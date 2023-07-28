Тренировка в Спа прошла под проливным дождем. Лучшим стал Сайнс
Лишь 15 пилотов показали зачетное время по ходу часовой сессии, которая не принесла командам почти никакой пользы с прицелом на предстоящие квалификации и гоночные заезды
Прогноз погоды обещал дождливую пятницу в Спа, но в действительности условия оказались вообще не летними. Температура около 20 градусов, порывистый ветер и дождь по сути сорвали единственную тренировку спринтерского Гран При.
Гонщики выезжали на дождевой резине – а в самые удачные моменты даже на промежуточной – но назвать это полноценной работой для сбора данных или проверки новинок едва ли возможно.
Лучшим в итоге стал Карлос Сайнс из Ferrari, показавший время 2:03.207 на шинах с зеленой маркировкой. Однако большую часть времени участники сессии просидели в гаражах, а пятеро, включая лидера сезона Макса Ферстаппена, вовсе не показали зачетного времени.
Макс Ферстаппен, Red Bull RB19
Фото: Майкл Поттс / Motorsport Images
Также на промежуточных шинах свои лучшие круги проехали Оскар Пиастри с Ландо Норрисом, вошедшие в первую тройку, и ставший шестым Алекс Элбон из Williams. На дождевой резине быстрейшим стал Шарль Леклер, уступивший напарнику пять секунд.
Самым серьезным происшествием по ходу сессии стала авария Логана Сарджента, улетевшего в барьер в повороте Ле-Комб. После нее над трассой появились красные флаги.
Логан Серджент, Williams FW45, после аварии в тренировке
Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Макс Ферстаппен, как и его партнер по Red Bull Серхио Перес, пилоты Alpine и Лэнс Стролл, появились на трассе только для пары пробных кругов.
Результаты тренировки Гран При Бельгии
|Поз.
|Гонщик
|Машина / мотор
|Время
|Отст.
|Круги
|1
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|2'03.207
|9
|2
|Оскар Пиастри
|McLaren/Mercedes
|2'03.792
|0.585
|4
|3
|Ландо Норрис
|McLaren/Mercedes
|2'04.484
|1.277
|4
|4
|Шарль Леклер
|Ferrari
|2'08.148
|4.941
|8
|5
|Серхио Перес
|Red Bull/Honda RBPT
|2'08.240
|5.033
|5
|6
|Алекс Элбон
|Williams/Mercedes
|2'08.394
|5.187
|5
|7
|Юки Цунода
|AlphaTauri/Honda RBPT
|2'09.067
|5.860
|8
|8
|Кевин Магнуссен
|Haas/Ferrari
|2'09.229
|6.022
|7
|9
|Даниэль Риккардо
|AlphaTauri/Honda RBPT
|2'09.319
|6.112
|7
|10
|Нико Хюлькенберг
|Haas/Ferrari
|2'10.042
|6.835
|8
|11
|Фернандо Алонсо
|Aston Martin/Mercedes
|2'10.283
|7.076
|4
|12
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|2'10.299
|7.092
|7
|13
|Джордж Расселл
|Mercedes
|2'10.475
|7.268
|7
|14
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo/Ferrari
|2'12.085
|8.878
|9
|15
|Чжоу Гуаньюй
|Alfa Romeo/Ferrari
|-
|8
|16
|Логан Сарджент
|Williams/Mercedes
|-
|4
|17
|Лэнс Стролл
|Aston Martin/Mercedes
|-
|5
|18
|Пьер Гасли
|Alpine/Renault
|-
|2
|19
|Эстебан Окон
|Alpine/Renault
|-
|2
|20
|Макс Ферстаппен
|Red Bull/Honda RBPT
|-
|2
Как быть с решеткой Гран При в Спа, если квалификацию отменят? Ответ FIA
Alpine уволила Сафнауэра с поста главы команды Ф1
Самое важное:
«Карма». Хюлькенберг подколол Алонсо после аварии в день рождения
«Карма». Хюлькенберг подколол Алонсо после аварии в день рождения «Карма». Хюлькенберг подколол Алонсо после аварии в день рождения
Эванс выиграл гонку ФЕ в Лондоне, Деннис стал чемпионом
Эванс выиграл гонку ФЕ в Лондоне, Деннис стал чемпионом Эванс выиграл гонку ФЕ в Лондоне, Деннис стал чемпионом
Пиастри: Думал, машина безопасности мне поможет…
Пиастри: Думал, машина безопасности мне поможет… Пиастри: Думал, машина безопасности мне поможет…
Макс объяснил, почему не стал спешить с пит-стопом
Макс объяснил, почему не стал спешить с пит-стопом Макс объяснил, почему не стал спешить с пит-стопом
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.