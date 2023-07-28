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Формула 1 / Гран При Бельгии Отчет о тренировке

Тренировка в Спа прошла под проливным дождем. Лучшим стал Сайнс

Лишь 15 пилотов показали зачетное время по ходу часовой сессии, которая не принесла командам почти никакой пользы с прицелом на предстоящие квалификации и гоночные заезды

Александр Кабановский
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Карлос Сайнс, Ferrari SF-23

Прогноз погоды обещал дождливую пятницу в Спа, но в действительности условия оказались вообще не летними. Температура около 20 градусов, порывистый ветер и дождь по сути сорвали единственную тренировку спринтерского Гран При. 

Гонщики выезжали на дождевой резине – а в самые удачные моменты даже на промежуточной – но назвать это полноценной работой для сбора данных или проверки новинок едва ли возможно. 

Лучшим в итоге стал Карлос Сайнс из Ferrari, показавший время 2:03.207 на шинах с зеленой маркировкой. Однако большую часть времени участники сессии просидели в гаражах, а пятеро, включая лидера сезона Макса Ферстаппена, вовсе не показали зачетного времени. 

Макс Ферстаппен, Red Bull RB19

Макс Ферстаппен, Red Bull RB19

Фото: Майкл Поттс / Motorsport Images

Также на промежуточных шинах свои лучшие круги проехали Оскар Пиастри с Ландо Норрисом, вошедшие в первую тройку, и ставший шестым Алекс Элбон из Williams. На дождевой резине быстрейшим стал Шарль Леклер, уступивший напарнику пять секунд. 

Самым серьезным происшествием по ходу сессии стала авария Логана Сарджента, улетевшего в барьер в повороте Ле-Комб. После нее над трассой появились красные флаги.  

Логан Серджент, Williams FW45, после аварии в тренировке

Логан Серджент, Williams FW45, после аварии в тренировке

Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Макс Ферстаппен, как и его партнер по Red Bull Серхио Перес, пилоты Alpine и Лэнс Стролл, появились на трассе только для пары пробных кругов. 

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Результаты тренировки Гран При Бельгии

 Поз.  Гонщик  Машина / мотор   Время  Отст.   Круги 
Spain Карлос Сайнс Ferrari 2'03.207   9
Australia Оскар Пиастри McLaren/Mercedes 2'03.792 0.585 4
United Kingdom Ландо Норрис McLaren/Mercedes 2'04.484 1.277 4
Monaco Шарль Леклер Ferrari 2'08.148 4.941 8
Mexico Серхио Перес Red Bull/Honda RBPT 2'08.240 5.033 5
Thailand Алекс Элбон Williams/Mercedes 2'08.394 5.187 5
Japan Юки Цунода AlphaTauri/Honda RBPT 2'09.067 5.860 8
Denmark Кевин Магнуссен Haas/Ferrari 2'09.229 6.022 7
Australia Даниэль Риккардо AlphaTauri/Honda RBPT 2'09.319 6.112 7
10  Germany Нико Хюлькенберг Haas/Ferrari 2'10.042 6.835 8
11  Spain Фернандо Алонсо Aston Martin/Mercedes 2'10.283 7.076 4
12  United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 2'10.299 7.092 7
13  United Kingdom Джордж Расселл Mercedes 2'10.475 7.268 7
14  Finland Валттери Боттас Alfa Romeo/Ferrari 2'12.085 8.878 9
15  China Чжоу Гуаньюй Alfa Romeo/Ferrari -   8
16  United States Логан Сарджент Williams/Mercedes -   4
17  Canada Лэнс Стролл Aston Martin/Mercedes -   5
18  France Пьер Гасли Alpine/Renault -   2
19  France Эстебан Окон Alpine/Renault -   2
20  Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull/Honda RBPT -   2
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