Трассу в Катаре перестроили под Формулу 1

В ноябре на трассе «Лосаил» в Катаре впервые пройдет Гран При Формулы 1. Этот автодром хорошо знаком поклонникам мотогонок, однако Ф1 приедет туда впервые.

Несмотря на то, что о проведении Гран При в Катаре было объявлено совсем недавно, трассу уже успели основательно перестроить, рассказал директор гонок Формулы 1 Майкл Маси.

«Въезд на пит-лейн будет полностью переделан, – сказал Маси. – Сейчас он спроектирован под мотоциклы, так что его ждут драматические изменения.

На самом деле работы уже почти завершены. Перед гонкой в Остине я наведуюсь туда с инспекцией. Там также должны были установить дополнительные поребрики, так как это мотоциклетная трасса, а нам нужно, чтобы машины не срезали повороты.

Кроме того, будут усилены ограждения из старых покрышек, но все же главное изменение – это новый заезд на пит-лейн».

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