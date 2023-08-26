Тренировку в Зандфорте трижды прерывали красными флагами. Лучшим стал Макс
Пилоты Ф1 допустили множество ошибок на залитой водой трассе, но серьезных неприятностей удалось избежать
За ночь погода на побережье Северного моря резко изменилась, и в субботу участникам Гран При Нидерланлов пришлось выезжать с пит-лейна на дождевой резине. В течение часа болельщики увидели большое количество разворотов и выездов с трассы, а лучшим в итоге стал лидер сезона Макс Ферстаппен.
Трижды судьям понадобились красные флаги – в самом начале на выходе из третьего поворота закрутился Кевин Магнуссен, затем в 13-м увяз в гравии Чжоу Гуаньюй, а в самом конце в профилированном вираже не удержал машину под контролем дебютант Лиам Лоусон.
Несмотря на обилие событий, вся техника осталась целой, а перерывы для эвакуации усилиями голландских судей оказались не слишком долгими.
Долгое время протокол возглавляли два пилота McLaren, но в самом конце, когда траектория стала немного просыхать, Ферстаппен проехал круг за 1:21.631 на промежуточных шинах. Голландец был еще быстрее в следующей попытке, но не удержался на асфальте и выехал в гравий.
В тройку лидеров вошли Джордж Расселл из Mercedes (+0,379) и Серхио Перес, уступивший партнеру по Red Bull ровно секунду.
Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23
Фото: Дом Ромни / Motorsport Images
Дальше результаты оказались намного более плотными. Фернандо Алонсо отстал от третьего места всего на 0,003 секунды и в свою очередь опередил Льюиса Хэмилтона.
Алекс Элбон в третьей сессии кряду обозначил серьезность намерений Williams – на этот раз шестым временем. Оскар Пиастри и Ландо Норрис в итоге закончили сессию седьмым и десятым.
Шарль Леклер, который лишь чудом избежал неприятностей в первом повороте, где после ошибки сумел остановить машину перед самым барьером, показал девятую скорость. Но говорить про усиление Ferrari после слабой пятницы пока рано – монегаска обогнал даже Валттери Боттас на Alfa Romeo.
Новичок Лоусон заметно отстал от остальных пилотов и опередил в протоколе лишь тех, кто выбыл из сессии досрочно.
Результаты третьей тренировки Гран При Нидерландов
|Поз.
|Гонщик / Команда
|Круги
|Время / Отст.
|1
|МАКС ФЕРСТАППЕНRed Bull Racing
|18
|1'21.631
|2
|ДЖОРДЖ РАССЕЛЛMercedes
|18
|+0.379
|3
|СЕРХИО ПЕРЕСRed Bull Racing
|18
|+1.000
|4
|ФЕРНАНДО АЛОНСОAston Martin Racing
|14
|+1.003
|5
|ЛЬЮИС ХЭМИЛТОНMercedes
|18
|+1.092
|6
|АЛЕКСАНДР ЭЛБОНWilliams
|19
|+1.119
|7
|ОСКАР ПИАСТРИMcLaren
|20
|+1.261
|8
|ВАЛТТЕРИ БОТТАСAlfa Romeo F1 Team
|25
|+1.334
|9
|ШАРЛЬ ЛЕКЛЕРFerrari
|12
|+1.462
|10
|ЛАНДО НОРРИСMcLaren
|24
|+1.527
|11
|ПЬЕР ГАСЛИAlpine
|15
|+1.579
|12
|КАРЛОС САЙНСFerrari
|17
|+1.807
|13
|ЮКИ ЦУНОДАAlphaTauri
|18
|+1.913
|14
|ЛОГАН САРДЖЕНТWilliams
|20
|+1.939
|15
|НИКО ХЮЛЬКЕНБЕРГHaas F1 Team
|20
|+2.009
|16
|ЭСТЕБАН ОКОНAlpine
|12
|+2.175
|17
|ЛЭНС СТРОЛЛAston Martin Racing
|15
|+2.427
|18
|ЛИАМ ЛОУСОНAlphaTauri
|26
|+4.712
|19
|ГУАНЬЮЙ ЧЖОУAlfa Romeo F1 Team
|9
|+6.851
|20
|КЕВИН МАГНУССЕНHaas F1 Team
|1
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