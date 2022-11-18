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Лишь Mercedes и AlphaTauri провели первую тренировку финального этапа в традиционном составе. Остальные воспользовались последней возможностью выполнить требования правил и усадили за руль новичков – благо, эта сессия на «Яс-Марине» все равно считается не особенно важной, так как проходит под палящим солнцем, в отличие от вечерних квалификации и гонки.

Единственным из двух настоящих дебютантов стал Пато О'Уорд в McLaren, который впервые выступал в Гран При. На первых минутах победителю гонок IndyCar пришлось срочно прервать работу и на второй передаче вернуться в боксы, когда датчики показали потерю мощности мотора, но затем мексиканец смог продолжить нормальную работу.

Остальные юниоры уже появлялись в тренировках по ходу нынешнего сезона. Лучшим из них стал Лиам Лоусон, который заменял в Red Bull Макса Ферстаппена и показал пятое время. Совсем немного уступил пилоту Ф2 Роберт Шварцман – россиянин работал за рулем Ferrari Карлоса Сайнса.

Быстрейшим же оказался Льюис Хэмилтон – рекордсмен «Яс-Марины» по числу побед проехал на мягких шинах С5 за 1:26.633 и на две десятых опередил своео партнера по Mercedes, триумфатора бразильского этапа Джорджа Расселла.

Шарль Леклер (+0,255) и Серхио Перес (+0,334), которым предстоит в воскресенье разыграть звание вице-чемпиона, дополнили первую четверку. Себастьян Феттель в своей последней первой тренировке показал шестой результат.

Роберт Шварцман, Ferrari F1-75 Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images

Даешь молодежь?

Не всем новичкам удалось избежать ошибок. Гонщики создавали трафик, блокировали колеса и допускали всевозможные промашки.

Резервист Aston Martin Фелипе Другович – второй пилот, для которого это был официальный дебют в Гран При – опоздал с торможением в первом повороте, облако дыма смутило мчавшегося следом Логана Сарджента, и американский гонщик Williams улетел в барьер.

К счастью, удар оказался несильным, пилоту удалось включить заднюю передачу, отъехать назад и продолжить сессию.

За руль Alfa Romeo вернулся Роберт Кубица, который честно признался команде, что никогда прежде не работал на сликах С5, а потому «сам все испортил».

Дополнили список юниоров Пьетро Фиттипальди (Haas) и Джек Дуэн (Alpine). Для обоих тренировка не обошлась без оплошностей – первый разозлил своими действиями Пьера Гасли, второй едва не перегрел мотор, не сумев выполнить нужную последовательность действий после остановки у гаража команды.

Однако главную цель – сохранить машины в целости – выполнили в этот раз все гонщики.

Результаты первой тренировки Гран При Абу-Даби