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Формула 1 Новость

Трассу в Джидде переделали к гонке Ф1 2023 года

Изменения, призванные улучшить обзорность и безопасность гонок, затронли в общей сложности 13 поворотов саудовского кольца

Люк Смит
Автор:
, редактор Ф1
Трассу в Джидде переделали к гонке Ф1 2023 года
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В понедельник промоутеры Гран При Саудовской Аравии представили переделки городской трассы в Джидде, которая впервые приняла этап Ф1 в 2021 года. Уже тогда ее сильно критиковали за сочетание высокой средней скорости и недостаточной обзорности. 

После первого сезона местные организаторы исправили несколько самых опасных мест, но это не позволило полностью снять все вопросы. К предстоящей гонке, которая состоится 19 марта будущего года, провели новую реконструкцию. 

Новая конфигурация трассы в Джидде

Новая конфигурация трассы в Джидде

Фото: Saudi Motorsport Company

Одна из главных переделок затронула связку 22-го и 23-го поворотов. Путем изменения конфигурации скорость в этом месте понизили примерно на 50 км/ч. Чтобы добиться этого, перенесли ограждения и установили дополнительные поребрики. 

Схожие работы уже проделаны на двух других участках – в 14-м и 20-м поворотах. На фото ниже хорошо видно, что в обоих случаях за счет некоторого сужения полотна удалось улучшить обзорность из кокпита.    

Новая конфигурация трассы в Джидде, 14-й поворот

Новая конфигурация трассы в Джидде, 14-й поворот

Фото: Saudi Motorsport Company

При этом в 14-м повороте барьер с правой стороны дополнительно отодвинули на 7,5 метров, а в 20-м переместили левое ограждение – на 5 метров. Аналогичные работы провели в восьмом и десятом поворотах. 

Помимо этого, в 4-м, 8-м, 10-м, 11-м, 17-м и 23-м поворотах установили дополнительные поребрики, а в 3-м, 14-м, 19-м, 20-м и 21-м уложили особое волнообразное покрытие за бордюрами – оно должно сильно замедлять тех гонщиков, кто выехал за пределы трассы. 

Новая конфигурация трассы в Джидде, 20-й поворот

Новая конфигурация трассы в Джидде, 20-й поворот

Фото: Saudi Motorsport Company

«Эволюция трассы в Джидде продолжается, и мы рады внести новые изменения по результатам консультаций с FIA, Ф1 и пилотами, – цитирует пресс-служба Мартина Уитакера, главу Saudi Motorsport Company. – Две прошедшие гонки закрепили статус самой быстрой и зрелищной городской трассы, а внесенные изменения должны дополнительно повысить качество шоу для зрителей.  

Для владельцев любой трассы важно прислушиваться к тем, кто на ней выступает, и использовать их обратную связь для улучшений. Мы уверены, что теперь кольцо в Джидде станет еще быстрее, интереснее и – что самое важное – безопаснее».

Гран При Саудовской Аравии 2023 года станет вторым этапом в календаре.

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