Боттас быстрее всех на FP1 в Спа, Хэмилтону помешал трафик

Валттери Боттас, выступающий за команду Mercedes, показал лучшее время в первой тренировке Гран При Бельгии. Финн почти на две десятых секунды опередил Макса Ферстаппена, представляющего коллектив Red Bull.

Утром на трассе несколько раз шел легкий дождь, который в районе пит-лейна прекратился всего за несколько минут до начала сессии. Впрочем, трассу при этом нельзя было назвать по-настоящему мокрой: абсолютное большинство пилотов проехали первый круг на промежуточной резине – но быстро пришли к выводу, что дальше ее использовать смысла нет.

В первой половине сессии большинство гонщиков (12 из 20-ти) использовали наиболее жесткие шины. В этой дюжине были в том числе все четыре пилота топ-команд – быстрее всех оказался Макс Ферстаппен, гонщики Mercedes уступали ему около двух секунд. Во второй половине тренировки все до единого пилоты опробовали мягкие покрышки. На свежих шинах Soft Боттас и показал лучшее время сессии – в то время как Льюис Хэмилтон имел более чем реальные шансы превзойти результат напарника, но был вынужден сбросить ход из-за помехи со стороны Николя Латифи.

После первой серии из 3 кругов (из которых только один был быстрым) действующий чемпион мира еще дважды выезжал на трассу на мягких шинах, но оба раза возвращался в боксы в конце первого круга. В итоге лучшим временем британца стало показанное в первой половине сессии на покрышках Hard – и его хватило только для 18-й строчки протокола.

Никита Мазепин, как и его напарник Мик Шумахер, после одного круга на промежуточных шинах перешел на состав Medium, а в конце сессии – на Soft. Свой лучший круг россиянин проехал в конце тренировки, показав 19-е время – отстав от Боттаса на три с половиной секунды, но на три с лишним десятых опередив напарника.

По ходу сессии имели место несколько мелких инцидентов на разных концах стартовой прямой. В начале тренировки Кими Райкконена и Юки Цуноду закрутило на выходе из первого поворота – причем болид AlphaTauri после разворота покатился назад и ненадолго заблокировал выезжавший из пит-лейна один из автомобилей команды Red Bull. А вскоре после экватора сессии еще раз обратил на себя внимание Райкконен: заезжая на пит-лейн, он не удержал машину на траектории и слегка приложил ее о бетонную стенку левым передним колесом.

Традиционно первая тренировка Гран При является первой демонстрацией нового дизайна шлемов, который те или иные пилоты подготовили к очередной гонке. На этот раз внимание на себя обратил Мик Шумахер, который посвятил новый вариант расцветки юбилею дебюта в Ф1 своего отца. Михаэль Шумахер, позже ставший семикратным чемпионом мира, впервые принял участие в Гран При ровно 30 лет назад – на Гран При Бельгии 1991 года. По случаю юбилея молодой немецкий пилот воспроизвел на своем головном уборе расцветку шлема, которую Шумахер-старший использовал на своей первой гонке в Формуле 1.

Во время тренировки также появилась информация о плановых заменах силовых установок, которые будут осуществлены по ходу уик-энда (обычно новый двигатель ставится в пятницу вечером, а в первух двух тренировках пилоты используют старый мотор). В частности, новые двигатели внутреннего сгорания получат оба гонщика Mercedes, оба пилота McLaren, Серхио Перес (чей второй двигатель был сильно поврежден в аварии на старте недавнего Гран При Венгрии и больше не будет использоваться.