Тренировка в Спа прошла под проливным дождем. Лучшим стал Сайнс

Прогноз погоды обещал дождливую пятницу в Спа, но в действительности условия оказались вообще не летними. Температура около 20 градусов, порывистый ветер и дождь по сути сорвали единственную тренировку спринтерского Гран При.

Гонщики выезжали на дождевой резине – а в самые удачные моменты даже на промежуточной – но назвать это полноценной работой для сбора данных или проверки новинок едва ли возможно.

Лучшим в итоге стал Карлос Сайнс из Ferrari, показавший время 2:03.207 на шинах с зеленой маркировкой. Однако большую часть времени участники сессии просидели в гаражах, а пятеро, включая лидера сезона Макса Ферстаппена, вовсе не показали зачетного времени.

Макс Ферстаппен, Red Bull RB19 Фото: Майкл Поттс / Motorsport Images

Также на промежуточных шинах свои лучшие круги проехали Оскар Пиастри с Ландо Норрисом, вошедшие в первую тройку, и ставший шестым Алекс Элбон из Williams. На дождевой резине быстрейшим стал Шарль Леклер, уступивший напарнику пять секунд.

Самым серьезным происшествием по ходу сессии стала авария Логана Сарджента, улетевшего в барьер в повороте Ле-Комб. После нее над трассой появились красные флаги.

Логан Серджент, Williams FW45, после аварии в тренировке Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Макс Ферстаппен, как и его партнер по Red Bull Серхио Перес, пилоты Alpine и Лэнс Стролл, появились на трассе только для пары пробных кругов.

Результаты тренировки Гран При Бельгии

Поз. Гонщик Машина / мотор Время Отст. Круги 1 Карлос Сайнс Ferrari 2'03.207 9 2 Оскар Пиастри McLaren/Mercedes 2'03.792 0.585 4 3 Ландо Норрис McLaren/Mercedes 2'04.484 1.277 4 4 Шарль Леклер Ferrari 2'08.148 4.941 8 5 Серхио Перес Red Bull/Honda RBPT 2'08.240 5.033 5 6 Алекс Элбон Williams/Mercedes 2'08.394 5.187 5 7 Юки Цунода AlphaTauri/Honda RBPT 2'09.067 5.860 8 8 Кевин Магнуссен Haas/Ferrari 2'09.229 6.022 7 9 Даниэль Риккардо AlphaTauri/Honda RBPT 2'09.319 6.112 7 10 Нико Хюлькенберг Haas/Ferrari 2'10.042 6.835 8 11 Фернандо Алонсо Aston Martin/Mercedes 2'10.283 7.076 4 12 Льюис Хэмилтон Mercedes 2'10.299 7.092 7 13 Джордж Расселл Mercedes 2'10.475 7.268 7 14 Валттери Боттас Alfa Romeo/Ferrari 2'12.085 8.878 9 15 Чжоу Гуаньюй Alfa Romeo/Ferrari - 8 16 Логан Сарджент Williams/Mercedes - 4 17 Лэнс Стролл Aston Martin/Mercedes - 5 18 Пьер Гасли Alpine/Renault - 2 19 Эстебан Окон Alpine/Renault - 2 20 Макс Ферстаппен Red Bull/Honda RBPT - 2