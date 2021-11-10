Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Скачать приложения
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Брандл против селебритиз: экс-пилоту Ф1 ответила журналистка Следующая / Alfa Romeo объявит имя второго пилота в Формуле 1 во вторник
Формула 1 Аналитика

Трещины в крыльях Red Bull – случайность или опасная тенденция?

Автор:
, главный редактор

Проблемы с ключевым аэродинамическим элементом возникали у «Быков» по ходу двух последних этапов чемпионата… Стоит ли беспокоиться поклонникам команды?

Трещины в крыльях Red Bull – случайность или опасная тенденция?

Команда Red Bull выиграла две из двух уже состоявшихся гонок американского турне Формулы 1, в результате чего Макс Ферстаппен обеспечил себе заметный (в 19 очков) отрыв в личном зачете, а в Кубке конструкторов «Быки» сократили отставание от Mercedes до одного балла. Однако по ходу обоих Гран При поклонники австрийской команды получили и не слишком приятные новости – и в США, и в Мексике на автомобилях RB16B имели место повреждения задних крыльев.

Оба раза механики обнаруживали трещины в крыльях после субботней тренировки. И, в частности, в начале квалификации Гран При Мексики в телетрансляцию попали кадры, на которых сотрудники Red Bull спешно укрепляли верхние плоскости крыльев с помощью специальной полиуретановой ленты. Советник Red Bull Хельмут Марко в паддоке трассы в Мехико даже выразил обеспокоенность, что команда может столкнуться с нехваткой соответствующих деталей (напомним, одно из задних крыльев было уничтожено в аварии Серхио Переса в первой пятничной тренировке).

С первого взгляда, у болельщиков Mercedes может под влиянием этой информации появиться надежда, что у болидов Red Bull есть своя ахиллесовая пята – которая рано или поздно может подвести «Быков». Однако на деле на двух разных трассах крылья RB16B трескались по двум разным причинам – и ждать серьезных проблем из-за трещин в аэродинамических элементах было бы наивно.

Напомним, что в США неровная поверхность трассы была проблемой для всех команд – в частности, Фернандо Алонсо из-за повредившегося под нагрузкой антикрыла был вынужден и вовсе сойти с трассы во время гонки. А в случае с Red Bull стоит обратить внимание на конкретные зоны, которые команда была вынуждена укрепить перед квалификацией. Это части основной плоскости примерно посередине между торцевыми пластинами и приводом DRS (на фото ниже показаны красными стрелками).

 

Таким образом, в США и Мексике проблемы возникли и с разными элементами антикрыла, и в разных зонах этих элементов. Следовательно, не стоит считать проблемы на этих двух гонках проявлением какой-то одной тенденции.

Стоит также отметить, что в Мехико механики укрепили не только верхнюю плоскость, но и торцевые пластины – в тех зонах, где расположены жаброподобные прорези. Такие прорези не являются чем-то новым для Red Bull – однако на мексиканской трассе такая конфигурация торцевых пластин раньше не использовалась. Таким образом, в этом случае речь может идти скорее об определенных «детских болезнях» нового решения. Что косвенно подтвердил в одном из интервью руководитель Red Bull Кристиан Хорнер.

 

«Мы столкнулись с тем, что раньше никогда не происходило, – заявил менеджер. – Но парни прекрасно справились с доработками в полевых условиях, и крылья отработали решающие заезды уик-энда просто идеально».

Таким образом, поклонникам Льюиса Хэмилтона и Mercedes не стоит потирать руки в надежде, что на гонке в Бразилии антикрыло болида Макса Ферстаппена развалится в самый неудачный момент. Трасса в Сан-Паулу ставит перед командами определенные вызовы – однако повторения проблем с крыльями эксперты там не ждут.

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Брандл против селебритиз: экс-пилоту Ф1 ответила журналистка
Предыдущая новость

Брандл против селебритиз: экс-пилоту Ф1 ответила журналистка
Следующая новость

Alfa Romeo объявит имя второго пилота в Формуле 1 во вторник

Alfa Romeo объявит имя второго пилота в Формуле 1 во вторник
Загрузить комментарии
Кирилл Качнов Больше от
Кирилл Качнов
Сменит ли Ферстаппен номер, став чемпионом? Вот ответ Гран При Бразилии
Формула 1

Сменит ли Ферстаппен номер, став чемпионом? Вот ответ

«Отстал на два круга из-за бутылки!» Расселл не увидел проблем в гонке без питья
Формула 1

«Отстал на два круга из-за бутылки!» Расселл не увидел проблем в гонке без питья

Что стоит за визитом Квята на гонку NASCAR? Отвечает сам Даниил
Формула 1

Что стоит за визитом Квята на гонку NASCAR? Отвечает сам Даниил

Серхио Перес Больше от
Серхио Перес
Перес провалится, а Мазепин – нет. Пять прогнозов на ГП Бразилии Гран При Бразилии
Формула 1

Перес провалится, а Мазепин – нет. Пять прогнозов на ГП Бразилии

Перес слегка пожалел, что он третий. И Хорнер тоже Гран При Мексики
Формула 1

Перес слегка пожалел, что он третий. И Хорнер тоже

Спор о «тупом идиоте». Ферстаппен и Red Bull зря злятся на Цуноду Гран При Мексики
Формула 1

Спор о «тупом идиоте». Ферстаппен и Red Bull зря злятся на Цуноду

Red Bull Racing Больше от
Red Bull Racing
Виноват Боттас – а Максу повезло. Mercedes о старте в Мехико Гран При Мексики
Формула 1

Виноват Боттас – а Максу повезло. Mercedes о старте в Мехико

Драка за бонус. Как Ферстаппен мешал Боттасу ставить лучший круг Гран При Мексики
Формула 1

Драка за бонус. Как Ферстаппен мешал Боттасу ставить лучший круг

Гран При Мексики: 6 самых интересных технических решений Гран При Мексики
Формула 1

Гран При Мексики: 6 самых интересных технических решений

Самое важное:

Сменит ли Ферстаппен номер, став чемпионом? Вот ответ
Формула 1 Формула 1

Сменит ли Ферстаппен номер, став чемпионом? Вот ответ

«Отстал на два круга из-за бутылки!» Расселл не увидел проблем в гонке без питья
Формула 1 Формула 1

«Отстал на два круга из-за бутылки!» Расселл не увидел проблем в гонке без питья

Что стоит за визитом Квята на гонку NASCAR? Отвечает сам Даниил
Формула 1 Формула 1

Что стоит за визитом Квята на гонку NASCAR? Отвечает сам Даниил

Мазепин: Пока приходится терпеть жар и боль
Формула 1 Формула 1

Мазепин: Пока приходится терпеть жар и боль

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.