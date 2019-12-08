Тренером Хэмилтона на несколько дней стал Морбиделли

Одним из главных событий следующей недели должны стать запланированные на понедельник заезды на автодроме имени Рикардо Тормо в испанской Валенсии. В них примут участие всего два гонщика, которые даже не будут вести между собой борьбу – однако имена этих пилотов гарантируют повышенное внимание к мероприятию. Участниками заездов станут Льюис Хэмилтон и Валентино Росси, которые поменяются гоночной техникой: британец будет пилотировать мотоцикл Yamaha М1, а итальянец – болид Mercedes AMG W10.

Марка энергетических напитков Monster, являющаяся организатором мероприятия, арендовала гоночную трассу с четверга по понедельник. По имеющейся у Motorsport.com информации, первое появление на автодроме Льюиса Хэмилтона было запланировано на субботу – после чего в течение двух дней шестикратный чемпион Ф1 должен был пройти подготовку к заездам под руководством Франко Морбиделли, пилота команды-сателлита Petronas Yamaha SRT.

Франко Морбиделли и Льюис Хэмилтон в боксах Petronas Yamaha SRT на мотоциклетном Гран При Катара Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Организаторы мероприятия проводят подготовку к нему за закрытыми дверями. Поэтому не исключено, что Хэмилтон уже проехал первые круги на мотоцикле MotoGP – или сделает это сегодня.

Напомним, что прошлой зимой британский пилот уже опробовал гоночную технику марки Yamaha – он провел заезды на мотоцикле класса Супербайк.