Характеристики трассы:

Год первой гонки на нынешней конфигурации 2010 Длина круга 5,891 км 3-е место среди всех трасс сезона +13% к среднему показателю * Направление движения По часовой стрелке Количество поворотов 18 (8 левых, 10 правых) Средняя скорость 247 км/ч 3-е место среди всех трасс сезона +10% к среднему показателю Максимальная скорость 326 км/ч 14-е место среди всех трасс сезона –5% от среднего показателя Процент дистанции с полным газом 70 % 8-е место среди всех трасс +14% к среднему показателю Расход топлива 2,8 кг на круг 1-е место среди всех трасс +58 % к среднему показателю

* Среднее арифметическое соответствующих показателей всех трасс сезона. Использованы данные 2019 года (из-за отсутствия определенности в том, какие трассы в итоге войдут в календарь нынешнего чемпионата)

Оценка трассы по методике Pirelli:

Уровень прижимной силы Выше среднего Уровень сцепления шин с асфальтом Выше среднего Уровень абразивности асфальта Средний Уровень нагрузки на шины на разгонах и торможениях Высокий Уровень боковых нагрузок Высокий

* Оценки выставляются по пятибалльной шкале: низкий уровень – ниже среднего – средний – выше среднего – высокий

Диапазон шин для гонки (аналогичен прошлогоднему):

Hard Medium Soft C2 C3 C4

Рекорды круга:

Рекорд круга в квалификации 1:25.093 – Валттери Боттас / Mercedes Рекорд круга в гонке 1:27.369 – Льюис Хэмилтон / Mercedes