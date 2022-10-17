Трассу в Сингапуре переделают к 2023 году
«Марина-Бэй» лишится четырех поворотов и станет быстрее
О переделках стало известно практически случайно – поклонники гонок обратили внимание, что на сайте по продаже билетов на Гран При Сингапура 2023 года конфигурация трассы отличается от той, что использовалась последние годы.
На иллюстрации ниже вы можете видеть, что участок, идущий вдоль набережной, является одной длинной прямой с небольшим изломом.
Новая конфигурация трассы Гран При Сингапура
Прежде там располагались четыре поворота, с 16-го по 19-й. Именно на этом участке произошла самая, пожалуй, известная авария в истории трассы – подстроенный удар Нельсиньо Пике о стену 2008 года.
Местные журналисты стали разбираться, и выяснили, что Министерство национального развития решило провести реконструкцию этого участка территории Сингапура. Так как прежде на спрямляемом участке располагались объекты военного назначения, пришлось заручиться и согласием Министерства обороны.
Работы будут завершены к гонке 2023 года – город получит реконструированное общественное пространство, а болельщики Ф1 теперь вправе рассчитывать на появление новой точки для обгонов в прежнем 20-м повороте (тем более, что новая прямая позволит разместить зону DRS).
Кроме того, средняя скорость на «Марине-Бэй» точно вырастет по сравнению с прежней конфигурацией (на иллюстрации ниже).
Трасса Гран При Сингапура (до 2022 года)
FIA и Ф1 никак не прокомментировали ситуацию. Гран При Сингапура 2023 года пройдет 15-17 сентября.
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