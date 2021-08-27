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Формула 1 / Гран При Бельгии Отчет о тренировке

Боттас быстрее всех на FP1 в Спа, Хэмилтону помешал трафик

Автор:
, главный редактор

Кими Райкконен развлек публику, сначала развернувшись в районе выезда из пит-лейн, а потом приложившись о бетон на въезде

Боттас быстрее всех на FP1 в Спа, Хэмилтону помешал трафик

Валттери Боттас, выступающий за команду Mercedes, показал лучшее время в первой тренировке Гран При Бельгии. Финн почти на две десятых секунды опередил Макса Ферстаппена, представляющего коллектив Red Bull.

Утром на трассе несколько раз шел легкий дождь, который в районе пит-лейна прекратился всего за несколько минут до начала сессии. Впрочем, трассу при этом нельзя было назвать по-настоящему мокрой: абсолютное большинство пилотов проехали первый круг на промежуточной резине – но быстро пришли к выводу, что дальше ее использовать смысла нет. 

В первой половине сессии большинство гонщиков (12 из 20-ти) использовали наиболее жесткие шины. В этой дюжине были в том числе все четыре пилота топ-команд – быстрее всех оказался Макс Ферстаппен, гонщики Mercedes уступали ему около двух секунд. Во второй половине тренировки все до единого пилоты опробовали мягкие покрышки. На свежих шинах Soft Боттас и показал лучшее время сессии – в то время как Льюис Хэмилтон имел более чем реальные шансы превзойти результат напарника, но был вынужден сбросить ход из-за помехи со стороны Николя Латифи.

 

После первой серии из 3 кругов (из которых только один был быстрым) действующий чемпион мира еще дважды выезжал на трассу на мягких шинах, но оба раза возвращался в боксы в конце первого круга. В итоге лучшим временем британца стало показанное в первой половине сессии на покрышках Hard – и его хватило только для 18-й строчки протокола.

Никита Мазепин, как и его напарник Мик Шумахер, после одного круга на промежуточных шинах перешел на состав Medium, а в конце сессии – на Soft. Свой лучший круг россиянин проехал в конце тренировки, показав 19-е время – отстав от Боттаса на три с половиной секунды, но на три с лишним десятых опередив напарника.

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По ходу сессии имели место несколько мелких инцидентов на разных концах стартовой прямой. В начале тренировки Кими Райкконена и Юки Цуноду закрутило на выходе из первого поворота – причем болид AlphaTauri после разворота покатился назад и ненадолго заблокировал выезжавший из пит-лейна один из автомобилей команды Red Bull. А вскоре после экватора сессии еще раз обратил на себя внимание Райкконен: заезжая на пит-лейн, он не удержал машину на траектории и слегка приложил ее о бетонную стенку левым передним колесом.

 

Традиционно первая тренировка Гран При является первой демонстрацией нового дизайна шлемов, который те или иные пилоты подготовили к очередной гонке. На этот раз внимание на себя обратил Мик Шумахер, который посвятил новый вариант расцветки юбилею дебюта в Ф1 своего отца. Михаэль Шумахер, позже ставший семикратным чемпионом мира, впервые принял участие в Гран При ровно 30 лет назад – на Гран При Бельгии 1991 года. По случаю юбилея молодой немецкий пилот воспроизвел на своем головном уборе расцветку шлема, которую Шумахер-старший использовал на своей первой гонке в Формуле 1.

 

Во время тренировки также появилась информация о плановых заменах силовых установок, которые будут осуществлены по ходу уик-энда (обычно новый двигатель ставится в пятницу вечером, а в первух двух тренировках пилоты используют старый мотор). В частности, новые двигатели внутреннего сгорания получат оба гонщика Mercedes, оба пилота McLaren, Серхио Перес (чей второй двигатель был сильно поврежден в аварии на старте недавнего Гран При Венгрии и больше не будет использоваться.

Позиция Гонщик Команда Круги Отрыв Отставание
1 Finland Валттери Боттас Mercedes 18    
2 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull 14 0.164 0.164
3 France Пьер Гасли AlphaTauri 20 0.500 0.336
4 Monaco Шарль Леклер Ferrari 19 0.619 0.119
5 Spain Карлос Сайнс Ferrari 20 0.736 0.117
6 Mexico Серхио Перес Red Bull 17 0.928 0.192
7 Germany Себастьян Феттель Aston Martin 19 0.978 0.050
8 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 17 1.137 0.159
9 France Эстебан Окон Alpine 16 1.298 0.161
10 Spain Фернандо Алонсо Alpine 16 1.413 0.115
11 Canada Лэнс Стролл Aston Martin 19 1.450 0.037
12 Australia Даниэль Риккардо McLaren 20 1.484 0.034
13 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo 17 1.556 0.072
14 United Kingdom Джордж Расселл Williams 19 1.573 0.017
15 Japan Юки Цунода AlphaTauri 19 1.729 0.156
16 Canada Николя Латифи Williams 20 1.902 0.173
17 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo 15 2.926 1.024
18 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 17 3.025 0.099
19 Russian Federation Никита Мазепин Haas 16 3.506 0.481
20 Germany Мик Шумахер Haas 15 3.860 0.354
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