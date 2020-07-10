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Формула 1 / Гран При Штирии / Отчет о тренировке

Перес опередил Ферстаппена на 0,09 с в первой тренировке Гран При Штирии

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Перес опередил Ферстаппена на 0,09 с в первой тренировке Гран При Штирии
10 июл. 2020 г., 10:31

Темп болидов Racing Point стал главным сюрпризом по ходу первой сессии гоночного уик-энда

Серхио Перес показал лучшее время в первой тренировке Гран При Штирии. Свой самый быстрый круг – 1:04.867 – мексиканец проехал примерно за полчаса до окончания сессии на мягких шинах. Позже побить время пилота Racing Point попытался побить Макс Ферстаппен, также выехавший из боксов на мягкой резине – но в итоге голландец отстал на 0,096 с.

Занявшие в итоговом протоколе третье и четвертое места пилоты Mercedes по ходу тренировки использовали только составы Hard и Medium. Лэнс Стролл на второй Racing Point, напротив, провел довольно много времени на трассе на мягких покрышках – но уступил гонщикам чемпионской команды около трех десятых, а своему напарнику – больше чем полсекунды.

Даниил Квят показал 11-й результат, отстав от Переса почти на секунду. Примечательно, что оба гонщика AlphaTauri на протяжении всей сессии использовали только шины Medium.

Многие команды по ходу тренировок испытывали новые детали. В частности, Ferrari опробовала как новое переднее антикрыло (о которым мы совсем недавно писали), так и новое днище. Наблюдатели отметили, что в руках Себастьяна Феттеля болид SF1000 выглядел не слишком послушным – пару раз в первой половине сессии немец допускал весьма жесткую блокировку колес, промахивался мимо апекса и выезжал за пределы трассы на выходе из поворота. В итоге гонщики Скудерии стали 10-м и 12-м.

С новинками работала и команда Williams – однако в полной мере программу на утро пятницы британцам выполнить не удалось из-за проблем на автомобиле Николя Латифи. Примерно через полчаса после начала сессии канадец был вынужден припарковать свой болид на обочине из-за проблем с трансмиссией. К этому моменту Латифи проехал всего пять быстрых кругов – и до конца тренировки больше не появился на трассе.

 

За рулем второго болида Williams первую тренировку уик-энда отработал новый запасной пилот коллектива – Джек Эйткен, выступающий в Формуле 2. Британец сел за руль болида Ф1 не впервые – но впервые управлял столь современной машиной: во время тестов в сентябре 2017 года Эйткен пилотировал Lotus E20, построенный для выступлений в сезоне 2012 года. В отличие от большинства участников тренировки, молодой гонщик в первой части сессии работал с мягкой резиной, а потом переключился на состав Medium.

Наряду с Джорджем Расселлом (чью машину команда отдала Эйткену) тренировку пропустил и Антонио Джовинации, которого подменил Роберт Кубица.

Главным неудачником сессии стал Кевин Магнуссен, который был вынужден вернуться в боксы после всего трех кругов. Пресс-служба команды Haas сообщила в твитере, что на автомобиле датчанина потребовалось устранить некую неисправность, связанную с тяговой батареей.

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Результаты сессии

Позиция Гонщик Команда Круги Время Отрыв Отставание
1 Mexico Серхио Перес Racing Point 32 1'04.867    
2 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull 31 1'04.963 0.096 0.096
3 Finland Валттери Боттас Mercedes 31 1'05.089 0.222 0.126
4 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 29 1'05.120 0.253 0.031
5 Canada Лэнс Стролл Racing Point 36 1'05.396 0.529 0.276
6 Thailand Александр Элбон Red Bull 28 1'05.483 0.616 0.087
7 Spain Карлос Сайнс McLaren 40 1'05.602 0.735 0.119
8 France Пьер Гасли AlphaTauri 27 1'05.698 0.831 0.096
9 Australia Даниэль Риккардо Renault 31 1'05.769 0.902 0.071
10 Germany Себастьян Феттель Ferrari 25 1'05.770 0.903 0.001
11 Russian Federation Даниил Квят AlphaTauri 28 1'05.815 0.948 0.045
12 Monaco Шарль Леклер Ferrari 28 1'05.837 0.970 0.022
13 France Эстебан Окон Renault 35 1'05.874 1.007 0.037
14 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 25 1'05.908 1.041 0.034
15 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo 23 1'06.441 1.574 0.533
16 France Ромен Грожан Haas 31 1'06.446 1.579 0.005
17 United Kingdom Джек Эйткен Williams 35 1'06.768 1.901 0.322
18 Poland Роберт Кубица Alfa Romeo 31 1'06.797 1.930 0.029
19 Canada Николя Латифи Williams 6 1'09.598 4.731 2.801
20 Denmark Кевин Магнуссен Haas 3      
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