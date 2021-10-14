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Формула 1 Новости

Трассу в Остине подлатают перед Гран При Ф1

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Состояние покрытия полторы недели назад критиковали участники MotoGP

Трассу в Остине подлатают перед Гран При Ф1

Гран При Америк чемпионата MotoGP состоялся в позапрошлые выходные и запомнился не только победой Марко Маркеса, но и критикой со стороны участников в отношении состояния трассы в Остине. В следующий уик-энд туда приедет Формула 1, и руководство автодрома пообещало выполнить точечный ремонт.

«Обычно мы закрываем трассу с декабря по январь для того, чтобы устранить проблемы, – рассказал руководитель трассы Боби Эпштрейн. – В прошлом году мы уже ремонтировали ее перед MotoGP, так что нам сейчас не надо перестраивать весь автодром.

И все же нужно подправить дальнюю прямую, немного первый поворот, устранить кочку на входе в девятый поворот, а также повороты 18 и 19. Получится недешево, я уже видел счет».

Трасса в Остине считается достаточно новой, но из-за особенностей рельефа она подвержена образованию вмятин, особенно после дождей. Руководитель гонок Формулы 1 Майкл Маси пообещал, что контролирует ситуацию.

«Во время Гран При Америк MotoGP я говорил с коллегой из мотоциклетной федерации, – сказал Маси. – И выяснил, что по сравнению с гонкой Формулы 1 в 2019 году многое на трассе уже было переделано. К тому же те участки, на которые жаловались мотоциклисты, для нас не так важны. Мой коллега из FIA также на этой неделе проинспектировал трассу и составил отчет.

Так что трасса действительно требует точечного ремонта, который будет выполнен перед гонкой».

Дополнительная информация: Адам Купер

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