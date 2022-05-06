Трассу в Майами пришлось чинить еще до старта Гран При

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Формула 1 уже приехала в Майами, чтобы провести первый в истории этап на трассу у стадиона «Хард Рок». Однако еще до того, как машины впервые покинули боксы, с асфальтом уже начались сложности.

Больше всего вопросов возникло к 17-му повороту, расположенному в конце самой длинной прямой. Также неприятности начались в седьмом повороте у бутафорского залива с яхтами.

К вечеру четверга повреждение отдельных участков покрытия стало очевидным, причем находились они на гоночной траектории. Возможно, это произошло из-за тренировочных кругов, которые в четверг для проверки систем хронометража проводят пилоты на машине безопасности и медицинском автомобиле.

Кроме того, уже прошли демонстрационные заезды на суперкарах, также по трассе до последнего ездили строительные грузовики и краны, да еще специальные автобусы для болельщиков, желающих своими главами увидеть конфигурацию кольца.

Если даже от столь небольшой нагрузки асфальт стал крошиться, это можно назвать очень нехорошим знаком. Однако организаторы заявили, что проблема уже локализована, а на других участках кольца все в порядке.

Трасса Ф1 в Майами Фото: Liberty Media

Ремонт провели ночью, к утру пятницы по местному времени он уже был завершен.

Трасса в Майами была спроектирована компанией Apex Design, ее возведение потребовало 24 тысяч тонн асфальта, который уложили в три слоя. Состав смеси был разработан компанией R3, которая специализируется в этой области и сотрудничает с многими трассами Ф1.

Наполнитель, обеспечивающий сцепление, состоит из 60% гранита из Джорджии и 40% южно-флоридского известняка. Связующим веществом является битум.

По требованиям FIA асфальт должен быть полностью уложен как минимум за 60 дней до начала уик-энда, и в Майами это требование, по заверениям местных организаторов, было выполнено.

Первая тренировка Гран При стартует в 21:30 по московскому времени. Кроме Формулы 1 по ходу этапа состоятся заезды женского первенства W Series.