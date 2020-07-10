Перес опередил Ферстаппена на 0,09 с в первой тренировке Гран При Штирии
Темп болидов Racing Point стал главным сюрпризом по ходу первой сессии гоночного уик-энда
Серхио Перес показал лучшее время в первой тренировке Гран При Штирии. Свой самый быстрый круг – 1:04.867 – мексиканец проехал примерно за полчаса до окончания сессии на мягких шинах. Позже побить время пилота Racing Point попытался побить Макс Ферстаппен, также выехавший из боксов на мягкой резине – но в итоге голландец отстал на 0,096 с.
Занявшие в итоговом протоколе третье и четвертое места пилоты Mercedes по ходу тренировки использовали только составы Hard и Medium. Лэнс Стролл на второй Racing Point, напротив, провел довольно много времени на трассе на мягких покрышках – но уступил гонщикам чемпионской команды около трех десятых, а своему напарнику – больше чем полсекунды.
Даниил Квят показал 11-й результат, отстав от Переса почти на секунду. Примечательно, что оба гонщика AlphaTauri на протяжении всей сессии использовали только шины Medium.
Многие команды по ходу тренировок испытывали новые детали. В частности, Ferrari опробовала как новое переднее антикрыло (о которым мы совсем недавно писали), так и новое днище. Наблюдатели отметили, что в руках Себастьяна Феттеля болид SF1000 выглядел не слишком послушным – пару раз в первой половине сессии немец допускал весьма жесткую блокировку колес, промахивался мимо апекса и выезжал за пределы трассы на выходе из поворота. В итоге гонщики Скудерии стали 10-м и 12-м.
С новинками работала и команда Williams – однако в полной мере программу на утро пятницы британцам выполнить не удалось из-за проблем на автомобиле Николя Латифи. Примерно через полчаса после начала сессии канадец был вынужден припарковать свой болид на обочине из-за проблем с трансмиссией. К этому моменту Латифи проехал всего пять быстрых кругов – и до конца тренировки больше не появился на трассе.
За рулем второго болида Williams первую тренировку уик-энда отработал новый запасной пилот коллектива – Джек Эйткен, выступающий в Формуле 2. Британец сел за руль болида Ф1 не впервые – но впервые управлял столь современной машиной: во время тестов в сентябре 2017 года Эйткен пилотировал Lotus E20, построенный для выступлений в сезоне 2012 года. В отличие от большинства участников тренировки, молодой гонщик в первой части сессии работал с мягкой резиной, а потом переключился на состав Medium.
Наряду с Джорджем Расселлом (чью машину команда отдала Эйткену) тренировку пропустил и Антонио Джовинации, которого подменил Роберт Кубица.
Главным неудачником сессии стал Кевин Магнуссен, который был вынужден вернуться в боксы после всего трех кругов. Пресс-служба команды Haas сообщила в твитере, что на автомобиле датчанина потребовалось устранить некую неисправность, связанную с тяговой батареей.
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Результаты сессии
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Круги
|Время
|Отрыв
|Отставание
|1
|Серхио Перес
|Racing Point
|32
|1'04.867
|2
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|31
|1'04.963
|0.096
|0.096
|3
|Валттери Боттас
|Mercedes
|31
|1'05.089
|0.222
|0.126
|4
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|29
|1'05.120
|0.253
|0.031
|5
|Лэнс Стролл
|Racing Point
|36
|1'05.396
|0.529
|0.276
|6
|Александр Элбон
|Red Bull
|28
|1'05.483
|0.616
|0.087
|7
|Карлос Сайнс
|McLaren
|40
|1'05.602
|0.735
|0.119
|8
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|27
|1'05.698
|0.831
|0.096
|9
|Даниэль Риккардо
|Renault
|31
|1'05.769
|0.902
|0.071
|10
|Себастьян Феттель
|Ferrari
|25
|1'05.770
|0.903
|0.001
|11
|Даниил Квят
|AlphaTauri
|28
|1'05.815
|0.948
|0.045
|12
|Шарль Леклер
|Ferrari
|28
|1'05.837
|0.970
|0.022
|13
|Эстебан Окон
|Renault
|35
|1'05.874
|1.007
|0.037
|14
|Ландо Норрис
|McLaren
|25
|1'05.908
|1.041
|0.034
|15
|Кими Райкконен
|Alfa Romeo
|23
|1'06.441
|1.574
|0.533
|16
|Ромен Грожан
|Haas
|31
|1'06.446
|1.579
|0.005
|17
|Джек Эйткен
|Williams
|35
|1'06.768
|1.901
|0.322
|18
|Роберт Кубица
|Alfa Romeo
|31
|1'06.797
|1.930
|0.029
|19
|Николя Латифи
|Williams
|6
|1'09.598
|4.731
|2.801
|20
|Кевин Магнуссен
|Haas
|3
|Полные результаты
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