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Дебютный этап Формулы 1 прошел в Майами весной 2022 года и заслужил в целом позитивные оценки, хотя без критики тоже не обошлось. В предстоящем чемпионате Гран При в крупнейшем городе Флориды запланирован на 5-7 мая.

Как объявили местные промоутеры, они извлекли выводы из первой гонки и намерены кое-что изменить в 2023 году. Прежде всего, часть паддока Ф1 переедет на арену стадиона «Хард Рок». Прежде он полностью располагался снаружи.

Болельщики по традиции Ф1 не смогут попасть в гостевую зону команд, но для них будут оборудованы специальные обзорные площадки, откуда можно будет увидеть все происходящее там.

Кроме того, будет возведен совершенно новый Паддок-клуб общей площадью более 17 тысяч квадратных метров.

После негативных отзывов о покрытии гоночной трассы американца пригласили компанию Tilke, которой предстоит выбрать и уложить свежее покрытие. Герман Тильке во времени Берни Экклстоуна считался «придворным архитектором» Формулы 1 и проектировал для чемпионата все новые трассы, включая сочинскую.

«Мы могли оставить трассу в том же виде, что год назад, – рассказал управляющий партнер Гран При Майами Том Гарфинкель. – Важнее всего для нас было обеспечить классные гонки, множество борьбы и обгонов.

Но в прошлом году мы увидели, что кое-где существует всего одна гоночная траектория, так что обгонять невозможно. Это нас не устроило.

Так что было принято решение инвестировать в новый асфальт. Это попытка повысить зрелищность. Команды и пилоты согласились, что все и так неплохо,, но мы стремимся к лучшему».

Однако конфигурация кольца останется неизменной, включая и непопулярную медленную «эску». Комментируя это решение по просьбе Motorsport.com, Гарфинкель объяснил: «Эта шикана была специально запланирована по соображениям безопасности. Мы говорили с боссами команд, с пилотами, с Ф1 и FIA. Мнения разделились, кому-то из гонщиков она не понравилась. В целом такая картина была по всему паддоку.

Но в процессе консультаций с участием Tilke мы решили, что сейчас не станем ничего менять. Может быть, сделаем поребрики чуть ниже. Пока мы еще изучаем варианты, но серьезных переделок не будет».

Он добавил: «Кое-где мы сократим зоны безопасности, чтобы гости могли оказаться ближе к трассе. Но конфигурация останется по сути прежней».

Год назад победителем Гран При Майами стал Макс Ферстаппен, опередивший дуэт Ferrari.