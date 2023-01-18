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Трассу в Майами реконструируют к новому сезону Ф1. Конфигурация останется прежней

Обновления затронут расположение паддока, а также асфальтовое покрытие гоночного кольца

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Трассу в Майами реконструируют к новому сезону Ф1. Конфигурация останется прежней
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Дебютный этап Формулы 1 прошел в Майами весной 2022 года и заслужил в целом позитивные оценки, хотя без критики тоже не обошлось. В предстоящем чемпионате Гран При в крупнейшем городе Флориды запланирован на 5-7 мая. 

Как объявили местные промоутеры, они извлекли выводы из первой гонки и намерены кое-что изменить в 2023 году. Прежде всего, часть паддока Ф1 переедет на арену стадиона «Хард Рок». Прежде он полностью располагался снаружи. 

Болельщики по традиции Ф1 не смогут попасть в гостевую зону команд, но для них будут оборудованы специальные обзорные площадки, откуда можно будет увидеть все происходящее там. 

Кроме того, будет возведен совершенно новый Паддок-клуб общей площадью более 17 тысяч квадратных метров. 

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После негативных отзывов о покрытии гоночной трассы американца пригласили компанию Tilke, которой предстоит выбрать и уложить свежее покрытие. Герман Тильке во времени Берни Экклстоуна считался «придворным архитектором» Формулы 1 и проектировал для чемпионата все новые трассы, включая сочинскую. 

«Мы могли оставить трассу в том же виде, что год назад, – рассказал управляющий партнер Гран При Майами Том Гарфинкель. – Важнее всего для нас было обеспечить классные гонки, множество борьбы и обгонов. 

Но в прошлом году мы увидели, что кое-где существует всего одна гоночная траектория, так что обгонять невозможно. Это нас не устроило. 

Так что было принято решение инвестировать в новый асфальт. Это попытка повысить зрелищность. Команды и пилоты согласились, что все и так неплохо,, но мы стремимся к лучшему». 

Однако конфигурация кольца останется неизменной, включая и непопулярную медленную «эску». Комментируя это решение по просьбе Motorsport.com, Гарфинкель объяснил: «Эта шикана была специально запланирована по соображениям безопасности. Мы говорили с боссами команд, с пилотами, с Ф1 и FIA. Мнения разделились, кому-то из гонщиков она не понравилась. В целом такая картина была по всему паддоку. 

Но в процессе консультаций с участием Tilke мы решили, что сейчас не станем ничего менять. Может быть, сделаем поребрики чуть ниже. Пока мы еще изучаем варианты, но серьезных переделок не будет».

Он добавил: «Кое-где мы сократим зоны безопасности, чтобы гости могли оказаться ближе к трассе. Но конфигурация останется по сути прежней».

Год назад победителем Гран При Майами стал Макс Ферстаппен, опередивший дуэт Ferrari.

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