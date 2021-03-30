Всегда обидно, когда люди страдают на пустом месте. Ситуация с лишением российских гонщиков возможности демонстрировать российский флаг – с нашей точки зрения, как раз такой случай.

Прим.: максимально подробно ситуация с тем, что и в каких соревнованиях нельзя делать российским гонщикам, расписана в недавнем пресс-релизе РАФ.

К примеру, на старт недавней первой гонки Ф1 вышло 20 пилотов, ни один из которых не замешан ни в каких допинговых скандалах. Но 19-ти гонщикам ничто не мешает иметь флаг своей страны рядом со своей фамилией, написанной на комбинезоне и болиде. А Никите Мазепину это запрещено – хотя с точки зрения допинга он так же чист, как его напарник Мик Шумахер или многократный чемпион Льюис Хэмилтон.

То же самое можно сказать о готовящемся к очередному старту в «Ле-Мане» Романе Русинове и российской команде G-Drive Racing. В случае победы любого другого коллектива на подиуме будет играть гимн соответствующей страны – но не в случае победы G-Drive. То же самое можно сказать о Николае Грязине, который проводит этот сезон в WRC 2 – одном из младших классов чемпионата мира – и имеет вполне реальные шансы на победы в гонках.

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В решениях WADA есть своя логика – но, на наш взгляд, важнее всего отношение к этим мерам самих спортсменов. Каждый из них уже успел заявить, что необходимость стать «нейтральным атлетом из России» его огорчает или обижает. А, по нашему мнению, если те или иные меры обижают и дискриминируют ни в чем не виновного человека – эти меры явно недостаточно хорошо продуманы.

Мы считаем российских гонщиков, российскую команду – да и российский флаг тоже – незаслуженно пострадавшими и хотели бы выразить им свою поддержку. А вам предлагаем присоединиться к этой акции.

Сделать это просто. Достаточно скачать и распечатать или вывести на экран любого устройства одно из размещенных ниже изображений (фамилии пилотов вместе с флагом) – и, сфотографировавшись с ними, выложить фотографии в любую из трех соцсетей: Вконтакте, Facebook или Intagram. Чтобы мы могли найти эти фотографии, пометьте их хэштегом #RussianFlagMatters.

Фото: Motorsport.com

Скачать этот вариант можно по вот этой ссылке.

Если вы сделаете это в течение трех ближайших дней, то автоматически станете участником розыгрыша 10-ти билетов на выставку Motorsport Expo, которая пройдет в московском «Экспоцентре» в эти выходные (2-4 апреля). Кстати, если вам вдруг лень что-либо качать и распечатывать – в дни работы выставки на стенде Motorsport.com можно будет сфотографироваться с изготовленными нами спецтабличками.

Фото: Motorsport.com

Скачать этот вариант можно по вот этой ссылке.

Все ваши фотографии мы объединим в одном большом графическом файле, которым поделимся с любым гонщиком. К примеру, представители G-Drive Racing уже сообщали нам, что были бы рады разместить в своих боксах такой баннер – и сделают это, если им не запретят это сделать организаторы чемпионата WEC.

Борьба с допингом – достойное занятие. Но мы считаем, что она не должна по касательной задевать невиновных. И тем более – определять, что нам делать или не делать с флагом, который был символом нашей страны задолго до появления допинга и связанных с ним проблем.