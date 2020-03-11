Трех работников Формулы 1 отправили в карантин в Австралии
Организаторы Гран При предпринимают чрезвычайные меры предосторожности из-за коронавируса.
Как минимум три сотрудника команд Формулы 1 были отправлены под самостоятельный карантин на Гран При Австралии. Двух работников Haas и одного представителя McLaren попросили соблюдать изоляцию, пока тесты не выявят у них наличие или отсутствие коронавируса. Такие меры были предприняты в связи с обнаружением у работников признаков лихорадки.
В связи с мировой эпидемией коронавируса власти Австралии ограничили въезд в страну для пассажиров из Италии, а также ввели проверки на границе. В то же время, в стране не увидели необходимости ограничивать доступ зрителей на трибуны во время Гран При, а также пропустили сотрудников итальянских команд Ferrari и AlphaTauri на этап.
Предполагается, что проверка заболевших работников займет несколько часов, которые они проведут в своих номерах отеля. Какие меры будут приняты, если у кого-то из заболевших обнаружат коронавирус, пока не известно.
Дополнительная информация: Джонатан Нобл
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Иван Матушкин
Трех работников Формулы 1 отправили в карантин в Австралии
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