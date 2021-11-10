Трещины в крыльях Red Bull – случайность или опасная тенденция?

Команда Red Bull выиграла две из двух уже состоявшихся гонок американского турне Формулы 1, в результате чего Макс Ферстаппен обеспечил себе заметный (в 19 очков) отрыв в личном зачете, а в Кубке конструкторов «Быки» сократили отставание от Mercedes до одного балла. Однако по ходу обоих Гран При поклонники австрийской команды получили и не слишком приятные новости – и в США, и в Мексике на автомобилях RB16B имели место повреждения задних крыльев.

Оба раза механики обнаруживали трещины в крыльях после субботней тренировки. И, в частности, в начале квалификации Гран При Мексики в телетрансляцию попали кадры, на которых сотрудники Red Bull спешно укрепляли верхние плоскости крыльев с помощью специальной полиуретановой ленты. Советник Red Bull Хельмут Марко в паддоке трассы в Мехико даже выразил обеспокоенность, что команда может столкнуться с нехваткой соответствующих деталей (напомним, одно из задних крыльев было уничтожено в аварии Серхио Переса в первой пятничной тренировке).

С первого взгляда, у болельщиков Mercedes может под влиянием этой информации появиться надежда, что у болидов Red Bull есть своя ахиллесовая пята – которая рано или поздно может подвести «Быков». Однако на деле на двух разных трассах крылья RB16B трескались по двум разным причинам – и ждать серьезных проблем из-за трещин в аэродинамических элементах было бы наивно.

Напомним, что в США неровная поверхность трассы была проблемой для всех команд – в частности, Фернандо Алонсо из-за повредившегося под нагрузкой антикрыла был вынужден и вовсе сойти с трассы во время гонки. А в случае с Red Bull стоит обратить внимание на конкретные зоны, которые команда была вынуждена укрепить перед квалификацией. Это части основной плоскости примерно посередине между торцевыми пластинами и приводом DRS (на фото ниже показаны красными стрелками).

Таким образом, в США и Мексике проблемы возникли и с разными элементами антикрыла, и в разных зонах этих элементов. Следовательно, не стоит считать проблемы на этих двух гонках проявлением какой-то одной тенденции.

Стоит также отметить, что в Мехико механики укрепили не только верхнюю плоскость, но и торцевые пластины – в тех зонах, где расположены жаброподобные прорези. Такие прорези не являются чем-то новым для Red Bull – однако на мексиканской трассе такая конфигурация торцевых пластин раньше не использовалась. Таким образом, в этом случае речь может идти скорее об определенных «детских болезнях» нового решения. Что косвенно подтвердил в одном из интервью руководитель Red Bull Кристиан Хорнер.

«Мы столкнулись с тем, что раньше никогда не происходило, – заявил менеджер. – Но парни прекрасно справились с доработками в полевых условиях, и крылья отработали решающие заезды уик-энда просто идеально».

Таким образом, поклонникам Льюиса Хэмилтона и Mercedes не стоит потирать руки в надежде, что на гонке в Бразилии антикрыло болида Макса Ферстаппена развалится в самый неудачный момент. Трасса в Сан-Паулу ставит перед командами определенные вызовы – однако повторения проблем с крыльями эксперты там не ждут.