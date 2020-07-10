Перес опередил Ферстаппена на 0,09 с в первой тренировке Гран При Штирии

Серхио Перес показал лучшее время в первой тренировке Гран При Штирии. Свой самый быстрый круг – 1:04.867 – мексиканец проехал примерно за полчаса до окончания сессии на мягких шинах. Позже побить время пилота Racing Point попытался побить Макс Ферстаппен, также выехавший из боксов на мягкой резине – но в итоге голландец отстал на 0,096 с.

Занявшие в итоговом протоколе третье и четвертое места пилоты Mercedes по ходу тренировки использовали только составы Hard и Medium. Лэнс Стролл на второй Racing Point, напротив, провел довольно много времени на трассе на мягких покрышках – но уступил гонщикам чемпионской команды около трех десятых, а своему напарнику – больше чем полсекунды.

Даниил Квят показал 11-й результат, отстав от Переса почти на секунду. Примечательно, что оба гонщика AlphaTauri на протяжении всей сессии использовали только шины Medium.

Многие команды по ходу тренировок испытывали новые детали. В частности, Ferrari опробовала как новое переднее антикрыло (о которым мы совсем недавно писали), так и новое днище. Наблюдатели отметили, что в руках Себастьяна Феттеля болид SF1000 выглядел не слишком послушным – пару раз в первой половине сессии немец допускал весьма жесткую блокировку колес, промахивался мимо апекса и выезжал за пределы трассы на выходе из поворота. В итоге гонщики Скудерии стали 10-м и 12-м.

С новинками работала и команда Williams – однако в полной мере программу на утро пятницы британцам выполнить не удалось из-за проблем на автомобиле Николя Латифи. Примерно через полчаса после начала сессии канадец был вынужден припарковать свой болид на обочине из-за проблем с трансмиссией. К этому моменту Латифи проехал всего пять быстрых кругов – и до конца тренировки больше не появился на трассе.

За рулем второго болида Williams первую тренировку уик-энда отработал новый запасной пилот коллектива – Джек Эйткен, выступающий в Формуле 2. Британец сел за руль болида Ф1 не впервые – но впервые управлял столь современной машиной: во время тестов в сентябре 2017 года Эйткен пилотировал Lotus E20, построенный для выступлений в сезоне 2012 года. В отличие от большинства участников тренировки, молодой гонщик в первой части сессии работал с мягкой резиной, а потом переключился на состав Medium.

Наряду с Джорджем Расселлом (чью машину команда отдала Эйткену) тренировку пропустил и Антонио Джовинации, которого подменил Роберт Кубица.

Главным неудачником сессии стал Кевин Магнуссен, который был вынужден вернуться в боксы после всего трех кругов. Пресс-служба команды Haas сообщила в твитере, что на автомобиле датчанина потребовалось устранить некую неисправность, связанную с тяговой батареей.

Результаты сессии