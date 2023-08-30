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Травма Риккардо оказалась более сложной, чем думали изначально

Хотя сам гонщик с оптимизмом сообщил об итогах сделанной в воскресенье операции, затем из барселонской клиники стали поступать не самые позитивные известия

Александр Кабановский
Автор:
Даниэль Риккардо, AlphaTauri

Даниэль Риккардо сломал пястную кость в левой кисти, не успев убрать ее с руля в момент аварии по ходу пятничной тренировки Гран При Нидерландов. Австралийца заменил за рулем Лиам Лоусон, а сам он отправился к известному хирургу MotoGP Хавьеру Миру, который в воскресенье сделал операцию победителю восьми гонок Ф1. 

После этого Риккардо опубликовал в социальных сетях сообщение о «первом фрагменте металла в своем организме», а глава Red Bull Racing Кристиан Хорнер рассказал, что пилот нацеливается вернуться за руль уже в Сингапуре через две с половиной недели. 

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Однако по прошествии пары дней оказалось, что далеко не все так позитивно. Генеральный директор AlphaTauri Петер Байер рассказал в эфире Sky Германия: «Сама операция прошла хорошо, вот только оказалось, что перелом более сложный, чем предполагалось изначально. Так что Даниэлю пришлось задержаться в Барселоне еще на пару дней, чтобы врачи могли наблюдать за ним».

Гоночный консультант Хельмут Марко добавил: «К сожалению, там не простой, а комплексный перелом. Мы ждем прогноза от медиков, но как минимум на две ближайшие гонки все выглядит плохо».

Если Риккардо не сможет вернуться и в Сингапуре, следующая возможность появится у него на Гран При Японии 22-24 сентября. До этого момента Даниэля будет заменять Лиам Лоусон.

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