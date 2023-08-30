Травма Риккардо оказалась более сложной, чем думали изначально
Хотя сам гонщик с оптимизмом сообщил об итогах сделанной в воскресенье операции, затем из барселонской клиники стали поступать не самые позитивные известия
Даниэль Риккардо сломал пястную кость в левой кисти, не успев убрать ее с руля в момент аварии по ходу пятничной тренировки Гран При Нидерландов. Австралийца заменил за рулем Лиам Лоусон, а сам он отправился к известному хирургу MotoGP Хавьеру Миру, который в воскресенье сделал операцию победителю восьми гонок Ф1.
После этого Риккардо опубликовал в социальных сетях сообщение о «первом фрагменте металла в своем организме», а глава Red Bull Racing Кристиан Хорнер рассказал, что пилот нацеливается вернуться за руль уже в Сингапуре через две с половиной недели.
Однако по прошествии пары дней оказалось, что далеко не все так позитивно. Генеральный директор AlphaTauri Петер Байер рассказал в эфире Sky Германия: «Сама операция прошла хорошо, вот только оказалось, что перелом более сложный, чем предполагалось изначально. Так что Даниэлю пришлось задержаться в Барселоне еще на пару дней, чтобы врачи могли наблюдать за ним».
Гоночный консультант Хельмут Марко добавил: «К сожалению, там не простой, а комплексный перелом. Мы ждем прогноза от медиков, но как минимум на две ближайшие гонки все выглядит плохо».
Если Риккардо не сможет вернуться и в Сингапуре, следующая возможность появится у него на Гран При Японии 22-24 сентября. До этого момента Даниэля будет заменять Лиам Лоусон.
FIA раскрыла новую хитрость команд с гибкими крыльями
Слухи: Цунода продолжит карьеру в Aston Martin
Лоусон будет выступать за AlphaTauri, пока не выздоровеет Риккардо
Лоусон будет выступать за AlphaTauri, пока не выздоровеет Риккардо Лоусон будет выступать за AlphaTauri, пока не выздоровеет Риккардо
«Мой первый железный элемент». Риккардо сделали операцию на руке
«Мой первый железный элемент». Риккардо сделали операцию на руке «Мой первый железный элемент». Риккардо сделали операцию на руке
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Нидерландов
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Нидерландов Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Нидерландов
Гран При Нидерландов: дуэли в квалификациях
Гран При Нидерландов: дуэли в квалификациях Гран При Нидерландов: дуэли в квалификациях
Цуноду переставили на три позиции по решетке за помеху Хэмилтону в квалификации
Цуноду переставили на три позиции по решетке за помеху Хэмилтону в квалификации Цуноду переставили на три позиции по решетке за помеху Хэмилтону в квалификации
Стартовая решетка Гран При Нидерландов
Стартовая решетка Гран При Нидерландов Стартовая решетка Гран При Нидерландов
Самое важное:
Pirelli завершила работу над шинами Ф1 2024 года
Pirelli завершила работу над шинами Ф1 2024 года Pirelli завершила работу над шинами Ф1 2024 года
Вильнев о Ферстаппене: Машина стала его второй кожей
Вильнев о Ферстаппене: Машина стала его второй кожей Вильнев о Ферстаппене: Машина стала его второй кожей
Галерея: специальные шлемы пилотов Ferrari для Гран При Италии
Галерея: специальные шлемы пилотов Ferrari для Гран При Италии Галерея: специальные шлемы пилотов Ferrari для Гран При Италии
Бедзекки отказался от заводского байка и остался в команде Росси
Бедзекки отказался от заводского байка и остался в команде Росси Бедзекки отказался от заводского байка и остался в команде Росси
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.