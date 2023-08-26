Тренировку в Зандфорте трижды прерывали красными флагами. Лучшим стал Макс

За ночь погода на побережье Северного моря резко изменилась, и в субботу участникам Гран При Нидерланлов пришлось выезжать с пит-лейна на дождевой резине. В течение часа болельщики увидели большое количество разворотов и выездов с трассы, а лучшим в итоге стал лидер сезона Макс Ферстаппен.

Трижды судьям понадобились красные флаги – в самом начале на выходе из третьего поворота закрутился Кевин Магнуссен, затем в 13-м увяз в гравии Чжоу Гуаньюй, а в самом конце в профилированном вираже не удержал машину под контролем дебютант Лиам Лоусон.

Несмотря на обилие событий, вся техника осталась целой, а перерывы для эвакуации усилиями голландских судей оказались не слишком долгими.

Долгое время протокол возглавляли два пилота McLaren, но в самом конце, когда траектория стала немного просыхать, Ферстаппен проехал круг за 1:21.631 на промежуточных шинах. Голландец был еще быстрее в следующей попытке, но не удержался на асфальте и выехал в гравий.

В тройку лидеров вошли Джордж Расселл из Mercedes (+0,379) и Серхио Перес, уступивший партнеру по Red Bull ровно секунду.

Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23 Фото: Дом Ромни / Motorsport Images

Дальше результаты оказались намного более плотными. Фернандо Алонсо отстал от третьего места всего на 0,003 секунды и в свою очередь опередил Льюиса Хэмилтона.

Алекс Элбон в третьей сессии кряду обозначил серьезность намерений Williams – на этот раз шестым временем. Оскар Пиастри и Ландо Норрис в итоге закончили сессию седьмым и десятым.

Шарль Леклер, который лишь чудом избежал неприятностей в первом повороте, где после ошибки сумел остановить машину перед самым барьером, показал девятую скорость. Но говорить про усиление Ferrari после слабой пятницы пока рано – монегаска обогнал даже Валттери Боттас на Alfa Romeo.

Новичок Лоусон заметно отстал от остальных пилотов и опередил в протоколе лишь тех, кто выбыл из сессии досрочно.

Результаты третьей тренировки Гран При Нидерландов