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Формула 1 / Гран При Абу-Даби Отчет о тренировке

Тренировка в Абу-Даби поставила рекорд по заменам. Лучшим стал Льюис

Сразу восемь команд отдали свои машины новичкам и запасным гонщикам, а лучшими по итогам часа стали представители Mercedes

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Тренировка в Абу-Даби поставила рекорд по заменам. Лучшим стал Льюис
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Лишь Mercedes и AlphaTauri провели первую тренировку финального этапа в традиционном составе. Остальные воспользовались последней возможностью выполнить требования правил и усадили за руль новичков – благо, эта сессия на «Яс-Марине» все равно считается не особенно важной, так как проходит под палящим солнцем, в отличие от вечерних квалификации и гонки.

Единственным из двух настоящих дебютантов стал Пато О'Уорд в McLaren, который впервые выступал в Гран При. На первых минутах победителю гонок IndyCar пришлось срочно прервать работу и на второй передаче вернуться в боксы, когда датчики показали потерю мощности мотора, но затем мексиканец смог продолжить нормальную работу. 

Остальные юниоры уже появлялись в тренировках по ходу нынешнего сезона. Лучшим из них стал Лиам Лоусон, который заменял в Red Bull Макса Ферстаппена и показал пятое время. Совсем немного уступил пилоту Ф2 Роберт Шварцман – россиянин работал за рулем Ferrari Карлоса Сайнса. 

Быстрейшим же оказался Льюис Хэмилтон – рекордсмен «Яс-Марины» по числу побед проехал на мягких шинах С5 за 1:26.633 и на две десятых опередил своео партнера по Mercedes, триумфатора бразильского этапа Джорджа Расселла. 

Шарль Леклер (+0,255) и Серхио Перес (+0,334), которым предстоит в воскресенье разыграть звание вице-чемпиона, дополнили первую четверку. Себастьян Феттель в своей последней первой тренировке показал шестой результат. 

Роберт Шварцман, Ferrari F1-75

Роберт Шварцман, Ferrari F1-75

Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images

Даешь молодежь?

Не всем новичкам удалось избежать ошибок. Гонщики создавали трафик, блокировали колеса и допускали всевозможные промашки. 

Резервист Aston Martin Фелипе Другович – второй пилот, для которого это был официальный дебют в Гран При – опоздал с торможением в первом повороте, облако дыма смутило мчавшегося следом Логана Сарджента, и американский гонщик Williams улетел в барьер. 

К счастью, удар оказался несильным, пилоту удалось включить заднюю передачу, отъехать назад и продолжить сессию. 

За руль Alfa Romeo вернулся Роберт Кубица, который честно признался команде, что никогда прежде не работал на сликах С5, а потому «сам все испортил».

Дополнили список юниоров Пьетро Фиттипальди (Haas) и Джек Дуэн (Alpine). Для обоих тренировка не обошлась без оплошностей – первый разозлил своими действиями Пьера Гасли, второй едва не перегрел мотор, не сумев выполнить нужную последовательность действий после остановки у гаража команды.   

Однако главную цель – сохранить машины в целости – выполнили в этот раз все гонщики.

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Результаты первой тренировки Гран При Абу-Даби

Позиция Гонщик Команда Мотор Круги Время Отрыв
1 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 21 1'26.633  
2 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 30 1'26.853 0.220
3 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 22 1'26.888 0.255
4 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 23 1'26.967 0.334
5 New Zealand Лайам Лоусон Red Bull Red Bull 22 1'27.201 0.568
6 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 20 1'27.268 0.635
7 Russian Federation Роберт Шварцман Ferrari Ferrari 24 1'27.429 0.796
8 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 21 1'27.619 0.986
9 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 23 1'27.655 1.022
10 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 26 1'27.840 1.207
11 France Пьер Гасли AlphaTauri Red Bull 28 1'27.845 1.212
12 France Эстебан Окон Alpine Renault 27 1'27.891 1.258
13 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 28 1'27.991 1.358
14 Poland Роберт Кубица Alfa Romeo Ferrari 22 1'28.064 1.431
15 United States Логан Сарджент Williams Mercedes 23 1'28.098 1.465
16 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 20 1'28.142 1.509
17 Brazil Пьетро Фиттипальди Haas Ferrari 26 1'28.204 1.571
18 Mexico Патрисио О'Уорд McLaren Mercedes 22 1'28.350 1.717
19 Australia Джек Дуэн Alpine Renault 25 1'28.484 1.851
20 Brazil Фелипе Другович Aston Martin Mercedes 23 1'28.672 2.039
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