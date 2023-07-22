Третье место в квалификации расстроило Норриса

Начиная с Гран При Испании, Ландо Норрис всего раз не попал по итогам квалификации в четверку сильнейших. На «Хунгароринге» гонщик продолжил эту серию – он стал в субботу третьим, причем Максу Ферстаппену с Льюисом Хэмилтоном проиграл меньше одной десятой секунды.

Завершив сессию, британец признался, что испытывает скорее разочарование, чем радость.

«Я расстроен, – сказал Ландо в телеинтервью. – Когда ты останавливаешься всего в десятой от поула, всегда есть ощущение, что можно было завоевать его, если все сделать правильно.

Конечно, я рад за ту работу, которая проделала команда. У нас третье и четвертое время, это здорово. Пока уик-энд складывается позитивно. Но все же, я не могу сказать, что очень рад. Есть чувство, что я допустил многовато ошибок. И заплатил за них».

Он добавил: «Мой круг вышел не самым чистым. Всегда есть мелочи, которые можно было сделать лучше. Понятно, что если атаковать больше, всегда есть элемент риска.

Когда знаешь, что ты был так близко к поулу, это всегда смесь радости и печали. Впрочем, у нас все равно хорошая стартовая позиция».

По словам Норриса, McLaren вправе рассчитывать на сильную гонку.

«Да, я в предвкушении, – объяснил он. – На длинных сериях кругов в пятницу мы были сильны. Пожалуй, столь же сильны, как в Сильверстоуне (где пилот финишировал вторым – прим.ред.). Но здесь куда сложнее обгонять, именно потому-то я так расстроен.

С другой стороны, впереди меня всего две машины, и за их рулем хорошие ребята. Надеюсь, все это принесет нам немало очков».

Дополнительная информация: Джонатан Нобл