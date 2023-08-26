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Формула 1 / Гран При Нидерландов Отчет о тренировке

Тренировку в Зандфорте трижды прерывали красными флагами. Лучшим стал Макс

Пилоты Ф1 допустили множество ошибок на залитой водой трассе, но серьезных неприятностей удалось избежать

Александр Кабановский
Автор:
Макс Ферстаппен, Red Bull RB19

За ночь погода на побережье Северного моря резко изменилась, и в субботу участникам Гран При Нидерланлов пришлось выезжать с пит-лейна на дождевой резине. В течение часа болельщики увидели большое количество разворотов и выездов с трассы, а лучшим в итоге стал лидер сезона Макс Ферстаппен. 

Трижды судьям понадобились красные флаги – в самом начале на выходе из третьего поворота закрутился Кевин Магнуссен, затем в 13-м увяз в гравии Чжоу Гуаньюй, а в самом конце в профилированном вираже не удержал машину под контролем дебютант Лиам Лоусон. 

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Несмотря на обилие событий, вся техника осталась целой, а перерывы для эвакуации усилиями голландских судей оказались не слишком долгими. 

Долгое время протокол возглавляли два пилота McLaren, но в самом конце, когда траектория стала немного просыхать, Ферстаппен проехал круг за 1:21.631 на промежуточных шинах. Голландец был еще быстрее в следующей попытке, но не удержался на асфальте и выехал в гравий. 

В тройку лидеров вошли Джордж Расселл из Mercedes (+0,379) и Серхио Перес, уступивший партнеру по Red Bull ровно секунду. 

Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23

Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23

Фото: Дом Ромни / Motorsport Images

Дальше результаты оказались намного более плотными. Фернандо Алонсо отстал от третьего места всего на 0,003 секунды и в свою очередь опередил Льюиса Хэмилтона.

Алекс Элбон в третьей сессии кряду обозначил серьезность намерений Williams – на этот раз шестым временем. Оскар Пиастри и Ландо Норрис в итоге закончили сессию седьмым и десятым. 

Шарль Леклер, который лишь чудом избежал неприятностей в первом повороте, где после ошибки сумел остановить машину перед самым барьером, показал девятую скорость. Но  говорить про усиление Ferrari после слабой пятницы пока рано – монегаска обогнал даже Валттери Боттас на Alfa Romeo. 

Новичок Лоусон заметно отстал от остальных пилотов и опередил в протоколе лишь тех, кто выбыл из сессии досрочно. 

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Результаты третьей тренировки Гран При Нидерландов

Поз. Гонщик / Команда Круги Время / Отст.
1 Netherlands МАКС ФЕРСТАППЕНRed Bull Racing 18 1'21.631
2 United KingdomДЖОРДЖ РАССЕЛЛMercedes 18 +0.379
3 MexicoСЕРХИО ПЕРЕСRed Bull Racing 18 +1.000
4 SpainФЕРНАНДО АЛОНСОAston Martin Racing 14 +1.003
5 United KingdomЛЬЮИС ХЭМИЛТОНMercedes 18 +1.092
6 ThailandАЛЕКСАНДР ЭЛБОНWilliams 19 +1.119
7 AustraliaОСКАР ПИАСТРИMcLaren 20 +1.261
8 FinlandВАЛТТЕРИ БОТТАСAlfa Romeo F1 Team 25 +1.334
9 MonacoШАРЛЬ ЛЕКЛЕРFerrari 12 +1.462
10 United KingdomЛАНДО НОРРИСMcLaren 24 +1.527
11 FranceПЬЕР ГАСЛИAlpine 15 +1.579
12 SpainКАРЛОС САЙНСFerrari 17 +1.807
13 JapanЮКИ ЦУНОДАAlphaTauri 18 +1.913
14 United StatesЛОГАН САРДЖЕНТWilliams 20 +1.939
15 GermanyНИКО ХЮЛЬКЕНБЕРГHaas F1 Team 20 +2.009
16 FranceЭСТЕБАН ОКОНAlpine 12 +2.175
17 CanadaЛЭНС СТРОЛЛAston Martin Racing 15 +2.427
18 New ZealandЛИАМ ЛОУСОНAlphaTauri 26 +4.712
19 ChinaГУАНЬЮЙ ЧЖОУAlfa Romeo F1 Team 9 +6.851
20 DenmarkКЕВИН МАГНУССЕНHaas F1 Team 1  
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