Третье место в квалификации расстроило Норриса
Гонщик вошел во вкус, что место во втором стартовом ряду Гран При Венгрии даже не принесло ему особенной радости
Начиная с Гран При Испании, Ландо Норрис всего раз не попал по итогам квалификации в четверку сильнейших. На «Хунгароринге» гонщик продолжил эту серию – он стал в субботу третьим, причем Максу Ферстаппену с Льюисом Хэмилтоном проиграл меньше одной десятой секунды.
Завершив сессию, британец признался, что испытывает скорее разочарование, чем радость.
«Я расстроен, – сказал Ландо в телеинтервью. – Когда ты останавливаешься всего в десятой от поула, всегда есть ощущение, что можно было завоевать его, если все сделать правильно.
Конечно, я рад за ту работу, которая проделала команда. У нас третье и четвертое время, это здорово. Пока уик-энд складывается позитивно. Но все же, я не могу сказать, что очень рад. Есть чувство, что я допустил многовато ошибок. И заплатил за них».
Он добавил: «Мой круг вышел не самым чистым. Всегда есть мелочи, которые можно было сделать лучше. Понятно, что если атаковать больше, всегда есть элемент риска.
Когда знаешь, что ты был так близко к поулу, это всегда смесь радости и печали. Впрочем, у нас все равно хорошая стартовая позиция».
По словам Норриса, McLaren вправе рассчитывать на сильную гонку.
«Да, я в предвкушении, – объяснил он. – На длинных сериях кругов в пятницу мы были сильны. Пожалуй, столь же сильны, как в Сильверстоуне (где пилот финишировал вторым – прим.ред.). Но здесь куда сложнее обгонять, именно потому-то я так расстроен.
С другой стороны, впереди меня всего две машины, и за их рулем хорошие ребята. Надеюсь, все это принесет нам немало очков».
Дополнительная информация: Джонатан Нобл
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