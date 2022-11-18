Тренировка в Абу-Даби поставила рекорд по заменам. Лучшим стал Льюис
Сразу восемь команд отдали свои машины новичкам и запасным гонщикам, а лучшими по итогам часа стали представители Mercedes
Лишь Mercedes и AlphaTauri провели первую тренировку финального этапа в традиционном составе. Остальные воспользовались последней возможностью выполнить требования правил и усадили за руль новичков – благо, эта сессия на «Яс-Марине» все равно считается не особенно важной, так как проходит под палящим солнцем, в отличие от вечерних квалификации и гонки.
Единственным из двух настоящих дебютантов стал Пато О'Уорд в McLaren, который впервые выступал в Гран При. На первых минутах победителю гонок IndyCar пришлось срочно прервать работу и на второй передаче вернуться в боксы, когда датчики показали потерю мощности мотора, но затем мексиканец смог продолжить нормальную работу.
Остальные юниоры уже появлялись в тренировках по ходу нынешнего сезона. Лучшим из них стал Лиам Лоусон, который заменял в Red Bull Макса Ферстаппена и показал пятое время. Совсем немного уступил пилоту Ф2 Роберт Шварцман – россиянин работал за рулем Ferrari Карлоса Сайнса.
Быстрейшим же оказался Льюис Хэмилтон – рекордсмен «Яс-Марины» по числу побед проехал на мягких шинах С5 за 1:26.633 и на две десятых опередил своео партнера по Mercedes, триумфатора бразильского этапа Джорджа Расселла.
Шарль Леклер (+0,255) и Серхио Перес (+0,334), которым предстоит в воскресенье разыграть звание вице-чемпиона, дополнили первую четверку. Себастьян Феттель в своей последней первой тренировке показал шестой результат.
Роберт Шварцман, Ferrari F1-75
Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images
Даешь молодежь?
Не всем новичкам удалось избежать ошибок. Гонщики создавали трафик, блокировали колеса и допускали всевозможные промашки.
Резервист Aston Martin Фелипе Другович – второй пилот, для которого это был официальный дебют в Гран При – опоздал с торможением в первом повороте, облако дыма смутило мчавшегося следом Логана Сарджента, и американский гонщик Williams улетел в барьер.
К счастью, удар оказался несильным, пилоту удалось включить заднюю передачу, отъехать назад и продолжить сессию.
За руль Alfa Romeo вернулся Роберт Кубица, который честно признался команде, что никогда прежде не работал на сликах С5, а потому «сам все испортил».
Дополнили список юниоров Пьетро Фиттипальди (Haas) и Джек Дуэн (Alpine). Для обоих тренировка не обошлась без оплошностей – первый разозлил своими действиями Пьера Гасли, второй едва не перегрел мотор, не сумев выполнить нужную последовательность действий после остановки у гаража команды.
Однако главную цель – сохранить машины в целости – выполнили в этот раз все гонщики.
Результаты первой тренировки Гран При Абу-Даби
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Круги
|Время
|Отрыв
|1
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|21
|1'26.633
|2
|Джордж Расселл
|Mercedes
|Mercedes
|30
|1'26.853
|0.220
|3
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|22
|1'26.888
|0.255
|4
|Серхио Перес
|Red Bull
|Red Bull
|23
|1'26.967
|0.334
|5
|Лайам Лоусон
|Red Bull
|Red Bull
|22
|1'27.201
|0.568
|6
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|Mercedes
|20
|1'27.268
|0.635
|7
|Роберт Шварцман
|Ferrari
|Ferrari
|24
|1'27.429
|0.796
|8
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|Mercedes
|21
|1'27.619
|0.986
|9
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|Ferrari
|23
|1'27.655
|1.022
|10
|Александр Элбон
|Williams
|Mercedes
|26
|1'27.840
|1.207
|11
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Red Bull
|28
|1'27.845
|1.212
|12
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|27
|1'27.891
|1.258
|13
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Red Bull
|28
|1'27.991
|1.358
|14
|Роберт Кубица
|Alfa Romeo
|Ferrari
|22
|1'28.064
|1.431
|15
|Логан Сарджент
|Williams
|Mercedes
|23
|1'28.098
|1.465
|16
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|20
|1'28.142
|1.509
|17
|Пьетро Фиттипальди
|Haas
|Ferrari
|26
|1'28.204
|1.571
|18
|Патрисио О'Уорд
|McLaren
|Mercedes
|22
|1'28.350
|1.717
|19
|Джек Дуэн
|Alpine
|Renault
|25
|1'28.484
|1.851
|20
|Фелипе Другович
|Aston Martin
|Mercedes
|23
|1'28.672
|2.039
|Полные результаты
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