления шин с асфальтом
|
Выше среднего
|Уровень абразивности асфальта
|
Средний
|Уровень нагрузки на шины на разгонах и торможениях
|
Высокий
|Уровень боковых нагрузок
|
Высокий
* Оценки выставляются по пятибалльной шкале: низкий уровень – ниже среднего – средний – выше среднего – высокий
Диапазон шин для гонки (аналогичен прошлогоднему):
|Hard
|Medium
|Soft
|C2
|C3
|C4
Рекорды круга:
|Рекорд круга в квалификации
|1:25.093 – Валттери Боттас / Mercedes
|Рекорд круга в гонке
|1:27.369 – Льюис Хэмилтон / Mercedes
Рекордсмены Гран При Великобритании в Сильверстоуне:
|Пилоты
|Команды
|Победы
|
Льюис Хэмилтон (6)
|Ferrari (14)
|Поулы
|Льюис Хэмилтон (7)
|
Ferrari (11)
Williams (11)
|
Лучшие круги
|Найджел Мэнселл (6)
|Ferrari (17)
Рекордсмены Гран При Великобритании в Сильверстоуне
в современной конфигурации:
|Пилоты
|Команды
|Победы
|Льюис Хэмилтон (5)
|Mercedes (6)
|Поулы
|Льюис Хэмилтон (5)
|Mercedes (7)
|Лучшие круги
|Льюис Хэмилтон (4)
|Mercedes (5)
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|ГП Великобритании
|Местонахождение
|Сильверстоун