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Формула 1 / Новость

Тренером Хэмилтона на несколько дней стал Морбиделли

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Тренером Хэмилтона на несколько дней стал Морбиделли
Автор:
, Главный редактор
8 дек. 2019 г., 08:49

В эти выходные итальянский пилот MotoGP поможет шестикратному чемпиону мира освоиться за рулем двухколесной техники.

Одним из главных событий следующей недели должны стать запланированные на понедельник заезды на автодроме имени Рикардо Тормо в испанской Валенсии. В них примут участие всего два гонщика, которые даже не будут вести между собой борьбу – однако имена этих пилотов гарантируют повышенное внимание к мероприятию. Участниками заездов станут Льюис Хэмилтон и Валентино Росси, которые поменяются гоночной техникой: британец будет пилотировать мотоцикл Yamaha М1, а итальянец – болид Mercedes AMG W10.

Марка энергетических напитков Monster, являющаяся организатором мероприятия, арендовала гоночную трассу с четверга по понедельник. По имеющейся у Motorsport.com информации, первое появление на автодроме Льюиса Хэмилтона было запланировано на субботу – после чего в течение двух дней шестикратный чемпион Ф1 должен был пройти подготовку к заездам под руководством Франко Морбиделли, пилота команды-сателлита Petronas Yamaha SRT.

Франко Морбиделли и Льюис Хэмилтон в боксах Petronas Yamaha SRT на мотоциклетном Гран При Катара

Франко Морбиделли и Льюис Хэмилтон в боксах Petronas Yamaha SRT на мотоциклетном Гран При Катара

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Организаторы мероприятия проводят подготовку к нему за закрытыми дверями. Поэтому не исключено, что Хэмилтон уже проехал первые круги на мотоцикле MotoGP – или сделает это сегодня.

Напомним, что прошлой зимой британский пилот уже опробовал гоночную технику марки Yamaha – он провел заезды на мотоцикле класса Супербайк.

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Об этой статье

Серия Формула 1 , MotoGP
Пилоты Валентино Росси В Магазин , Льюис Хэмилтон В Магазин , Франко Морбиделли
Автор Кирилл Качнов

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