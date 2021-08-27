Боттас быстрее всех на FP1 в Спа, Хэмилтону помешал трафик
Кими Райкконен развлек публику, сначала развернувшись в районе выезда из пит-лейн, а потом приложившись о бетон на въезде
Валттери Боттас, выступающий за команду Mercedes, показал лучшее время в первой тренировке Гран При Бельгии. Финн почти на две десятых секунды опередил Макса Ферстаппена, представляющего коллектив Red Bull.
Утром на трассе несколько раз шел легкий дождь, который в районе пит-лейна прекратился всего за несколько минут до начала сессии. Впрочем, трассу при этом нельзя было назвать по-настоящему мокрой: абсолютное большинство пилотов проехали первый круг на промежуточной резине – но быстро пришли к выводу, что дальше ее использовать смысла нет.
В первой половине сессии большинство гонщиков (12 из 20-ти) использовали наиболее жесткие шины. В этой дюжине были в том числе все четыре пилота топ-команд – быстрее всех оказался Макс Ферстаппен, гонщики Mercedes уступали ему около двух секунд. Во второй половине тренировки все до единого пилоты опробовали мягкие покрышки. На свежих шинах Soft Боттас и показал лучшее время сессии – в то время как Льюис Хэмилтон имел более чем реальные шансы превзойти результат напарника, но был вынужден сбросить ход из-за помехи со стороны Николя Латифи.
После первой серии из 3 кругов (из которых только один был быстрым) действующий чемпион мира еще дважды выезжал на трассу на мягких шинах, но оба раза возвращался в боксы в конце первого круга. В итоге лучшим временем британца стало показанное в первой половине сессии на покрышках Hard – и его хватило только для 18-й строчки протокола.
Никита Мазепин, как и его напарник Мик Шумахер, после одного круга на промежуточных шинах перешел на состав Medium, а в конце сессии – на Soft. Свой лучший круг россиянин проехал в конце тренировки, показав 19-е время – отстав от Боттаса на три с половиной секунды, но на три с лишним десятых опередив напарника.
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По ходу сессии имели место несколько мелких инцидентов на разных концах стартовой прямой. В начале тренировки Кими Райкконена и Юки Цуноду закрутило на выходе из первого поворота – причем болид AlphaTauri после разворота покатился назад и ненадолго заблокировал выезжавший из пит-лейна один из автомобилей команды Red Bull. А вскоре после экватора сессии еще раз обратил на себя внимание Райкконен: заезжая на пит-лейн, он не удержал машину на траектории и слегка приложил ее о бетонную стенку левым передним колесом.
Традиционно первая тренировка Гран При является первой демонстрацией нового дизайна шлемов, который те или иные пилоты подготовили к очередной гонке. На этот раз внимание на себя обратил Мик Шумахер, который посвятил новый вариант расцветки юбилею дебюта в Ф1 своего отца. Михаэль Шумахер, позже ставший семикратным чемпионом мира, впервые принял участие в Гран При ровно 30 лет назад – на Гран При Бельгии 1991 года. По случаю юбилея молодой немецкий пилот воспроизвел на своем головном уборе расцветку шлема, которую Шумахер-старший использовал на своей первой гонке в Формуле 1.
Во время тренировки также появилась информация о плановых заменах силовых установок, которые будут осуществлены по ходу уик-энда (обычно новый двигатель ставится в пятницу вечером, а в первух двух тренировках пилоты используют старый мотор). В частности, новые двигатели внутреннего сгорания получат оба гонщика Mercedes, оба пилота McLaren, Серхио Перес (чей второй двигатель был сильно поврежден в аварии на старте недавнего Гран При Венгрии и больше не будет использоваться.
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Круги
|Отрыв
|Отставание
|1
|Валттери Боттас
|Mercedes
|18
|2
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|14
|0.164
|0.164
|3
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|20
|0.500
|0.336
|4
|Шарль Леклер
|Ferrari
|19
|0.619
|0.119
|5
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|20
|0.736
|0.117
|6
|Серхио Перес
|Red Bull
|17
|0.928
|0.192
|7
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|19
|0.978
|0.050
|8
|Ландо Норрис
|McLaren
|17
|1.137
|0.159
|9
|Эстебан Окон
|Alpine
|16
|1.298
|0.161
|10
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|16
|1.413
|0.115
|11
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|19
|1.450
|0.037
|12
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|20
|1.484
|0.034
|13
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo
|17
|1.556
|0.072
|14
|Джордж Расселл
|Williams
|19
|1.573
|0.017
|15
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|19
|1.729
|0.156
|16
|Николя Латифи
|Williams
|20
|1.902
|0.173
|17
|Кими Райкконен
|Alfa Romeo
|15
|2.926
|1.024
|18
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|17
|3.025
|0.099
|19
|Никита Мазепин
|Haas
|16
|3.506
|0.481
|20
|Мик Шумахер
|Haas
|15
|3.860
|0.354
|Полные результаты
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